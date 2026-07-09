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Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις δημοπρασίες για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου
Newsroom
Πέμπτη, 09/07/2026 - 09:21
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Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026.

Η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σχετικά με τις δημοπρασίες για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου για το Έτος Αερίου 2026-2027 σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/459 και τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, και σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των Ετήσιων Δημοπρασιών Διάθεσης Μεταφορικής Ικανότητας που διεξήχθησαν βάσει της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ που εγκρίθηκε από την Αρχή με την υπ΄ αριθμ. Ε-166/2026 απόφαση (σχετική η από 4.5.2026 διαβούλευση που παρατάθηκε με την από 29.5.2026 ανακοίνωση).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, με κοινοποίηση στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 398483/7.7.2026 (I-419557) εισήγηση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

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