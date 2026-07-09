ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:48
Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/07/2026 - 13:25
ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:13
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Υπουργό και την ηγεσία του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 12:34
Η Schneider Electric στην 1η θέση του Gartner® Top 25 Supply Chain για τέταρτη συνεχή χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 11:54
Γ. Μανιάτης: Τι απέγιναν τα 7,5 δις ευρώ που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία για την απολιγνιτοποίηση;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 11:49
CR Index Awards 2026: Οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δημοσίου που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στα ESG Ratings
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 10:45
Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 10:41
ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/07/2026 - 10:30
Στο 2,5% αυξήθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 10:10
Λουμάκης (ΣΠΕΦ): Δεν χρειάζεται «προσάναμμα» με τιτλοποίηση έργων του ΕΛΑΠΕ η αγορά των PPAs για να εκκινήσει
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 10:05
Κ. Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 09:34
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις δημοπρασίες για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/07/2026 - 09:21
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το Α’ εξάμηνο 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 09:05
Νέες προτάσεις πολιτικής για την αποκατάσταση των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/07/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου: Η απρόσκοπτη, προσιτή, ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/07/2026 - 08:25
Γιάννης Τριήρης: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη Δημόσια Παιδεία δεύτερης κατηγορίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/07/2026 - 08:11
PPC INSPECTRA: Διευρύνει τις δραστηριότητές της στις βιομηχανικές επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/07/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: Αλλαγές στις δημοπρασίες φέρνει το σχεδόν «sold out» της χωρητικότητας στην Αμφιτρίτη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/07/2026 - 08:02
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν τις διακοπές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 06:40
Το κόλπο της Κίνας για να ρίχνει την θερμοκρασία έως 8 βαθμούς: Πώς δροσίζει ολόκληρες πόλεις
ΚΟΣΜΟΣ
09/07/2026 - 06:40
Ο Π. Παπασταματίου για τα fake news για την αιολική ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/07/2026 - 15:57
ΕΚΟ: ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/07/2026 - 15:53
Η Volton συνεχίζει να φωτίζει ό,τι αξίζει: Νέος Σταθμός η Σίκινος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/07/2026 - 14:52
H METLEN γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης στο νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/07/2026 - 14:50
Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/07/2026 - 14:27
Επιταχύνοντας την παραγωγή μπαταριών: Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/07/2026 - 13:52
Δήμος Αθηναίων: Τα πρώτα 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/07/2026 - 13:06
Άη Στράτης: Το πρότυπο ενεργειακό νησί με ΑΠΕ έως 98%
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/07/2026 - 12:26
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη ατόμου για περιβαλλοντική ρύπανση στο Καλοχώρι
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/07/2026 - 12:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας

Newsroom
Πέμπτη, 09/07/2026 - 09:34
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η σχέση Ελλάδας- ΗΠΑ αποφέρει αποτελέσματα

«Ο κόσμος έχει αλλάξει και η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει εξελιχθεί ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις αλλαγές», τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τίτλο "30th Annual Government Roundtable - Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology", που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, βιώνουμε μια περίοδο επιταχυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού και «σε αυτό το περιβάλλον, οι ΗΠΑ δεν έχουν την πολυτέλεια της αμφισημίας. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, η εξωτερική πολιτική ξεκινά από μια σαφή αρχή: όλες οι συμμαχίες πρέπει να προάγουν την αμερικανική ευημερία και την αμερικανική ασφάλεια, πρέπει να είναι αμοιβαίες και να αποφέρουν αποτελέσματα».

«Η σχέση με την Ελλάδα, χαίρομαι που το λέω, αποφέρει αποτελέσματα», επισήμανε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Αυτό δεν είναι διπλωματική ευγένεια, είναι στρατηγικό γεγονός. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, επενδύοντας στον μεγαλύτερο εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα, έχει μετατρέψει την Αλεξανδρούπολη σε στρατηγική πύλη για το ΝΑΤΟ. Στη Σούδα, αμερικανικές και ελληνικές δυνάμεις συνεργάζονται και εκπαιδεύονται από κοινού».

«Η Ελλάδα δεν περιμένει τους άλλους να εξασφαλίσουν το μέλλον της», επισήμανε η πρέσβης των ΗΠΑ, τονίζοντας πως η Αθήνα «απάντησε δυνατά και ξεκάθαρα στο κάλεσμα του Προέδρου Τραμπ για κατανομή των ευθυνών».

«Η εθνική ασφάλεια περιλαμβάνει και την ενεργειακή ασφάλεια, και η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρό της», ανέφερε. «Η ενέργεια δεν είναι απλώς οικονομικό ζήτημα, είναι ζήτημα κυριαρχίας, και για πάρα πολύ καιρό, μεγάλο μέρος της Ευρώπης παρέμεινε επικίνδυνα εξαρτημένο από εχθρικές πηγές ενέργειας. Αυτή η εποχή τελειώνει, και η Ελλάδα συμβάλλει στο να τερματιστεί».

Αναφέρθηκε στην υπουργική συνάντηση P-TEC που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ «δεσμεύτηκαν έναντι της Ελλάδας ως ακρογωνιαίου λίθου της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας», ενώ τόνισε τη σημασία των συμφωνιών με Exxon Mobil και Chevron.

«Αυτή είναι η ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη», σημείωσε. «Είναι θετική για την Ελλάδα, είναι θετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι θετική για την Ευρώπη. Προσφέρει στις χώρες και στους πολίτες τους πραγματικές επιλογές και πραγματική ανεξαρτησία. Ένα μέλλον όπου η Ελλάδα δεν θα είναι απλώς καταναλώτρια ενέργειας, αλλά προμηθεύτρια ενέργειας και κόμβος για την περιοχή, δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή φιλοδοξία, αλλά έχει γίνει πραγματικότητα - και οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που αποτελούν εταίρο της Ελλάδας και συμβάλλουν στην υλοποίησή της».

Σημείωσε δε πως η συνεργασία δεν περιορίζεται σε αγωγούς και πλατφόρμες γεώτρησης. Η επόμενη φάση του στρατηγικού ανταγωνισμού θα διαδραματιστεί σε πολλαπλά, ταχέως αναπτυσσόμενα τεχνολογικά μέτωπα - και Ελλάδα και ΗΠΑ προχωρούν μαζί. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, στην Ουάσιγκτον, η Ελλάδα προσχώρησε ως εταίρος στην πρωτοβουλία Pax Silica μαζί με σχεδόν δύο δωδεκάδες χώρες και υπέγραψε την κοινή δήλωση για τις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης.

Απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους παρόντες στο συνέδριο, η κα Γκίλφοϊλ επισήμανε πως «οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως για άμεσες ξένες επενδύσεις» και προσέθεσε: «Ξεκινάμε ένα αποφασιστικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τους φίλους και τους συμμάχους μας, και η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο σταθερών συμμάχων και εταίρων μας».

Σημείωσε πως οι ελληνικές εταιρείες είναι ανθεκτικές, έχουν ξεπεράσει μερικές από τις πιο δύσκολες οικονομικές προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας και βγήκαν πιο δυνατές και καλύτερες από ποτέ.

«Αυτή η εμπειρία, η εφευρετικότητα, η παγκόσμια εμβέλεια, είναι αυτό που θέλει η Αμερική. Είτε πρόκειται για τη ναυτιλία, την τεχνολογία, την ενέργεια ή τη μεταποίηση, υπάρχει χώρος για το ελληνικό κεφάλαιο και την ελληνική τεχνογνωσία στις αμερικανικές αγορές, και όταν οι ελληνικές εταιρείες επιτυγχάνουν στις ΗΠΑ, εμβαθύνουν τον δεσμό μεταξύ των χωρών μας», τόνισε.

«Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση, η οποία ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Ο δεσμός αυτός επεκτείνεται άμεσα στη ναυτική ισχύ και την περιφερειακή σταθερότητα. Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, ενώ οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου».

«Μαζί, χαράζουμε την πορεία προς μεγαλύτερη ευημερία και ασφάλεια», επισήμανε η Αμερικανίδα πρέσβης. «Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί έναν ακμάζοντα διάδρομο για το εμπόριο και τις συναλλαγές, αλλά είναι επίσης μια πιθανή ζώνη τριβών. Οι διαμάχες για τα θαλάσσια σύνορα, οι ροές παράνομης μετανάστευσης και οι υβριδικές απειλές είναι πραγματικές. Μια σταθερή Ανατολική Μεσόγειος απαιτεί προβλεψιμότητα στη θάλασσα, σαφείς κανόνες και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των εθνών που είναι παρόντα στην περιοχή αυτή· γι' αυτό και εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία, επεκτείνουμε τις κοινές ασκήσεις και επενδύουμε στην πρόσβαση στα λιμάνια και στην εκπαίδευση για τη διαλειτουργικότητα».

«Όταν η θαλάσσια ασφάλεια είναι εξασφαλισμένη, ακολουθούν οι επενδύσεις, οι οικονομολόγοι και οι εφοδιαστικές αλυσίδες παραμένουν σταθεροί, και αυτή η οικονομική δύναμη μετατρέπεται σε σταθεροποιητική δύναμη, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για τους συμμάχους μας και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα», τόνισε.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δήμος Αθηναίων: Τα πρώτα 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά
Δήμος Αθηναίων: Τα πρώτα 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά 08 Ιουλίου 2026
Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή 09 Ιουλίου 2026
Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα

ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το Α’ εξάμηνο 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το Α’ εξάμηνο 2026

Νέες προτάσεις πολιτικής για την αποκατάσταση των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέες προτάσεις πολιτικής για την αποκατάσταση των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

ΕΚΟ: ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΚΟ: ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης

Επιταχύνοντας την παραγωγή μπαταριών: Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Επιταχύνοντας την παραγωγή μπαταριών: Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη