Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων Uniflair XCA

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας ανακοίνωσε την κυκλοφορία της σειράς Uniflair XCA, μιας νέας σειράς ψυκτών νερού για λειτουργία air cooled και free cooling, σχεδιασμένων για να ανταποκρίνονται στις ραγδαία εξελισσόμενες απαιτήσεις των data centers υψηλής πυκνότητας με υγρή ψύξη που βασίζονται στο AI.

Οι σειρές Uniflair XCAC (air cooled) και Uniflair XCAF (free cooling) ενσωματώνουν φυγοκεντρικούς συμπιεστές χωρίς λάδι με τεχνολογία μαγνητικών εδράνων και ενσωματωμένους κινητήρες μεταβλητής ταχύτητας (VSDs-variable speed drives), σχηματίζοντας μια πλήρως βελτιστοποιημένη πλατφόρμα ψύξης, σχεδιασμένη για να προσφέρει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και λειτουργική σταθερότητα σε ποικίλα θερμικά φορτία και συνθήκες περιβάλλοντος.

Εξοπλισμένη με εξατμιστή τύπου ψεκασμού υψηλής απόδοσης, η σειρά XCA περιλαμβάνει έξι μεγέθη φυγοκεντρικών ψυκτών νερού χωρίς λάδι, με ισχύ από 1.200 kW έως 2.500 kW, οι οποίες προσφέρουν εξαιρετική θερμική απόδοση και χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα χαμηλού δείκτη GWP για τη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Το ευρύ φάσμα λειτουργίας τους καλύπτει υψηλές θερμοκρασίες νερού, καθιστώντας τους ψύκτες ιδιαίτερα κατάλληλους για data centers βελτιστοποιημένα για AI και προηγμένες υποδομές liquid cooling, όπου η ενεργειακή απόδοση και η βιωσιμότητα είναι κρίσιμης σημασίας.

« Η ενεργειακή απόδοση, η προσαρμοστικότητα και η αξιοπιστία είναι βασικά συστατικά των συστημάτων liquid cooling για data centers βελτιστοποιημένα για AI και έχουμε σχεδιάσει τη σειρά Uniflair XCA με αυτά τα σημαντικότατα χαρακτηριστικά σχεδιασμού να βρίσκονται στο προσκήνιο », δήλωσε ο Andrew Bradner, Senior Vice President, Cooling Business της Schneider Electric. «Με υποστήριξη μεγάλου εύρους θερμοκρασιών λειτουργίας νερού και ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης, η σειρά XCA διαθέτει μια προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος που προσφέρει στους χειριστές επεκτασιμότητα, βελτιωμένη απόδοση και μακροπρόθεσμη σιγουριά, καθώς η πολυπλοκότητα των data centers συνεχίζει να αυξάνεται».

Επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμες λύσεις ψύξης υψηλής χωρητικότητας

Καθώς το ΑΙ, τα συγκροτήματα GPU και οι αρχιτεκτονικές liquid cooling οδηγούν σε πρωτοφανείς πυκνότητες ισχύος, τα συστήματα ψύξης έχουν καταστεί κεντρικής σημασίας για την αξιοπιστία των data centers και τον έλεγχο του κόστους. H σειρά Uniflair XCA αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις μέσω μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής υψηλής απόδοσης που βασίζεται στα εξής:

Φυγοκεντρικοί συμπιεστές χωρίς λάδι με μαγνητικά έδρανα , οι οποίοι εξαλείφουν τα συστήματα λίπανσης για τη μείωση της συντήρησης, των κινδύνων μόλυνσης και των μηχανικών απωλειών, προσφέροντας παράλληλα έως και 25% υψηλότερη απόδοση και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.

, οι οποίοι εξαλείφουν τα συστήματα λίπανσης για τη μείωση της συντήρησης, των κινδύνων μόλυνσης και των μηχανικών απωλειών, προσφέροντας παράλληλα έως και 25% υψηλότερη απόδοση και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου. Προηγμένη αρχιτεκτονική ανταλλαγής θερμότητας , που συνδυάζει την τεχνολογία εξατμιστή ψεκασμού με πηνία μικροκαναλιών σχήματος V, προσφέροντας θερμική απόδοση και μειώνοντας σημαντικά την ποσότητα ψυκτικού, τη χρήση υλικών και το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

, που συνδυάζει την τεχνολογία εξατμιστή ψεκασμού με πηνία μικροκαναλιών σχήματος V, προσφέροντας θερμική απόδοση και μειώνοντας σημαντικά την ποσότητα ψυκτικού, τη χρήση υλικών και το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική απομάκρυνσης θερμότητας , που συνδυάζει ένα νέο σχεδιασμό στοιχείων νερού σχήματος V και μια νέα γενιά ανεμιστήρων EC μεγάλης διαμέτρου, προσφέροντας υψηλότερη απόδοση ανταλλαγής θερμότητας με αυξημένη ροή αέρα, χαμηλότερο ακουστικό αντίκτυπο και σταθερή λειτουργία ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

, που συνδυάζει ένα νέο σχεδιασμό στοιχείων νερού σχήματος V και μια νέα γενιά ανεμιστήρων EC μεγάλης διαμέτρου, προσφέροντας υψηλότερη απόδοση ανταλλαγής θερμότητας με αυξημένη ροή αέρα, χαμηλότερο ακουστικό αντίκτυπο και σταθερή λειτουργία ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Βελτιωμένες δυνατότητες ελεύθερης ψύξης: Χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες νερού (έως 33 °C στην έξοδο) και τη βελτιωμένη γεωμετρία των στοιχείων νερού, τα μοντέλα ψυκτών της σειράς XCAF (και με λειτουργία free cooling) αυξάνουν σημαντικά την ετήσια απόδοση. Η νέα σειρά XCAF μπορεί να λειτουργήσει σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (από -20 °C έως +52 °C), ενώ σε μέτρια κλίματα, το σύστημα μπορεί να επιτύχει έως και 60% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τη μηχανική ψύξη μόνη της, επεκτείνοντας τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας free cooling και μειώνοντας σημαντικά την εξάρτηση από τη μηχανική ψύξη.

Χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες νερού (έως 33 °C στην έξοδο) και τη βελτιωμένη γεωμετρία των στοιχείων νερού, τα μοντέλα ψυκτών της σειράς XCAF (και με λειτουργία free cooling) αυξάνουν σημαντικά την ετήσια απόδοση. Η νέα σειρά XCAF μπορεί να λειτουργήσει σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (από -20 °C έως +52 °C), ενώ σε μέτρια κλίματα, το σύστημα μπορεί να επιτύχει έως και 60% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τη μηχανική ψύξη μόνη της, επεκτείνοντας τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας free cooling και μειώνοντας σημαντικά την εξάρτηση από τη μηχανική ψύξη. Υψηλή δυνατότητα διαμόρφωσης: Με πολυάριθμες επιλογές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, υδραυλικής διασύνδεσης, στάθμης θορύβου και βελτίωσης απόδοσης, το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα έξοδα διαχείρισης.

Με πολυάριθμες επιλογές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, υδραυλικής διασύνδεσης, στάθμης θορύβου και βελτίωσης απόδοσης, το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα έξοδα διαχείρισης. Γρήγορη επανεκκίνηση υψηλής απόδοσης: Κατασκευασμένο για εφαρμογές κρίσιμης σημασίας, το σύστημα υποστηρίζει γρήγορη επανεκκίνηση, αποκαθιστώντας την πλήρη λειτουργική ικανότητα εντός 3 λεπτών από τη διακοπή ρεύματος, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διακοπές λειτουργίας.

Κατασκευασμένο για εφαρμογές κρίσιμης σημασίας, το σύστημα υποστηρίζει γρήγορη επανεκκίνηση, αποκαθιστώντας την πλήρη λειτουργική ικανότητα εντός 3 λεπτών από τη διακοπή ρεύματος, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διακοπές λειτουργίας. Βιώσιμο από τον σχεδιασμό του: Ο σχεδιασμός για μέγιστη αειφόρο λειτουργία είναι ενσωματωμένος στον πυρήνα της σειράς ψυκτών Uniflair XCA. Πλήρως εναρμονισμένη με τον κανονισμό της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια 2024/573 για τη διασφάλιση χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η πλατφόρμα υιοθετεί ως πρότυπο ψυκτικά μέσα εξαιρετικά χαμηλού GWP.

Συνολικά, αυτά τα χαρακτηριστικά μεταφράζονται σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, απλοποιημένη συντήρηση και προβλέψιμη μακροπρόθεσμη λειτουργία, επιτρέποντας στους διαχειριστές των data centers να επικεντρωθούν στη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι στις παρεμβάσεις στο σύστημα.

Λειτουργία Ψύξης υποστηριζόμενη από “έξυπνο λογισμικό”: πιο έξυπνη, προσαρμοστική, βασισμένη σε δεδομένα

Αξιοποιώντας την ηγετική θέση της Schneider Electric στον ψηφιακό τομέα, η σειρά ψυκτών XCA εισάγει μια νέα γενιά λειτουργιών υλικού και λογισμικού που βελτιστοποιούν την απόδοση σε πραγματικό χρόνο:

Αλγόριθμοι αντλιών μεταβλητής ταχύτητας για σταθερή ροή, σταθερή διαφορά θερμοκρασίας ή σταθερή πίεση ανύψωσης.

Προηγμένη ρύθμιση ανεμιστήρων που επιτρέπει προφίλ χαμηλού και εξαιρετικά χαμηλού θορύβου με βάση τη θερμοκρασία, το φορτίο ή χρονοδιαγράμματα.

Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας και μέτρηση ροής νερού σε πραγματικό χρόνο για βελτιωμένη ορατότητα.

Αυτές οι δυνατότητες εξασφαλίζουν προγνωστική απόδοση, μειωμένους κύκλους λειτουργίας του συμπιεστή και μεγαλύτερη συνολική σταθερότητα του συστήματος.

Οι πρώτες μονάδες ψυκτών νερού Uniflair XCA θα αρχίσουν να διατίθενται παγκοσμίως τον Ιούνιο του 2026, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι διαθέσιμες στις αρχές του 2027.