Τι σημαίνει η σήμανση CE στα ηλεκτρονικά;

To CE λειτουργεί ως ένα «διαβατήριο» που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία και πώληση του προϊόντος σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία κατασκευάστηκε.

Γυρίστε ανάποδα σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή στο σπίτι σας και θα εντοπίσετε δύο μικρά γράμματα κοντά στα στοιχεία της ηλεκτρικής ισχύος: CE.

Τα πάντα, από τα καθημερινά αντικείμενα όπως οι φορτιστές μέχρι τα λιγότερο συνηθισμένα όπως τα drones, τα έχουν. Μερικές φορές, όταν κάτι είναι τόσο κοινό, οι άνθρωποι τείνουν να μην σκέφτονται καν τον λόγο που βρίσκεται εκεί.

Αν όμως είστε από τους λίγους περίεργους που αναρωτήθηκαν, υπάρχει απάντηση.

Το CE σημαίνει conformité européenne (ευρωπαϊκή συμμόρφωση). Ένα προϊόν με αυτή τη σφραγίδα δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Θεσμοθετήθηκε το 1993, ενώ η χρήση του στα ηλεκτρονικά έγινε υποχρεωτική το 1996. Η σήμανση αυτή εξασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση του προϊόντος σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), καθώς και σε χώρες όπως η Ελβετία και η Τουρκία, ανεξάρτητα από το πού κατασκευάστηκε.

Αν και οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν το CE (έχουν δικό τους σύστημα), δεν το απαγορεύουν. Οι κατασκευαστές τοποθετούν το λογότυπο σε ένα ενιαίο σχέδιο προϊόντος για όλο τον κόσμο, αντί να αλλάζουν τη γραμμή παραγωγής για κάθε αγορά. Επιπλέον, η επιρροή της ΕΕ είναι τόσο μεγάλη που οι κανονισμοί της επηρεάζουν παγκόσμια τα προϊόντα - όπως συνέβη με την Apple, που αναγκάστηκε να βάλει παντού USB-C λόγω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το CE δεν αφορά μόνο τα ηλεκτρονικά, αλλά και παιχνίδια, ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή βιομηχανικά μηχανήματα. Ωστόσο, εφαρμόζεται μόνο όπου υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας· αν δεν υπάρχει, η χρήση του είναι παράνομη. Ορισμένες συσκευές χρειάζονται επιπλέον οδηγίες, όπως η Οδηγία για τον Ραδιοεξοπλισμό (RED) ή η Οδηγία Χαμηλής Τάσης.

Ελέγχει όμως κανείς;

Πολλοί νομίζουν ότι η ΕΕ ή κάποιο εργαστήριο εγκρίνει κάθε συσκευή, αλλά αυτό δεν ισχύει. Για τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου (π.χ. power banks), το CE είναι μια αυτοδήλωση· ο κατασκευαστής ελέγχει μόνος του τη δουλειά του. Αντίθετα, για προϊόντα υψηλού κινδύνου (π.χ. ιατρικά μηχανήματα), απαιτείται έλεγχος από έναν ανεξάρτητο «κοινοποιημένο οργανισμό» (όπως ο γερμανικός TÜV SÜD), οπότε δίπλα στο CE αναγράφεται ένας τετραψήφιος κωδικός.

Το CE δεν είναι σήμα ποιότητας, αλλά σύστημα που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Αυτό το καθιστά ένα από τα πιο παραποιημένα σήματα παγκοσμίως (συχνό σε fake φορτιστές Apple). Γι' αυτό, χώρες όπως η Γερμανία χρησιμοποιούν δικά τους αυστηρότερα σήματα, όπως το GS (Geprüfte Sicherheit – Δοκιμασμένη Ασφάλεια), το οποίο απαιτεί εργαστηριακό έλεγχο.

Πηγή: slashgear.com