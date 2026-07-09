ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ

Η ElvalHalcor, μία από τις κορυφαίες βιομηχανίες αλουμινίου και χαλκού στην Ευρώπη, διατηρεί σταθερά έναν ουσιαστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Όπως αναδεικνύει η πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η συμβολή της εταιρίας υπερβαίνει τη στενή έννοια της παραγωγικής δραστηριότητας, δημιουργώντας πολλαπλασιαστική αξία για την ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την εξαγωγική δυναμική της χώρας και στηρίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Η συνολική συνεισφορά της ElvalHalcor αντιστοιχεί στο το 0,56% του ΑΕΠ της Ελλάδας, αποτυπώνοντας τη σημαντικότητα της εταιρίας για την εθνική οικονομία.

Εξαγωγική δυναμική

Η ElvalHalcor το 2025 κατέγραψε παραγωγική αξία ύψους 2,3 δισ. ευρώ και εξαγωγές 2,5 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 8,0% των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Οι εξαγωγές αλουμινίου έφτασαν τα 1,75 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 63,4% των εθνικών εξαγωγών αλουμινίου, ενώ οι εξαγωγές χαλκού ανήλθαν σε 777 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 96,1% των συνολικών εξαγωγών χαλκού της χώρας. Η ElvalHalcor εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε πάνω από 90 χώρες, με περίπου το 95% των πωλήσεών της να προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδας.

Ισχυρή συνεισφορά στην απασχόληση και στην εθνική οικονομία

Η συμβολή της στην απασχόληση είναι εξίσου σημαντική: το 2025 οι δραστηριότητές της στήριξαν 20.920 θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα. Για κάθε μία θέση εργασίας στην εταιρία δημιουργούνται συνολικά 6,2 θέσεις στο σύνολο της οικονομίας, γεγονός που αναδεικνύει τον πολλαπλασιαστικό της ρόλο στην παραγωγική δομή και στην οικονομία της χώρας.

Παράλληλα η εταιρία επενδύει στρατηγικά στο ανθρώπινο δυναμικό της και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες για την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, ενισχύοντας το brain regain και δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.

Στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Από το 2018 μέχρι σήμερα, η ElvalHalcor έχει υλοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα, ύψους περίπου 895 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν ουσιαστικά τόσο στην ανταγωνιστικότητα όσο και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, στον κλάδο των πολύτιμων και μη σιδηρούχων μετάλλων, το μερίδιο επενδύσεων της εταιρίας υπολογίζεται σε 10,8% του συνόλου των επενδύσεων για το 2025.

Η ElvalHalcor εφαρμόζει ένα σύγχρονο μοντέλο υπεύθυνης παραγωγής και βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας προϊόντα και λύσεις αλουμινίου και χαλκού χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος για αγορές που εστιάζουν στην ενεργειακή μετάβαση, την κυκλική οικονομία, την ηλεκτροκίνηση, και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Βιομηχανική πρωτοπορία με μακροπρόθεσμη αξία

Η ElvalHalcor, παραμένοντας προσηλωμένη στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, συνεχίζει να λειτουργεί ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Μέσα από την παραγωγική και εξαγωγική της δραστηριότητα το 2025, η εταιρία ενεργοποίησε σημαντικές δυνάμεις στην ευρύτερη οικονομία, διεύρυνε το κοινωνικοοικονομικό της αποτύπωμα και επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως στρατηγικού αναπτυξιακού πυλώνα για τη χώρα. Η μελέτη του ΙΟΒΕ αναδεικνύει με σαφήνεια ότι η συμβολή της ElvalHalcor δεν περιορίζεται στους αριθμούς. Αποτυπώνεται στην παραγωγή, στις εξαγωγές, στην απασχόληση, στις επενδύσεις, στην καινοτομία και, τελικά, στη δυνατότητα της ελληνικής βιομηχανίας να διεκδικεί έναν πιο ισχυρό ρόλο στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Με ξεκάθαρο βιομηχανικό όραμα, η ElvalHalcor διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας και λειτουργεί ως πυλώνας εξωστρέφειας, ανθεκτικότητας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Η ElvalHalcor, διαμορφώνει τα μέταλλα της νέας εποχής, δημιουργώντας αξία για το σήμερα και το αύριο.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της μελέτης του ΙΟΒΕ εδώ.