Γιάννης Τριήρης: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη Δημόσια Παιδεία δεύτερης κατηγορίας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:48
Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/07/2026 - 13:25
ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:13
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Υπουργό και την ηγεσία του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 12:34
Η Schneider Electric στην 1η θέση του Gartner® Top 25 Supply Chain για τέταρτη συνεχή χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 11:54
Γ. Μανιάτης: Τι απέγιναν τα 7,5 δις ευρώ που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία για την απολιγνιτοποίηση;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 11:49
CR Index Awards 2026: Οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δημοσίου που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στα ESG Ratings
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 10:45
Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 10:41
ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/07/2026 - 10:30
Στο 2,5% αυξήθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 10:10
Λουμάκης (ΣΠΕΦ): Δεν χρειάζεται «προσάναμμα» με τιτλοποίηση έργων του ΕΛΑΠΕ η αγορά των PPAs για να εκκινήσει
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 10:05
Κ. Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 09:34
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις δημοπρασίες για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/07/2026 - 09:21
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το Α’ εξάμηνο 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 09:05
Νέες προτάσεις πολιτικής για την αποκατάσταση των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/07/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου: Η απρόσκοπτη, προσιτή, ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/07/2026 - 08:25
Γιάννης Τριήρης: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη Δημόσια Παιδεία δεύτερης κατηγορίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/07/2026 - 08:11
PPC INSPECTRA: Διευρύνει τις δραστηριότητές της στις βιομηχανικές επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/07/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: Αλλαγές στις δημοπρασίες φέρνει το σχεδόν «sold out» της χωρητικότητας στην Αμφιτρίτη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/07/2026 - 08:02
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν τις διακοπές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 06:40
Το κόλπο της Κίνας για να ρίχνει την θερμοκρασία έως 8 βαθμούς: Πώς δροσίζει ολόκληρες πόλεις
ΚΟΣΜΟΣ
09/07/2026 - 06:40
Ο Π. Παπασταματίου για τα fake news για την αιολική ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/07/2026 - 15:57
ΕΚΟ: ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/07/2026 - 15:53
Η Volton συνεχίζει να φωτίζει ό,τι αξίζει: Νέος Σταθμός η Σίκινος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/07/2026 - 14:52
H METLEN γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης στο νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/07/2026 - 14:50
Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/07/2026 - 14:27
Επιταχύνοντας την παραγωγή μπαταριών: Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/07/2026 - 13:52
Δήμος Αθηναίων: Τα πρώτα 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/07/2026 - 13:06
Άη Στράτης: Το πρότυπο ενεργειακό νησί με ΑΠΕ έως 98%
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/07/2026 - 12:26
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη ατόμου για περιβαλλοντική ρύπανση στο Καλοχώρι
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/07/2026 - 12:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη Δημόσια Παιδεία δεύτερης κατηγορίας

Γιάννης Τριήρης: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη Δημόσια Παιδεία δεύτερης κατηγορίας
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 09/07/2026 - 08:11
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Όταν μια κυβέρνηση επιλέγει να επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού της κεφαλαίου στη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ τα δημόσια σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν με χιλιάδες αδικημένους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, σοβαρές ελλείψεις μόνιμου προσωπικού και κτίρια αχούρια και σε κάποιες περιπτώσεις και επικίνδυνα, είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι η δημόσια Παιδεία αποτελεί πραγματική κυβερνητική προτεραιότητα.

Και αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει με τον πλέον επίσημο τρόπο, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διακρίσεις σε βάρος των συμβασιούχων εκπαιδευτικών, γεγονός που αποτελεί μια σοβαρή πολιτική μομφή για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην Παιδεία.

Δεν πρόκειται για μια τυπική ευρωπαϊκή διαδικασία. Είναι η διαπίστωση ότι η κυβέρνηση δεν έχει διαμορφώσει ένα θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει ίση μεταχείριση σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επί χρόνια κρατούν όρθια τα δημόσια σχολεία της χώρας.

Η Κομισιόν ήταν ξεκάθαρη. Το ελληνικό δίκαιο εξακολουθεί να προβλέπει δυσμενέστερους όρους για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους μόνιμους συναδέλφους τους, ακόμη και σε θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, όπως η άδεια μητρότητας και η αναρρωτική άδεια. Οι εξηγήσεις που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση κρίθηκαν ανεπαρκείς και έτσι η υπόθεση οδηγείται πλέον στο ανώτατο ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Κι όμως, είναι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι που κάθε Σεπτέμβριο καλούνται να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης. Είναι οι αναπληρωτές που μετακομίζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις οικογένειές τους, πληρώνουν υπέρογκα ενοίκια, αλλάζουν τόπο ζωής κάθε χρόνο και εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας.

Το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά τον κανόνα. Κάθε σχολική χρονιά το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών για να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Παρ' όλα αυτά, τα σχολεία ανοίγουν σχεδόν κάθε χρόνο με χιλιάδες λειτουργικά κενά, με ελλείψεις στην ειδική αγωγή, στα ολοήμερα σχολεία και σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το γεγονός ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, εξακολουθούν να υπάρχουν τα ίδια προβλήματα αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μια προσωρινή δυσλειτουργία αλλά για μια πολιτική που έχει αποδεχθεί την υποστελέχωση ως κανονικότητα.

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται στους εκπαιδευτικούς. Σε πολλές περιοχές της χώρας οι γονείς εξακολουθούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολικά κτίρια δεκαετιών που δεν έχουν συντηρηθεί επαρκώς. Πεσμένοι σοβάδες από ταβάνια, αίθουσες με υγρασία, ανεπαρκής θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες, απαρχαιωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και σοβαρές ελλείψεις συντήρησης συνθέτουν μια εικόνα που απέχει πολύ από αυτήν που θα άρμοζε σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου αποκολλήσεις σοβάδων, προβλήματα στατικότητας ή σοβαρές φθορές ανάγκασαν δήμους και διευθύνσεις εκπαίδευσης να προχωρήσουν σε έκτακτες παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Είναι αδιανόητο να γίνεται λόγος για «εκσυγχρονισμό της Παιδείας», όταν σε αρκετές σχολικές μονάδες το αυτονόητο παραμένει ζητούμενο. Όταν η συζήτηση δεν αφορά μόνο την ποιότητα της διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες, αλλά το αν υπάρχουν καθηγητές για όλα τα μαθήματα, αν λειτουργεί η θέρμανση και αν οι μαθητές κάνουν μάθημα σε ασφαλείς αίθουσες.

Η δημόσια Παιδεία δεν μπορεί να στηρίζεται σε ημίμετρα και εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική εκπαίδευση όταν οι συμβασιούχοι αντιμετωπίζονται με άνισους όρους και καλούνται κάθε χρόνο να ζουν σε καθεστώς επαγγελματικής αβεβαιότητας. Δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονο δημόσιο σχολείο όταν οι πάγιες ανάγκες καλύπτονται με προσωρινές συμβάσεις και οι σχολικές υποδομές παραμένουν για χρόνια χωρίς την αναγκαία αναβάθμιση.

Η λύση είναι αυτονόητη. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε ένα γενναίο πρόγραμμα μαζικών μόνιμων προσλήψεων εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν οριστικά όλες οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης. Οφείλει να αποκαταστήσει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών, βάζοντας τέλος στις διακρίσεις που οδήγησαν μέχρι και στην παραπομπή της χώρας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, ταυτόχρονα, οφείλει να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακατασκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης των σχολικών μονάδων, ώστε κανένας μαθητής και κανένας εκπαιδευτικός να μη βρίσκεται αντιμέτωπος με εικόνες εγκατάλειψης και ανασφάλειας.

Η Παιδεία δεν είναι πεδίο επικοινωνιακών εντυπώσεων ούτε ιδεολογικών εμμονών. Είναι η σημαντικότερη δημόσια επένδυση μιας χώρας. Και όσο η κυβέρνηση επιλέγει να διαθέτει το πολιτικό της κεφάλαιο στην προώθηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αφήνοντας τα δημόσια σχολεία να λειτουργούν με χιλιάδες συμβασιούχους, ελλείψεις προσωπικού και υποδομές που συχνά δοκιμάζουν τα όρια της ασφάλειας, τόσο θα ενισχύεται η πεποίθηση ότι η δημόσια εκπαίδευση δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της επιλογών. Γιατί η πραγματική στήριξη της Παιδείας δεν αποδεικνύεται με εξαγγελίες. Αποδεικνύεται με μόνιμους εκπαιδευτικούς, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία και ίσες ευκαιρίες για όλους. Και σε αυτά, η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει πολύ δρόμο μπροστά της.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Μπορούν οι «δεδομένοι» να διασφαλίσουν το εθνικό συμφέρον;
Γιάννης Τριήρης: Μπορούν οι «δεδομένοι» να διασφαλίσουν το εθνικό συμφέρον; 08 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ

RED III: Δίμηνη προθεσμία συμμόρφωσης στους κανόνες δίνει η Κομισιόν- Στο κάδρο η Ελλάδα και άλλες 7 χώρες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

RED III: Δίμηνη προθεσμία συμμόρφωσης στους κανόνες δίνει η Κομισιόν- Στο κάδρο η Ελλάδα και άλλες 7 χώρες

Γ. Μανιάτης: Επιτέλους με καθυστέρηση 4 ετών και μετά από καταδίκη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η κυβέρνηση ανακοινώνει Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Επιτέλους με καθυστέρηση 4 ετών και μετά από καταδίκη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η κυβέρνηση ανακοινώνει Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

ΥΠΕΝ: Η Ελλάδα μείωσε κατά 70% τα πρόστιμα για παράνομες χωματερές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΥΠΕΝ: Η Ελλάδα μείωσε κατά 70% τα πρόστιμα για παράνομες χωματερές

To ΥΠΕΝ για την απόφαση της ΕΕ να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To ΥΠΕΝ για την απόφαση της ΕΕ να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Δικαιολογημένη η καταδίκη της Ελλάδας για την ποιότητα του αέρα στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαιολογημένη η καταδίκη της Ελλάδας για την ποιότητα του αέρα στη Θεσσαλονίκη