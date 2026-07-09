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PPC INSPECTRA: Διευρύνει τις δραστηριότητές της στις βιομηχανικές επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση

PPC INSPECTRA: Διευρύνει τις δραστηριότητές της στις βιομηχανικές επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση
Άννα Διανά
Πέμπτη, 09/07/2026 - 08:04
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Διευρυμένο ρόλο στην αγορά των βιομηχανικών επιθεωρήσεων και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποκτά η PPC INSPECTRA, θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, μετά τη νέα απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης που επεκτείνει το πεδίο της έγκρισής της ως αναγνωρισμένου και κοινοποιημένου οργανισμού.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να αναλάβει νέες δραστηριότητες τόσο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής όσο και της εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για την καταχώρισή της στο ευρωπαϊκό σύστημα NANDO. Η απόφαση του Υπουργείου βασίζεται στην αίτηση που υπέβαλε η PPC INSPECTRA τον Φεβρουάριο του 2026, στα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν τον Ιούνιο, καθώς και στα πιστοποιητικά διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την ανεξαρτησία της εταιρείας. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και την προηγούμενη έγκριση που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία στα τέλη του 2025.

Με τη νέα απόφαση η PPC INSPECTRA αποκτά δυνατότητα να λειτουργεί ως κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης για πεδία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής καταχώρισής της στο σύστημα NANDO. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται οι δραστηριότητες που αφορούν εξοπλισμό υπό πίεση και ειδικότερα η αξιολόγηση μόνιμων συναρμολογήσεων και η έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης, οι οποίες αποτελούν κρίσιμα στάδια για τη διασφάλιση της ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

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Παράλληλα, επεκτείνεται σημαντικά το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας στην εθνική τεχνική βιομηχανική νομοθεσία. Η PPC INSPECTRA θα μπορεί πλέον να διενεργεί αρχικούς και περιοδικούς ελέγχους σε ευρύ φάσμα ανυψωτικών μηχανημάτων, μεταξύ των οποίων γερανοί λιμένων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γερανογέφυρες, ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, καλαθοφόρα, περονοφόρα, εξέδρες εργασίας και άλλος εξοπλισμός ανύψωσης που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον, αποκτά αρμοδιότητα για τον περιοδικό επανέλεγχο επαναπληρούμενων δοχείων υπό πίεση χωρητικότητας άνω των 450 λίτρων, καθώς και για τους περιοδικούς ελέγχους και επανελέγχους ατμολεβήτων, διευρύνοντας ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της στον τομέα των βιομηχανικών επιθεωρήσεων. Η υπουργική απόφαση συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την εταιρεία, η οποία καλείται να διατηρεί σε ισχύ όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο, να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για κάθε ουσιώδη μεταβολή, να ανανεώνει την ασφαλιστική της κάλυψη και να παραμένει υπό τη συνεχή εποπτεία του ΕΣΥΔ.

Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή των όρων της έγκρισης. Η νέα έγκριση ισχύει έως τις 17 Απριλίου 2028 και αντικαθιστά την αντίστοιχη απόφαση του Δεκεμβρίου του 2025, η οποία ανακαλείται. Με την εξέλιξη αυτή, η PPC INSPECTRA ενισχύει τη θεσμική της παρουσία στην αγορά των επιθεωρήσεων και της πιστοποίησης, αποκτώντας διευρυμένο ρόλο στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης βιομηχανικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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