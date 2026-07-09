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Στ. Παπασταύρου: Η απρόσκοπτη, προσιτή, ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα
Newsroom
Πέμπτη, 09/07/2026 - 08:25
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε σήμερα Απόφαση υπαγωγής δήμων και ΔΕΥΑ της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του άξονα «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ.

Η Απόφαση αφορά 6 έργα σε 5 Δήμους και Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 13.797.408 ευρώ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ, για 61 έργα σε 31 Δήμους.

Στην εκδήλωση σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, συμμετείχαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας, κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας, κ. Μίλτος Χρυσομάλλης κ. Περικλής Μαντάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτριος Πτωχός, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας, κ. Θεόδωρος Βερούτης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας, κ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδος, κ. Βασίλειος Σιδέρης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, κ. Ευστάθιος Αναστόπουλος.

Επίσης, συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Άργους-Μυκηνών, κ. Ιωάννης Μαλτέζος, Ερμιονίδας, κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος, Μονεμβασιάς, κ. Ηρακλής Τριχείλης, Μεσσήνης, κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος και Καλαμάτας, κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος.

Τα έργα περιλαμβάνουν υδροδότηση δημοτικών ενοτήτων, εκσυγχρονισμό συστημάτων ύδρευσης, αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων δικτύων, και συμπληρωματικά έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα λύσουν χρονίζοντα προβλήματα σε υδροδότηση, δημόσια υγεία, λειψυδρία.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Για εμάς η απρόσκοπτη, προσιτή, ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό δεν είναι μόνο μια υποχρέωση της Πολιτείας, είναι μια αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Γιατί το νερό, το πολυτιμότερο δημόσιο αγαθό, είναι στην πραγματικότητα θεμέλιο της ζωής και της κοινωνικής συνοχής. Οφείλουμε λοιπόν να το προστατεύσουμε, να μην το σπαταλάμε, να το διαχειριστούμε με ευθύνη και ουσιαστικά να το διασφαλίσουμε για τις επόμενες γενιές. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που σήμερα ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με έξι έργα προϋπολογισμού περίπου 14 εκατ. ευρώ σε πέντε δήμους της Πελοποννήσου. Αυτή τη στιγμή είναι σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για το νερό, και τις επόμενες ημέρες βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, το οποίο θα προσπαθήσει για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό που έχουμε στη χώρα μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης του νερού. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη αναποτελεσματικότητα. Ειδικά σε περιοχές όπου το νερό έχει σημασία όχι μόνο την ύδρευση, όμως και την άρδευση.

Όταν λέω ολιστική διαχείριση του νερού, εννοώ μια διαχείριση η οποία αντιμετωπίζει και το θέμα της αποχέτευσης και της διαχείρισης των λημμάτων. Αυτός ήταν ο δεύτερος κύκλος χρηματοδοτήσεων και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει ένας τρίτος κύκλος χρηματοδότησης».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτριος Πτωχός ανέφερε: «Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και απαιτεί σχέδιο, συνεργασία και άμεσες παρεμβάσεις. Οι χρηματοδοτήσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα για τους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Άργους – Μυκηνών, Ερμιονίδας και Μονεμβασίας δίνουν ουσιαστικές λύσεις σε τοπικές κοινωνίες που έχουν πραγματική ανάγκη και ενισχύουν την προσπάθεια να διασφαλίσουμε επάρκεια νερού για τους πολίτες, τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την άριστη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη προς την Πελοπόννησο. Ως Περιφέρεια θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία και τους Δήμους, ώστε κάθε διαθέσιμος πόρος να μετατρέπεται σε έργα με πραγματικό αποτύπωμα για τους πολίτες».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 08:56
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