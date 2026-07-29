ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 15:50
Γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές και βιώσιμες πρακτικές κινηματογράφησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 15:44
Χρ. Γιαννούλης: Το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό – Σοβαρά ερωτήματα για την υπερσυγκέντρωση χωρίς σχέδιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 15:28
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 15:05
Συνεργασία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. με τον Δήμο Μεγαρέων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 14:33
Σταύρος Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση. Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 13:56
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ μηχανισμού παροχής αδράνειας και ισχύος βραχυκύκλωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/07/2026 - 13:49
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΡΑΑΕΥ και της αντίστοιχης Αρχής της Αρμενίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/07/2026 - 13:15
Η Κίνα σε επαφή με τους Χούθι της Υεμένης προκειμένου τα δεξαμενόπλοιά της να μπορούν να περνούν από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας
ΚΟΣΜΟΣ
29/07/2026 - 12:21
ElvalHalcor: Έναρξη Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/07/2026 - 12:10
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για την εξαγγελία επενδύσεων στην περιοχή και την ανάγκη υλοποίησής τους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 11:13
Φρ. Παρασύρης: Στη Βουλή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 10:18
ElvalHalcor: Πωλήσεις 2,197 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενισχυμένες κατά 18%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
29/07/2026 - 09:23
Η METLEN υπογράφει εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/07/2026 - 09:13
Κ. Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 09:02
Παπασταύρου: Με το “παρών” στα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να είναι “απών” από τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 08:47
Γιάννης Τριήρης: Οι «μειώσεις» που δεν μειώνουν την ακρίβεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/07/2026 - 08:41
Enaon: Πώς το επενδυτικό πρόγραμμα 1 δισ ευρώ έως το 2032 μπορεί να μειώσει τα τέλη χρήσης δικτύου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 08:37
Gastrade προς ΔΕΣΦΑ: Ζητά μεγαλύτερη δυναμικότητα για το FSRU Αλεξανδρούπολης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 08:33
6 λάθη που δεν θα έκανε ποτέ ένας ειδικός σε θέματα ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/07/2026 - 07:01
Τα καλύτερα και τα χειρότερα σημεία στο σπίτι για να βάλεις κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/07/2026 - 07:01
Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για την τιμολόγηση Ιουνίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/07/2026 - 15:45
Κάτω από τα 80 δολάρια έφθασε η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου (αργού αναφοράς)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 15:32
Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:46
Αφαίρεση του βραβείου "Γαλάζια Σημαία" από εννέα (9) ελληνικές ακτές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/07/2026 - 13:57
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sultan Al Jaber
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 13:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/07/2026 - 13:10
Π. Κουκουλόπουλος: Έναντι καλωσορίσματος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του κλιμακίου Υπουργών στο Ν.Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 12:52
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Γ. Μανιάτη: Να αξιολογήσει η Ελλάδα τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Γρεβενά, Δεσκάτη, Σέρβια, Κοζάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 11:44

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές και βιώσιμες πρακτικές κινηματογράφησης

Γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές και βιώσιμες πρακτικές κινηματογράφησης
Newsroom
Τετάρτη, 29/07/2026 - 15:44
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 3o διά ζώσης εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου Green SCAP στην Ισπανία

Με επίκεντρο την εφαρμογή των πρακτικών βιωσιμότητας στα κινηματογραφικά γυρίσματα, ολοκληρώθηκε το τρίτο -και τελευταίο- διά ζώσης εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου Green SCAP (Green Skills for Cinema and Audiovisual Production), που φιλοξενήθηκε από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου 2026 στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ενεργά ως εταίρος στις εργασίες του τριημέρου, συμβάλλοντας στην κατάρτιση για τη διαμόρφωση των νέων «πράσινων» προτύπων της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Το τρίτο διά ζώσης εργαστήριο του Green SCAP στη Μαγιόρκα, με θέμα «Η βιωσιμότητα στην οπτικοακουστική παραγωγή: Από το σχεδιασμό στην εφαρμογή» εστίασε σε εργαλεία και πρακτικές που υποστηρίζουν στρατηγικές βιώσιμης παραγωγής στην πράξη και συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κινηματογραφικών γυρισμάτων.

Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε στα γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, θέμα για το οποίοι οι εταίροι παρουσίασαν νέα εργαλεία, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές. Σε αυτό το πλαίσιο το Film Office Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε ως καλή περιφερειακή πρακτική το καινοτόμο, αποκεντρωμένο εργαστήριο για την βιώσιμη κινηματογράφηση, με τίτλο «Κινηματογράφος, φύση και «πράσινες» παραγωγές», που είχε διοργανώσει η Περιφέρεια το φθινόπωρο του 2025 στο Κιλκίς, την Πέλλα και τις Σέρρες.

green_scap_0716d.jpeg

«Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, η βιωσιμότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής μας για την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα στην περιοχή μας. Μέσα από το Green SCAP, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ώστε να ενισχύσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επαγγελματιών του κλάδου στην Κεντρική Μακεδονία σε πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των παραγωγών.

Η ανάδειξη της αποκεντρωμένης δράσης που υλοποιήσαμε στο Κιλκίς, την Πέλλα και τις Σέρρες, ως καλής πρακτικής, επιβεβαιώνει τη δυναμική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προορισμού που υποστηρίζει τη βιώσιμη κινηματογραφική δημιουργία.

Επόμενος σημαντικός σταθμός θα είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Green SCAP στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον προσεχή Σεπτέμβριο, όπου θα αναδείξουμε και τον θετικό αντίκτυπο του εργαστηρίου Green SCAP που διοργανώσαμε την άνοιξη στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τη βιώσιμη κινηματογράφηση, σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ και την υποστήριξη της Αγοράς του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Στο 3ο εργαστήριο του Green SCAP στη Μαγιόρκα παρουσιάστηκαν, επίσης, παραδείγματα δημοφιλών διεθνών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, οι οποίες πέτυχαν την ένταξη της βιωσιμότητας στην πράξη. Παράλληλα, οι δώδεκα επαγγελματίες καταρτιζόμενοι και καταρτιζόμενες από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία παρουσίασαν δικές τους προτάσεις για νέα εργαλεία και πρακτικές βιωσιμότητας στις οπτικοακουστικές παραγωγές.

Επικεφαλής εκπαιδεύτρια του εργαστηρίου, το οποίο διοργάνωσε το Power House Hub of Mallorca από την Ισπανία, ήταν η Paloma Andrés Urrutia, διαχειρίστρια βιωσιμότητας, συνιδρύτρια της εταιρείας Mrs Greenfilm και μέλος της πρωτοβουλίας Fiction Changing the World για τη βιώσιμη κινηματογράφηση.

Το 3ο διά ζώσης εργαστήριο του Green SCAP υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κινηματογραφικού φεστιβάλ Atlantida Mallorca Film Festival (24 Ιουλίου-2 Αυγούστου 2026). Ο διευθυντής του Atlantida Mallorca Film Festival, Jaume Ripoll, καλωσόρισε διοργανωτές και συμμετέχοντες του εργαστηρίου στις δράσεις του φεστιβάλ, τονίζοντας τη σημασία του 3ου εργαστηρίου Green SCAP ως σημείου αναφοράς για τους φιλοξενούμενους επαγγελματίες της διοργάνωσης.

Το ευρωπαϊκό έργο Green SCAP θα ολοκληρωθεί στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο του 2026, όπου ο επικεφαλής εταίρος του έργου, το Veneto Film Commission, θα διοργανώσει εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου, στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων εταίρων και των καταρτιζόμενων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απολογιστική εκδήλωση του Green SCAP συμπίπτει χρονικά με το αφιέρωμα στην Ελλάδα, που θα είναι η τιμώμενη χώρα (country of focus), στο προσεχές κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας.

Το ευρωπαϊκό έργο Green SCAP υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής εταίρος είναι το Veneto Film Commission (Ιταλία), σε συνεργασία με το Film Office Κεντρικής Μακεδονίας, το Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ και το Power House Hub of Mallorca (Ισπανία), υπό την επιστημονική εποπτεία του ευρωπαϊκού δικτύου Green Film.

Στην Κεντρική Μακεδονία, το ευρωπαϊκό έργο GREEN SCAP υλοποιείται με τη συνεργασία του Film Office, της Διεύθυνσης Τουρισμού και του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνεργασία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. με τον Δήμο Μεγαρέων
Συνεργασία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. με τον Δήμο Μεγαρέων 29 Ιουλίου 2026
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 29 Ιουλίου 2026
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γ. Μανιάτης: Για μια νέα ολοκληρωμένη εθνική Θαλάσσια Στρατηγική με την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Για μια νέα ολοκληρωμένη εθνική Θαλάσσια Στρατηγική με την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία στην Ευρώπη

Μυτιληναίος: Από την αναγνώριση στην υλοποίηση: διασφαλίζοντας τον πυρήνα των μετάλλων της Ευρώπης για τις επόμενες γενιές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μυτιληναίος: Από την αναγνώριση στην υλοποίηση: διασφαλίζοντας τον πυρήνα των μετάλλων της Ευρώπης για τις επόμενες γενιές

Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία

Γιάννης Τριήρης: Οι ακριβότερες αντλίες για τους φτωχότερους Ευρωπαίους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι ακριβότερες αντλίες για τους φτωχότερους Ευρωπαίους

Ευρώπη: 10.000 θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρώπη: 10.000 θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου