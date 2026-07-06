Schneider Electric: Το μέλλον της «πράσινης» Μέσης Τάσης στο Innovation Day με τίτλο Breathe Easy with AirSeT

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, αφιέρωσε μια ξεχωριστή ημέρα στις καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις Μέσης Τάσης με το event « Innovation Day | Breathe Easy with AirSeT » την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Il Giardino.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους από τον κλάδο της βιομηχανίας, των υποδομών κοινής ωφέλειας (Utilities), εργολάβους, κατασκευαστές ηλεκτρικών πινάκων και συνεργάτες της εταιρείας, με στόχο την παρουσίαση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων που συμβάλλουν στη μετάβαση προς ένα πιο αποδοτικό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η τεχνολογία AirSeT της Schneider Electric, η οποία επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία των πινάκων Μέσης Τάσης, αξιοποιώντας καθαρό αέρα αντί για το αέριο SF6. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή προσέγγιση που συνδυάζει την ψηφιοποίηση, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα, ανταποκρινόμενη στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταδιακή κατάργηση των αερίων F από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι λύσεις SM AirSeT και RM AirSeT, οι οποίες προσφέρουν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και ασφάλειας, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα μέσα από ζωντανές επιδείξεις (live demos), να συζητήσουν με τους ειδικούς της Schneider Electric και να εξερευνήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών σε πραγματικές εφαρμογές.

Παράλληλα, η Schneider Electric παρουσίασε τον νέο πίνακα Μέσης Τάσης MCSeT με EvoPacT, μια λύση που ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες λειτουργίας, αξιοπιστίας και συντήρησης, σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των βιομηχανικών και ενεργειακών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις λύσεις προστασίας και ελέγχου υψηλής λειτουργικότητας μέσω της σειράς PowerLogic P7, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ηλεκτρικών δικτύων και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Σπύρος Ράπτης, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Schneider Electric, ο οποίος αναφέρθηκε στις βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ενέργειας στη Μέση Τάση, τονίζοντας την ανάγκη μετάβασης σε πιο βιώσιμες και ψηφιοποιημένες λύσεις σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κανονιστικών απαιτήσεων και ενεργειακής αποδοτικότητας. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας και της βιωσιμότητας ως βασικών πυλώνων του ενεργειακού μετασχηματισμού και της εξέλιξης των σύγχρονων ενεργειακών υποδομών.

Στη συνέχεια, η Θώμη Δεπάστα, Power Systems Offer Manager της Schneider Electric, παρουσίασε τη συνολική πρόταση αξίας της τεχνολογίας AirSeT και τις εξελίξεις που φέρνει η νέα γενιά λύσεων Μέσης Τάσης χωρίς SF6. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους μέσα από customer testimonials, αναδεικνύοντας τα οφέλη που έχουν ήδη αποκομίσει από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε πραγματικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Βαγγέλη Γκιώνη, Medium Voltage Product Application Engineer της Schneider Electric, ο οποίος ανέδειξε τις δυνατότητες των νέων λύσεων προστασίας PowerLogic P7 και τον ρόλο τους στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας των ενεργειακών υποδομών.

Την εκδήλωση ολοκλήρωσε ο Dejan Markovic, Power Systems Vice President Central & Eastern Europe της Schneider Electric, παρουσιάζοντας παραδείγματα εφαρμογής των συγκεκριμένων τεχνολογιών σε έργα βιομηχανίας, κτιρίων και δικτύων κοινής ωφέλειας σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για τη δημιουργία πιο βιώσιμων, ανθεκτικών και αποδοτικών ενεργειακών συστημάτων.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το «Innovation Day | Breathe Easy with AirSeT», η Schneider Electric συνεχίζει να επενδύει στην προώθηση τεχνολογιών που επιταχύνουν την απανθρακοποίηση, ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και υποστηρίζουν τους πελάτες της στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο και ψηφιοποιημένο ενεργειακό μέλλον.