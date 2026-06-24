Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά προϊόντων για την έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στην έκθεση Power2Drive Europe 2026

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, ανακοίνωσε την παρουσίαση μιας σειράς προϊόντων που συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο λύσεων έξυπνης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στο πλαίσιο της έκθεσης Power2Drive Europe 2026, η Schneider Electric παρουσιάζει το πλήρως ολοκληρωμένο οικοσύστημα eMobility της, καθώς και παραδείγματα αρχιτεκτονικών που καταδεικνύουν πώς η τεχνογνωσία της σε λογισμικό, υλικό και υπηρεσίες επιτρέπει στους πελάτες να σχεδιάζουν υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έτοιμες για το μέλλον και με δυνατότητα κλιμάκωσης.

Τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες προϊόντων στην έκθεση Power2Drive

Ο σταθμός γρήγορης φόρτισης Schneider StarCharge Fast 720 παρέχει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση υψηλής ισχύος για αποθήκες, ηλεκτρικά οχήματα βαρέως τύπου και στόλους με υψηλό ρυθμό χρήσης. Συμπληρώνει το modular σύστημα φόρτισης συνεχούς ρεύματος Schneider StarCharge Fast 720, το οποίο παρέχει ισχύ έως 720 kW. Χάρη στην αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική του, κάθε ερμάριο μπορεί να τροφοδοτήσει έως και 12 σημεία φόρτισης, που βρίσκονται σε απόσταση έως 80 μέτρων, προσφέροντας υψηλό βαθμό ευελιξίας στον σχεδιασμό και τη διάταξη του χώρου.

Ο αμφίδρομος φορτιστής AC-DC Schneider StarCharge Fast V2G wallbox επιτρέπει τη φόρτιση Vehicle-to-Grid και Vehicle-to-Home με ονομαστική ισχύ 22 kW.

Ο φορτιστής Schneider StarCharge Fast MCS (Megawatt Charging System) είναι ένας φορτιστής υψηλής ισχύος, ικανός να παρέχει ισχύ άνω του 1 MW, επιτρέποντας σε ηλεκτρικά οχήματα βαρέως τύπου, όπως φορτηγά και λεωφορεία, να φορτίζουν γρήγορα τις μπαταρίες τους.

Το wallbox Schneider Charge Pro Eichrecht 22 kW AC εμπλουτίζει τη σειρά Schneider Charge Pro με σύστημα μέτρησης που συμμορφώνεται με τη γερμανική νομοθεσία περί διακρίβωσης. Ο ενσωματωμένος μετρητής είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο Mess- und Eichgesetz (MessEG) και συμμορφώνεται με την υποκείμενη οδηγία για τα μέσα μέτρησης (2014/32/ΕΕ), επιτρέποντας τη χρέωση βάσει kWh σε δημόσιους και ημι-δημόσιους χώρους, όπως σταθμοί φόρτισης σε χώρους εργασίας, πολυκατοικίες και επιχειρήσεις στόλων οχημάτων.

« Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή ηλεκτροκίνησης, όπου η υποδομή φόρτισης πρέπει να σχεδιάζεται ως μέρος μιας πλήρως ενοποιημένης ηλεκτρικής υποδομής, ώστε να διασφαλίζεται η κυβερνοασφάλεια και η αξιοπιστία του συστήματος και να μεγιστοποιείται η απόδοση της συνολικής επένδυσης », δηλώνει ο Anthony Song, CEO της Schneider eStar. « Στη Schneider Electric, ηγούμαστε αυτής της μεταμόρφωσης συνδυάζοντας την υπερταχεία φόρτιση για στόλους βαρέων οχημάτων με προηγμένες αρχιτεκτονικές ηλεκτρικής υποδομής που λαμβάνουν υπόψη διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες. Το σύνολο του συστήματος θα υποστηρίζεται από ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές λύσεις λογισμικού. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο να δημιουργούν έξυπνες, επεκτάσιμες υποδομές που όχι μόνο επιταχύνουν την ηλεκτροκίνηση στόλων και κτιρίων, αλλά και μειώνουν ουσιαστικά το αποτύπωμα άνθρακα και ανοίγουν το δρόμο για ένα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο ενεργειακό μέλλον με υψηλή απόδοση της επένδυσης. »

Το περίπτερο της Schneider Electric

Στην έκθεση Power2Drive Europe 2026, η Schneider Electric θα παρουσιάσει την πλήρη γκάμα λύσεων ηλεκτροκίνησης, μεταξύ των οποίων:

ο αυξανόμενος ρόλος των αρχιτεκτονικών με σύνδεση συνεχούς ρεύματος (DC-coupled), οι οποίες ενσωματώνουν πιο αποτελεσματικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποθήκευση σε μπαταρίες, μειώνουν τις ενεργειακές απώλειες και συμβάλλουν στην ελάφρυνση του φορτίου του δικτύου και των κτιρίων.

ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο φορτιστών, συμπεριλαμβανομένων των Schneider StarCharge Fast 60 / 120 / 180 / 320, των Schneider StarCharge Fast 720 kW επιδαπέδιων και υπερυψωμένων διανομέων, του Schneider Charge wallbox και του EVlink Pro AC wallbox.

το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών Schneider Boost Pro Gen1+ (215 kW / 241 kWh χρησιμοποιήσιμα, με δυνατότητα κλιμάκωσης έως 2,15 MWh σε έως και δέκα μονάδες).

λογισμικό: EcoStruxure Energy Asset Controller (EEAC), EcoStruxure EV Charging Expert (EVCE): συστήματα διαχείρισης τοποθεσιών Enroute και λογισμικό διαχείρισης εμπορικών αποθηκών για στόλους ηλεκτρικών οχημάτων και διαδικτυακό διαμορφωτή ecoplan.app για υποδομές φόρτισης.

λύσεις διανομής ενέργειας (πίνακας διανομής ΜΕ/ΧΕ, λύσεις εξωτερικού χώρου για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, πίνακες τροφοδοσίας ABN, εξαρτήματα ισχύος κατάλληλα για εξωτερική χρήση).

Το περίπτερο της εταιρείας, έκτασης 250 τ.μ., περιλαμβάνει τρεις διαδραστικούς χώρους εμπειρίας αφιερωμένους στη δημόσια φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), στην αρχιτεκτονική σύνδεσης συνεχούς ρεύματος (DC) σε εμπορικά κτίρια και στη διαχείριση ενέργειας, καθώς και στην ηλεκτροκίνηση των σταθμών λεωφορείων. Ο χώρος της εταιρείας διαθέτει επίσης ένα καφέ σε στυλ δρόμου του Βερολίνου και ένα Volkswagen «Renovation Rebel Roadwarrior», ένα κλασικό φορτηγάκι VW T3 που έχει μετατραπεί σε πλήρως ηλεκτρικό όχημα.

Η Schneider Electric βρίσκεται στο περίπτερο 550 της αίθουσας B6.

Η Power2Drive Europe 2026 αποτελεί μέρος της The Smarter E Europe, της μεγαλύτερης συμμαχίας εκθέσεων της Ευρώπης για τον ενεργειακό κλάδο. Η The Smarter E Europe συγκεντρώνει τέσσερις εκθέσεις, την Intersolar Europe, την ees Europe, την EM-Power Europe και την Power2Drive, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν όλες από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου 2026 στο Messe Munich.