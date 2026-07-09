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Φυσικό αέριο: Αλλαγές στις δημοπρασίες φέρνει το σχεδόν «sold out» της χωρητικότητας στην Αμφιτρίτη
Άννα Διανά
Πέμπτη, 09/07/2026 - 08:02
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Το ισχυρό ενδιαφέρον των χρηστών για τη δέσμευση αδιάλειπτης χωρητικότητας, σε συνδυασμό με το περιορισμένο ενδιαφέρον για τη συζευγμένη μεταφορική ικανότητα, οδηγεί τον ΔΕΣΦΑ σε αναπροσαρμογή του σχεδιασμού των επόμενων δημοπρασιών. Με επιστολή προς τη ΡΑΑΕΥ, ο Διαχειριστής προτείνει αλλαγές στον τρόπο διάθεσης των προϊόντων δυναμικότητας για το Έτος Αερίου 2026-2027.

Η εξέλιξη αφορά το σημείο εισόδου «Αμφιτρίτη», μέσω του οποίου το φυσικό αέριο από το FSRU της Αλεξανδρούπολης εισέρχεται στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς, με προορισμό είτε την εγχώρια αγορά είτε τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η υψηλή ζήτηση που καταγράφηκε στις πρόσφατες δημοπρασίες για τη δέσμευση αδιάλειπτης χωρητικότητας οδήγησε τον ΔΕΣΦΑ να εισηγηθεί την αναβάθμιση μέρους της συζευγμένης δυναμικότητας σε αδιάλειπτη στις επόμενες δημοπρασίες.

Το αίτημα του ΔΕΣΦΑ αφορά όλες τις επόμενες δημοπρασίες διάθεσης τριμηνιαίων, μηνιαίων, ημερήσιων και ενδοημερήσιων προϊόντων δυναμικότητας κατά το Έτος Αερίου 2026-2027. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Διαχειριστή η πρώτη δημοπρασία τριμηνιαίων προϊόντων θα γίνει στις 3 Αυγούστου ενώ σε ότι αφορά τα μηνιαία προϊόντα προβλέπεται να γίνουν δημοπρασίες στις 20 Ιουλίου για τον Αύγουστο, στις 17 Αυγούστου για τον Σεπτέμβριο, στις 21 Σεπτεμβρίου για τον Οκτώβριο κ.ο.κ.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη δημοπρασία για ετήσια προϊόντα δεσμεύτηκε σχεδόν όλη η διαθέσιμη αδιάλειπτη δυναμικότητα στο σημείο εισόδου «Αμφιτρίτη», ενώ ένα μέρος της συζευγμένης μεταφορικής ικανότητας παρέμεινε αδιάθετο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοπρασιών, καταγράφηκε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για τη δέσμευση αδιάλειπτης μεταφορικής ικανότητας παράδοσης στο Σημείο Εισόδου «Αμφιτρίτη», όπου δεσμεύθηκαν 4.004.000 kWh/ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 99,7% της συνολικά προσφερθείσας δυναμικότητας.

Όμως, παρέμειναν αδιάθετες σημαντικές ποσότητες μεταφορικής ικανότητας αφού 32.625.000 kWh/ημέρα δηλαδή το 82% της προσφερθείσας συζευγμένης μεταφορικής ικανότητας στο ζεύγος σημείων «Αμφιτρίτη – είσοδος / Σιδηρόκαστρο – έξοδος», δεν δεσμεύθηκαν από τους συμμετέχοντες στις δημοπρασίες. Παράλληλα, στο σημείο διασύνδεσης «Νέα Μεσημβρία» έμειναν αδιάθετες 7.185.129 kWh/ημέρα που αντιστοιχούν στο 88% της προσφερθείσας μεταφορικής ικανότητας παράδοσης.

Σημειώνεται ότι η αδιάλειπτη μεταφορική ικανότητα (firm capacity) είναι το εγγυημένο δικαίωμα που αποκτά ένας χρήστης για τη μεταφορά συγκεκριμένης ποσότητας φυσικού αερίου, χωρίς η ροή να διακόπτεται ή να περιορίζεται από τον διαχειριστή του δικτύου. Η συζευγμένη μεταφορική ικανότητα, αφορά στη δυνατότητα δέσμευσης χωρητικότητας ενός αγωγού, ώστε η παράδοση να γίνεται σε ένα σημείο εισόδου και παραλαβή σε ένα άλλο σημείο εξόδου (Ζεύγος Συζευγμένων Σημείων) εντός της ίδιας ημέρας.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο ΔΕΣΦΑ στην επιστολή του προτείνει να μετατραπεί μέρος της συζευγμένης δυναμικότητας σε αδιάλειπτη και να διατεθεί μέσω των νέων δημοπρασιών. Συγκεκριμένα εισηγείται την αναβάθμιση μέρους της διαθέσιμης συζευγμένης μεταφορικής ικανότητας στο Σημείο Εισόδου «Αμφιτρίτη» σε αδιάλειπτη μεταφορική ικανότητα. Η νέα αυτή δυναμικότητα προτείνεται να διατεθεί μέσω δημοπρασιών, στις οποίες θα ανταγωνίζεται την αντίστοιχη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα του σημείου διασύνδεσης «Νέα Μεσημβρία».

Πρέπει να αναφερθεί ότι ένας από τους λόγους της διαφοροποίησης αυτής είναι ότι σήμερα υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, οι οποίοι αναμένεται να λυθούν μετά την ολοκλήρωση του διπλασιασμού της δυναμικότητας του αγωγού Καρπερή Κομοτηνή στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2027.

Ειδικότερα, για τις δημοπρασίες τριμηνιαίας δυναμικότητας του Έτους Αερίου 2026-2027, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 3 Αυγούστου 2026, ο ΔΕΣΦΑ προτείνει να αναβαθμιστεί σε αδιάλειπτη μεταφορική ικανότητα ποσότητα ίση με τη διαθέσιμη δυναμικότητα που πρόκειται να προσφερθεί στο σημείο διασύνδεσης «Νέα Μεσημβρία», δηλαδή 12.521.955 kWh/ημέρα. Η ποσότητα αυτή θα δημοπρατηθεί μαζί με τη διαθέσιμη δυναμικότητα της «Νέας Μεσημβρίας». Παράλληλα, προτείνεται η ισόποση μείωση της προσφερόμενης συζευγμένης μεταφορικής ικανότητας στο ζεύγος «Αμφιτρίτη – είσοδος / Σιδηρόκαστρο – έξοδος», με αποτέλεσμα η διαθέσιμη συζευγμένη δυναμικότητα να διαμορφωθεί στις 20.103.045 kWh/ημέρα.

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