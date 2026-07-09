Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Υπουργό και την ηγεσία του ΥΠΕΝ

Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) πραγματοποίησε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Εκ μέρους του Υπουργείου συμμετείχαν ο Υπουργός κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος και η Γενική Γραμματέας κα Δέσποινα Παληαρούτα. Εκ μέρους της ΠΟΣΠΗΕΦ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Παναγής, ο Αντιπρόεδρος κ. Άρης Νίκας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Κυανίδης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και εστιάστηκε στη διαμορφωθείσα κρίσιμη κατάσταση για τους μικρομεσαίους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, καθώς και στην ανάγκη άμεσης λήψης επιπλέον αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισής της.

Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ κ. Γιάννης Παναγής παρουσίασε διεξοδικά την δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί, επισημαίνοντας ότι το μέτρο της αποζημίωσης κατά τις ώρες μηδενικών τιμών αποτέλεσε σημαντική πρωτοβουλία, ωστόσο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στον βαθμό που θα επέτρεπε την ουσιαστική ανακούφιση των παραγωγών. Ο κ. Παναγής τόνισε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, καθώς πολλά δάνεια έχουν αρχίσει να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, και ότι απαιτείται πλέον η άμεση υλοποίηση των δύο εναπομεινάντων κρίσιμων μέτρων: της παράτασης των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης κατά πέντε (5) έτη και της εμπροσθοβαρούς ενίσχυσης των παραγωγών. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ έθεσε το ζήτημα της αποζημίωσης των παραγωγών κατά τις ώρες αρνητικών τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας.

Θέσεις και δεσμεύσεις της ηγεσίας του ΥΠΕΝ

Ο Υπουργός κ. Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το μέτρο της πληρωμής των ωρών μηδενικών τιμών αποτέλεσε σημαντική πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το αποτέλεσμα του θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στις προσδοκίες τόσο της ΠΟΣΠΗΕΦ όσο και του ίδιου του Υπουργείου. Σημείωσε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την εξασφάλιση έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την πενταετή παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης. Παράλληλα αναφέρθηκε στο ζήτημα της εμπροσθοβαρούς στήριξης των παραγωγών ως ένα μέτρο που θα δώσει ανάσα στο ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ωστόσο επισήμανε ότι πρέπει να οριστεί η περίμετρος εφαρμογής του και ο δεσμευτικός τρόπος επιστροφής αυτής της εμπροσθοβαρούς στήριξης. Ο Υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος διευκρίνισε ότι, λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου μοντέλου που έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα, η εμπροσθοβαρής ενίσχυση δεν δύναται να υπολογιστεί επί της εγκατεστημένης ισχύος, αλλά θα πρέπει να υπολογίζεται επί της τιμής αναφοράς.

Συμφωνηθείσες ενέργειες

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκαν τα εξής:

Πρώτον, η συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ ΥΠΕΝ και ΠΟΣΠΗΕΦ αναφορικά με τον περίμετρο εφαρμογής των μέτρων — δηλαδή τον ακριβή καθορισμό των δικαιούχων.

Δεύτερον, η από κοινού επικοινωνία μεταξύ ΥΠΕΝ, ΠΟΣΠΗΕΦ και Solar Power Europe με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ENER και DG COMP), με στόχο την αποτελεσματικότερη τεκμηρίωση του ελληνικού αιτήματος για την παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης.

Τρίτον, η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε τα μέτρα να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ εκφράζει την ικανοποίησή της για το κλίμα ουσιαστικής συνεργασίας που επικράτησε στη συνάντηση και επαναλαμβάνει την ανάγκη άμεσης προώθησης περαιτέρω μέτρων, για την αποτελεσματικότερη στήριξη στο οικονομικό αδιέξοδο των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β.