Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - 28/05/2026 - 14:35
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - 28/05/2026 - 12:52
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ - 28/05/2026 - 12:10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - 28/05/2026 - 11:28
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
ΚΟΣΜΟΣ - 28/05/2026 - 11:07
ΚΟΣΜΟΣ
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - 28/05/2026 - 10:03
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 28/05/2026 - 09:37
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 28/05/2026 - 09:16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 28/05/2026 - 08:47
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - 28/05/2026 - 08:24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - 28/05/2026 - 08:01
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - 28/05/2026 - 08:00
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/05/2026 - 08:00
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ - 28/05/2026 - 07:58
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 07:58
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
ΧΡΗΣΤΙΚΑ - 28/05/2026 - 06:37
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 27/05/2026 - 15:54
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - 27/05/2026 - 14:47
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 27/05/2026 - 14:11
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ - 27/05/2026 - 13:41
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 27/05/2026 - 13:09
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - 27/05/2026 - 11:57
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 27/05/2026 - 11:34
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 27/05/2026 - 11:03
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ - 27/05/2026 - 09:34
ΚΟΣΜΟΣ
27/05/2026 - 09:34

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
Newsroom - Πέμπτη, 28/05/2026 - 11:28
Πέμπτη, 28/05/2026 - 11:28
  • Το συγκρότημα data center «Lake Mariner» της TeraWulf, ισχύος 750 MW, στο Μπάφαλο (ΗΠΑ), αξιοποιεί υποδομές ισχύος και liquid cooling της Schneider Electric και της Motivair, σε συνδυασμό με εξειδικευμένο σχεδιασμό και υπηρεσίες μηχανικής, για την υποστήριξη τεχνολογιών ενέργειας παγκόσμιας κλάσης για εφαρμογές AI και υπολογιστών υψηλής απόδοσης (HPC).
  • Η TeraWulf αξιοποιεί τη συνεργασία αυτή για να προωθήσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της σε μεγάλη κλίμακα, εξυπηρετώντας κορυφαίους πελάτες όπως οι Core42 και Fluidstack (με την υποστήριξη της Google.

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας και η Motivair της Schneider Electric , κορυφαίος καινοτόμος στην τεχνολογία liquid cooling για ψηφιακές υποδομές, ανακοίνωσαν την επιτυχή σταδιακή παράδοση λύσεων υποδομής AI αξίας άνω των 290 εκατομμυρίων δολαρίων για το ταχέως αναπτυσσόμενο data campus Lake Mariner της TeraWulf.

Η συνεργασία υπογραμμίζει την κοινή δέσμευση των τριών εταιρειών να παρέχουν επιταχυνόμενη, επεκτάσιμη και αξιόπιστη υπολογιστική ικανότητα στην εποχή του AI. Καθώς ο χρόνος διαθεσιμότητας ενεργειακής ισχύος αναδεικνύεται σε κρίσιμο περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του AI στις ΗΠΑ, το έργο αναδεικνύει πώς ο συνδυασμός ενέργειας, ψύξης και digital intelligence μπορεί να προσφέρει νέα χωρητικότητα με την ταχύτητα που απαιτεί η εποχή του AI.

Μετά την πλήρη ολοκλήρωσή του, το Lake Mariner προβλέπεται να υποστηρίζει έως και 750 MW ενεργειακής ζήτησης, που αξιοποιεί τον παλαιό βιομηχανικό χώρο και την υπάρχουσα ενεργειακή υποδομή, μετατρέποντάς το σε έναν χώρο ψηφιακής υποδομής επόμενης γενιάς. Βρίσκεται έξω από το Μπάφαλο, στο Μπάρκερ της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ), και αξιοποιεί κορυφαίες λύσεις liquid cooling της Motivair και ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα της Schneider Electric για την υποστήριξη φορτίων εργασίας HPC, cloud και AI.

Συνδυάζοντας τεχνικό σχεδιασμό, τεχνογνωσία στον τομέα της μηχανικής, προηγμένη ενεργειακή υποδομή, καινοτόμες τεχνολογίες ψύξης, καθώς και υποστηρικτικό λογισμικό και υπηρεσίες, η συνεργασία αυτή βοηθά την TeraWulf να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για AI-ready data centers, βελτιστοποιώντας παράλληλα την ενεργειακή κατανάλωση και τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Χάρη στη στρατηγική του τοποθεσία, που εξασφαλίζει πρόσβαση σε αξιόπιστη και οικονομική ενέργεια και επεκτάσιμη υποδομή, το συγκρότημα Lake Mariner υποστηρίζεται από μακροπρόθεσμες συμβάσεις μίσθωσης από βασικούς πελάτες, όπως οι Core42 και Fluidstack (με την υποστήριξη της Google). Η τοποθεσία τροφοδοτείται από το περιφερειακό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Νέας Υόρκης, το οποίο αποτελείται σε ποσοστό περίπου 89% από ενέργεια χωρίς εκπομπές άνθρακα, με σημαντικό πλεόνασμα διαθέσιμης ισχύος για την υποστήριξη του φόρτου εργασίας HPC και AI των πελατών.

« Η στρατηγική της TeraWulf επικεντρώνεται στην παροχή επεκτάσιμης, ενεργειακά αποδοτικής υποδομής ικανής να υποστηρίξει την αυξανόμενη ένταση του φόρτου εργασίας AI και HPC » δήλωσε ο Sean Farrell, Chief Operating Officer της TeraWulf. «Συνεργαζόμενοι στενά με ηγέτες του κλάδου όπως η Schneider Electric και η Motivair, επιταχύνουμε την ανάπτυξη AI-ready χωρητικότητας στις εγκαταστάσεις μας στο Lake Mariner, ενισχύοντας παράλληλα τα ισχυρά λειτουργικά θεμέλια που απαιτούνται για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ζήτησης των πελατών».

Ως κορυφαίος στρατηγικός συνεργάτης στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, το έργο απαιτούσε από τις εταιρείες Schneider Electric και Motivair να τηρήσουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα κατασκευής και λειτουργίας, καθώς η TeraWulf επεδίωκε να μετατρέψει την εγκατάσταση σε μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων data centers εντός δώδεκα μηνών. Η TeraWulf χρειάστηκε επίσης τεχνική καθοδήγηση σε θέματα σχεδιασμού και μηχανικής για την εγκατάσταση του Συστήματος Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS) Galaxy VX της Schneider Electric, των Συστημάτων Μπαταριών Ιόντων Λιθίου Galaxy, των Μονάδων Διανομής Ψυκτικού (CDU) της Motivair, των In-Rack Συλλεκτών και των Ψυχόμενων Θυρών, καθώς και των NetShelter Racks και Περιβλημάτων . Επιπλέον, η βραβευμένη λύση λογισμικού της Schneider Electric, το EcoStruxure IT Data Center Expert, ενσωματώθηκε για προηγμένη παρακολούθηση και digital intelligence, ενώ οι Υπηρεσίες Πελατών της Motivair χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη κινδύνων, την ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση της επένδυσης στην ψύξη.

«Καθώς η ζήτηση για AI υποδομές επιταχύνεται, ο χρόνος που απαιτείται για την παροχή ισχύος έχει καταστεί καθοριστικός παράγοντας που περιορίζει την ανάπτυξη. Οι πάροχοι υπηρεσιών χρειάζονται συνεργάτες που μπορούν να συνδυάσουν προηγμένες υποδομές, υπηρεσίες και τεχνογνωσία στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, ώστε να υποστηρίξουν την ταχεία ανάπτυξη AI data centers μεγάλης κλίμακας», δήλωσε ο Manish Kumar, Executive Vice President, Secure Power & Data Centers της Schneider Electric. « Η συνεργασία μας με την TeraWulf δημιουργεί ένα στρατηγικό σχέδιο για τον συνδυασμό επιτόπιας τροφοδοσίας, αυτοματοποίησης με AI, προηγμένης liquid cooling και digital intelligence σε έναν παραδοσιακό βιομηχανικό χώρο. Παρέχουμε ανθεκτικές, αποδοτικές και επεκτάσιμες λύσεις για data centers με την ταχύτητα και την κλίμακα που απαιτεί η εποχή του AI».

ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση - 21 Μαϊος 2026
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 21 Μαϊος 2026

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου

Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα

Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026

Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος

Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»