Λουμάκης (ΣΠΕΦ): Δεν χρειάζεται «προσάναμμα» με τιτλοποίηση έργων του ΕΛΑΠΕ η αγορά των PPAs για να εκκινήσει

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Newsroom
Πέμπτη, 09/07/2026 - 10:05
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Στην απουσία λόγων και ουσίας ώστε να χρησιμοποιηθούν έργα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του ΔΑΠΕΕΠ ως «προσάναμμα» ώστε να ενεργοποιηθεί η αγορά των corporate PPAs με τους ιδιώτες Προμηθευτές επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ Δρ. Στέλιος Λουμάκης, μιλώντας σε συνέχεια πρόσκλησης, από το βήμα του διεθνούς συνεδρίου RENPOWER Greece 2026, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026.

Στην παρουσίαση του, αφού ανέδειξε τα βασικά ποσοτικά μεγέθη της υπερδυναμικότητας των ΑΠΕ και ιδίως των φωτοβολταϊκών στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα μας, τοποθετήθηκε μέσω και των ερωτήσεων που δέχθηκε σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τον δημόσιο διάλογο εσχάτως.

Ξεκινώντας από την αγορά των PPAs αναρωτήθηκε για το πως συμβαίνει στις «πόρτες» των Προμηθευτών να μην κάνουν «ουρά» τα χιλιάδες MW επενδύσεων ΑΠΕ και ειδικότερα φωτοβολταϊκών με πλήρως αδειοδοτημένα έργα που αναζητούν κάποιο PPA ώστε να εξασφαλίσουν την διάθεση της παραγωγής τους, οπότε και χρηματοδότηση εν συνεχεία από τράπεζα και την ίδια στιγμή οι Προμηθευτές να ζητούν, με γνώμονα να ενεργοποιηθεί όπως λένε η εν λόγω αγορά, την μεταφορά, μέσω κάποιου είδους τιτλοποίησης, τμήματος από εν λειτουργία έργα του ΕΛΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ σε αυτούς.

Δεν προκύπτει κανένας λόγος για κάτι τέτοιο υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ, αφού σε μια αγορά που η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ πλεονάζει, η ζήτηση δεν θα έπρεπε να έχει κανένα πρόβλημα στο να συμβολαιοποιηθεί ανταγωνιστικά μαζί της. Εκτός βεβαίως και αν δεν το επιθυμεί πραγματικά, αφενός επειδή η απευθείας αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρική ένεκα των μηδενικών/αρνητικών τιμών είναι προτιμητέα και αφετέρου επειδή οι καθετοποιημένοι Προμηθευτές, που κυριαρχούν συντριπτικά στην λιανική, δεν έχουν λόγο να δεσμευτούν μέσω PPAs με ανεξάρτητους παραγωγούς αφού έχουν την δική τους παραγωγή για να διοχετεύσουν στους πελάτες τους – καταναλωτές, απολαμβάνοντας έτσι ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των πράσινων MWh τους. Περαιτέρω μια τιτλοποίηση έργων του ΕΛΑΠΕ προς στους Προμηθευτές εν είδει πρόδρομων PPAs, θα εξαφάνιζε και το όποιο τελευταίο περιθώριο από τη πλευρά της ζήτησης έχει απομείνει για μια τέτοια αγορά. Μην ξεχνάμε, επεσήμανε ο κος Λουμάκης, πως ήδη τα κρατικά PPAs των έργων ΑΠΕ που λειτουργούν, υπερκαλύπτουν σε μεγάλα χρονικά διαστήματα καθημερινά την ζήτηση.

Σε ερώτημα για το αν η Πολιτεία ήρε την κατάλληλη στιγμή την προσφορά κρατικών PPAs για τις ΑΠΕ με τον ΔΑΠΕΕΠ, ο κος Λουμάκης σχολίασε πως εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως μάλλον άργησε κιόλας, εξ’ ου και το τεράστιο πλεόνασμα ιδίως φωτοβολταϊκών έργων με συμβάσεις ΣΕΔΠ που συστηματικά πλέον ζημιώνονται από τις περικοπές της πλεονάζουσας παραγωγής τους που μένει εκτός των προγραμμάτων αγοράς. Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ, «τι να την κάνεις την Τιμή Αναφοράς όταν δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση για να καταναλωθεί το προϊόν σου». Οποιαδήποτε μάλιστα σκέψη για επαναπροκήρυξη κρατικών PPAs για νέα φωτοβολταϊκά έργα, με ή χωρίς μπαταρία behind the meter, οπουδήποτε είδους και μεγέθους και χωρίς προηγουμένως η ασθμαίνουσα επί 18 έτη ελεύθερη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια να αρχίσει για τα καλά να αυξάνει, θα τροφοδοτήσει περαιτέρω τα αδιέξοδα της αγοράς.

Θα ήταν εξόχως κυνικό, κατέληξε ο κος Λουμάκης, η Πολιτεία να προσφέρει σε νέα Φ/Β έργα περιλαμβανομένου ακόμη και του οικιακού net-billing οπουδήποτε είδους τιμή για το εγχεόμενο ρεύμα τους, πλην της χονδρικής, την ώρα που ήδη χιλιάδες εν λειτουργία σταθμοί ΑΠΕ υφίστανται βαρύτατες οικονομικές ζημίες ένεκα της υπερδυναμικότητας που διακατέχει το σύστημα. Δυστυχώς και παρότι ακούγεται δυσάρεστο, η απευθείας συμμετοχή στην αγορά και οι αρνητικές τιμές είναι πλέον το μόνο φρένο που έχει απομείνει ώστε να συγκρατηθεί η αγορά από την πλήρη κατάρρευση της.

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