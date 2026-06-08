ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:52
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη δυνατότητα αναβίωσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 15:50
Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:49
Πράσινο Λάδι: 15 χρόνια δράσης για την κυκλική οικονομία – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 15:42
Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:31
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούνιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:27
Συνάντηση εργασίας της Enaon με τους Χρήστες Διανομής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/06/2026 - 15:25
Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:22
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:04
Αλ. Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/06/2026 - 15:02
3ος Κύκλος Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:58
Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων Uniflair XCA
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 14:53
Ι. Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 14:47
Μότορ Όιλ: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους έως 400 εκατ.ευρώ με λήξη το 2031
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:26
Η Πράσινη Μετάβαση και η Ενεργειακή Ασφάλεια της στη δίνη των Στενών του Ορμούζ: η ανθεκτικότητα των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 13:51
ΕΣΠΕΝ: Οι λογαριασμοί ρεύματος πρέπει να αφορούν την ενέργεια, όχι την είσπραξη τελών τρίτων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 13:47
ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 13:09
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Παράδοση 10 νέων τρακτόρων Renault Trucks στο Πυροσβεστικό Σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 12:33
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 12:06
Στ. Παπασταύρου: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά όσο διαρκεί η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 11:30
ΣΥΦΩΕΛ: Θετική η παρέμβαση του ΥΠΕΝ για τις μηδενικές-αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 11:07
ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 10:38
Ανοίγει σήμερα η ευρωπαϊκή πρόσκληση για καθαρή ενέργεια (CETPartnership 2026)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 09:59
Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 09:35
Ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο Τσερνόμπιλ
ΚΟΣΜΟΣ
08/06/2026 - 09:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 08:59
Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 08:30
ΕΛΕΑΒΙΟΜ-Fuel the Solution, Not the Fire: Η Αττική στο επίκεντρο νέου ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τη δασική βιομάζα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 08:26
Επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου, στο «Απάτητο Βουνό» Χιονοβούνι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Ποιος μπορεί να περιμένει μέχρι το… 2030;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/06/2026 - 08:11

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων Uniflair XCA

Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων Uniflair XCA
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 14:53
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

  • Η σειρά Uniflair XCA περιλαμβάνει έξι νέα μεγέθη φυγοκεντρικών ψυκτών νερού χωρίς λάδι, με ψυκτική ισχύ που κυμαίνεται από 1.300 kW έως 2.500 kW και δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EER) 4,66
  • Το ευρύ φάσμα λειτουργίας των νέων ψυκτών καλύπτει υψηλές θερμοκρασίες νερού, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της βιωσιμότητας
  • Οι ενσωματωμένοι φυγοκεντρικοί συμπιεστές χωρίς λάδι μειώνουν τις ανάγκες συντήρησης, τους κινδύνους μόλυνσης και τις μηχανικές απώλειες

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας ανακοίνωσε την κυκλοφορία της σειράς Uniflair XCA, μιας νέας σειράς ψυκτών νερού για λειτουργία air cooled και free cooling, σχεδιασμένων για να ανταποκρίνονται στις ραγδαία εξελισσόμενες απαιτήσεις των data centers υψηλής πυκνότητας με υγρή ψύξη που βασίζονται στο AI.

Οι σειρές Uniflair XCAC (air cooled) και Uniflair XCAF (free cooling) ενσωματώνουν φυγοκεντρικούς συμπιεστές χωρίς λάδι με τεχνολογία μαγνητικών εδράνων και ενσωματωμένους κινητήρες μεταβλητής ταχύτητας (VSDs-variable speed drives), σχηματίζοντας μια πλήρως βελτιστοποιημένη πλατφόρμα ψύξης, σχεδιασμένη για να προσφέρει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και λειτουργική σταθερότητα σε ποικίλα θερμικά φορτία και συνθήκες περιβάλλοντος.

Εξοπλισμένη με εξατμιστή τύπου ψεκασμού υψηλής απόδοσης, η σειρά XCA περιλαμβάνει έξι μεγέθη φυγοκεντρικών ψυκτών νερού χωρίς λάδι, με ισχύ από 1.200 kW έως 2.500 kW, οι οποίες προσφέρουν εξαιρετική θερμική απόδοση και χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα χαμηλού δείκτη GWP για τη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Το ευρύ φάσμα λειτουργίας τους καλύπτει υψηλές θερμοκρασίες νερού, καθιστώντας τους ψύκτες ιδιαίτερα κατάλληλους για data centers βελτιστοποιημένα για AI και προηγμένες υποδομές liquid cooling, όπου η ενεργειακή απόδοση και η βιωσιμότητα είναι κρίσιμης σημασίας.

« Η ενεργειακή απόδοση, η προσαρμοστικότητα και η αξιοπιστία είναι βασικά συστατικά των συστημάτων liquid cooling για data centers βελτιστοποιημένα για AI και έχουμε σχεδιάσει τη σειρά Uniflair XCA με αυτά τα σημαντικότατα χαρακτηριστικά σχεδιασμού να βρίσκονται στο προσκήνιο », δήλωσε ο Andrew Bradner, Senior Vice President, Cooling Business της Schneider Electric. «Με υποστήριξη μεγάλου εύρους θερμοκρασιών λειτουργίας νερού και ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης, η σειρά XCA διαθέτει μια προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος που προσφέρει στους χειριστές επεκτασιμότητα, βελτιωμένη απόδοση και μακροπρόθεσμη σιγουριά, καθώς η πολυπλοκότητα των data centers συνεχίζει να αυξάνεται».

Επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμες λύσεις ψύξης υψηλής χωρητικότητας

Καθώς το ΑΙ, τα συγκροτήματα GPU και οι αρχιτεκτονικές liquid cooling οδηγούν σε πρωτοφανείς πυκνότητες ισχύος, τα συστήματα ψύξης έχουν καταστεί κεντρικής σημασίας για την αξιοπιστία των data centers και τον έλεγχο του κόστους. H σειρά Uniflair XCA αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις μέσω μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής υψηλής απόδοσης που βασίζεται στα εξής:

  • Φυγοκεντρικοί συμπιεστές χωρίς λάδι με μαγνητικά έδρανα, οι οποίοι εξαλείφουν τα συστήματα λίπανσης για τη μείωση της συντήρησης, των κινδύνων μόλυνσης και των μηχανικών απωλειών, προσφέροντας παράλληλα έως και 25% υψηλότερη απόδοση και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.
  • Προηγμένη αρχιτεκτονική ανταλλαγής θερμότητας, που συνδυάζει την τεχνολογία εξατμιστή ψεκασμού με πηνία μικροκαναλιών σχήματος V, προσφέροντας θερμική απόδοση και μειώνοντας σημαντικά την ποσότητα ψυκτικού, τη χρήση υλικών και το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
  • Βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική απομάκρυνσης θερμότητας, που συνδυάζει ένα νέο σχεδιασμό στοιχείων νερού σχήματος V και μια νέα γενιά ανεμιστήρων EC μεγάλης διαμέτρου, προσφέροντας υψηλότερη απόδοση ανταλλαγής θερμότητας με αυξημένη ροή αέρα, χαμηλότερο ακουστικό αντίκτυπο και σταθερή λειτουργία ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
  • Βελτιωμένες δυνατότητες ελεύθερης ψύξης: Χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες νερού (έως 33 °C στην έξοδο) και τη βελτιωμένη γεωμετρία των στοιχείων νερού, τα μοντέλα ψυκτών της σειράς XCAF (και με λειτουργία free cooling) αυξάνουν σημαντικά την ετήσια απόδοση. Η νέα σειρά XCAF μπορεί να λειτουργήσει σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (από -20 °C έως +52 °C), ενώ σε μέτρια κλίματα, το σύστημα μπορεί να επιτύχει έως και 60% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τη μηχανική ψύξη μόνη της, επεκτείνοντας τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας free cooling και μειώνοντας σημαντικά την εξάρτηση από τη μηχανική ψύξη.
  • Υψηλή δυνατότητα διαμόρφωσης: Με πολυάριθμες επιλογές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, υδραυλικής διασύνδεσης, στάθμης θορύβου και βελτίωσης απόδοσης, το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα έξοδα διαχείρισης.
  • Γρήγορη επανεκκίνηση υψηλής απόδοσης: Κατασκευασμένο για εφαρμογές κρίσιμης σημασίας, το σύστημα υποστηρίζει γρήγορη επανεκκίνηση, αποκαθιστώντας την πλήρη λειτουργική ικανότητα εντός 3 λεπτών από τη διακοπή ρεύματος, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διακοπές λειτουργίας.
  • Βιώσιμο από τον σχεδιασμό του: Ο σχεδιασμός για μέγιστη αειφόρο λειτουργία είναι ενσωματωμένος στον πυρήνα της σειράς ψυκτών Uniflair XCA. Πλήρως εναρμονισμένη με τον κανονισμό της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια 2024/573 για τη διασφάλιση χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η πλατφόρμα υιοθετεί ως πρότυπο ψυκτικά μέσα εξαιρετικά χαμηλού GWP.

Συνολικά, αυτά τα χαρακτηριστικά μεταφράζονται σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, απλοποιημένη συντήρηση και προβλέψιμη μακροπρόθεσμη λειτουργία, επιτρέποντας στους διαχειριστές των data centers να επικεντρωθούν στη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι στις παρεμβάσεις στο σύστημα.

Λειτουργία Ψύξης υποστηριζόμενη από “έξυπνο λογισμικό”: πιο έξυπνη, προσαρμοστική, βασισμένη σε δεδομένα

Αξιοποιώντας την ηγετική θέση της Schneider Electric στον ψηφιακό τομέα, η σειρά ψυκτών XCA εισάγει μια νέα γενιά λειτουργιών υλικού και λογισμικού που βελτιστοποιούν την απόδοση σε πραγματικό χρόνο:

  • Αλγόριθμοι αντλιών μεταβλητής ταχύτητας για σταθερή ροή, σταθερή διαφορά θερμοκρασίας ή σταθερή πίεση ανύψωσης.
  • Προηγμένη ρύθμιση ανεμιστήρων που επιτρέπει προφίλ χαμηλού και εξαιρετικά χαμηλού θορύβου με βάση τη θερμοκρασία, το φορτίο ή χρονοδιαγράμματα.
  • Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας και μέτρηση ροής νερού σε πραγματικό χρόνο για βελτιωμένη ορατότητα.

Αυτές οι δυνατότητες εξασφαλίζουν προγνωστική απόδοση, μειωμένους κύκλους λειτουργίας του συμπιεστή και μεγαλύτερη συνολική σταθερότητα του συστήματος.

Οι πρώτες μονάδες ψυκτών νερού Uniflair XCA θα αρχίσουν να διατίθενται παγκοσμίως τον Ιούνιο του 2026, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι διαθέσιμες στις αρχές του 2027.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα 08 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου

Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος

Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»

Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030