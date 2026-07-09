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Αρναούτογλου: Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει ουραγός στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 14:27
Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:48
Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση
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09/07/2026 - 13:25
ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:13
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Υπουργό και την ηγεσία του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 12:34
Η Schneider Electric στην 1η θέση του Gartner® Top 25 Supply Chain για τέταρτη συνεχή χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 11:54
Γ. Μανιάτης: Τι απέγιναν τα 7,5 δις ευρώ που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία για την απολιγνιτοποίηση;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 11:49
CR Index Awards 2026: Οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δημοσίου που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στα ESG Ratings
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 10:45
Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 10:41
ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
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09/07/2026 - 10:30
Στο 2,5% αυξήθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 10:10
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09/07/2026 - 10:05
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 09:34
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις δημοπρασίες για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου
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09/07/2026 - 09:21
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 09:05
Νέες προτάσεις πολιτικής για την αποκατάσταση των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο
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09/07/2026 - 08:50
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Στο 2,5% αυξήθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο 2,5% αυξήθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Newsroom
Πέμπτη, 09/07/2026 - 10:10
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Το Συμβατικό Επιτόκιο 2,50% θα εφαρμοστεί για την Περίοδο Εκτοκισμού που έπεται της ημερομηνίας επέλευσης του Γεγονότος Ενεργοποίησης ήτοι από 14 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιουνίου 2027

Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εκδότρια») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με το κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού €300.000.000, διαιρούμενο σε ανώνυμες, άυλες, κοινές έντοκες ομολογίες, με ISIN GRC145121CD2 και αρχικό επιτόκιο 2,30% (εφεξής το «Αρχικό Επιτόκιο»), το οποίο εξέδωσε η Εκδότρια δυνάμει της από 29.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και οι όροι του οποίου περιγράφονται στο από 01.12.2021 Πρόγραμμα ΚΟΔ, όπως ισχύει (εφεξής η «Σύμβαση»), και ειδικότερα αναφορικά με τον Στόχο Αειφορικής Επίδοσης (ΣΑΕ) όπως αυτός ορίζεται στο από 01.12.2021 Πρόγραμμα ΚΟΔ, ότι επήλθε Γεγονός Ενεργοποίησης Προσαύξησης Επιτοκίου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Σε εφαρμογή του Όρου 5.2 της Σύμβασης, το Συμβατικό Επιτόκιο ισούται με το Αρχικό Επιτόκιο πλέον της προβλεπόμενης προσαύξησης και διαμορφώνεται σε 2,50%. Με βάση το εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκτοκισμού της Σύμβασης, το Συμβατικό Επιτόκιο 2,50% θα εφαρμοστεί για την Περίοδο Εκτοκισμού που έπεται της ημερομηνίας επέλευσης του Γεγονότος Ενεργοποίησης ήτοι από 14 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιουνίου 2027. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του Συμβατικού Επιτοκίου για τις επόμενες Περιόδους Εκτοκισμού θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

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