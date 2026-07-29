Γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές και βιώσιμες πρακτικές κινηματογράφησης

Με επίκεντρο την εφαρμογή των πρακτικών βιωσιμότητας στα κινηματογραφικά γυρίσματα, ολοκληρώθηκε το τρίτο -και τελευταίο- διά ζώσης εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου Green SCAP (Green Skills for Cinema and Audiovisual Production), που φιλοξενήθηκε από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου 2026 στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ενεργά ως εταίρος στις εργασίες του τριημέρου, συμβάλλοντας στην κατάρτιση για τη διαμόρφωση των νέων «πράσινων» προτύπων της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Το τρίτο διά ζώσης εργαστήριο του Green SCAP στη Μαγιόρκα, με θέμα «Η βιωσιμότητα στην οπτικοακουστική παραγωγή: Από το σχεδιασμό στην εφαρμογή» εστίασε σε εργαλεία και πρακτικές που υποστηρίζουν στρατηγικές βιώσιμης παραγωγής στην πράξη και συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κινηματογραφικών γυρισμάτων.

Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε στα γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, θέμα για το οποίοι οι εταίροι παρουσίασαν νέα εργαλεία, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές. Σε αυτό το πλαίσιο το Film Office Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε ως καλή περιφερειακή πρακτική το καινοτόμο, αποκεντρωμένο εργαστήριο για την βιώσιμη κινηματογράφηση, με τίτλο «Κινηματογράφος, φύση και «πράσινες» παραγωγές», που είχε διοργανώσει η Περιφέρεια το φθινόπωρο του 2025 στο Κιλκίς, την Πέλλα και τις Σέρρες.

«Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, η βιωσιμότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής μας για την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα στην περιοχή μας. Μέσα από το Green SCAP, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ώστε να ενισχύσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επαγγελματιών του κλάδου στην Κεντρική Μακεδονία σε πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των παραγωγών.

Η ανάδειξη της αποκεντρωμένης δράσης που υλοποιήσαμε στο Κιλκίς, την Πέλλα και τις Σέρρες, ως καλής πρακτικής, επιβεβαιώνει τη δυναμική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προορισμού που υποστηρίζει τη βιώσιμη κινηματογραφική δημιουργία.

Επόμενος σημαντικός σταθμός θα είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Green SCAP στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον προσεχή Σεπτέμβριο, όπου θα αναδείξουμε και τον θετικό αντίκτυπο του εργαστηρίου Green SCAP που διοργανώσαμε την άνοιξη στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τη βιώσιμη κινηματογράφηση, σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ και την υποστήριξη της Αγοράς του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Στο 3ο εργαστήριο του Green SCAP στη Μαγιόρκα παρουσιάστηκαν, επίσης, παραδείγματα δημοφιλών διεθνών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, οι οποίες πέτυχαν την ένταξη της βιωσιμότητας στην πράξη. Παράλληλα, οι δώδεκα επαγγελματίες καταρτιζόμενοι και καταρτιζόμενες από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία παρουσίασαν δικές τους προτάσεις για νέα εργαλεία και πρακτικές βιωσιμότητας στις οπτικοακουστικές παραγωγές.

Επικεφαλής εκπαιδεύτρια του εργαστηρίου, το οποίο διοργάνωσε το Power House Hub of Mallorca από την Ισπανία, ήταν η Paloma Andrés Urrutia, διαχειρίστρια βιωσιμότητας, συνιδρύτρια της εταιρείας Mrs Greenfilm και μέλος της πρωτοβουλίας Fiction Changing the World για τη βιώσιμη κινηματογράφηση.

Το 3ο διά ζώσης εργαστήριο του Green SCAP υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κινηματογραφικού φεστιβάλ Atlantida Mallorca Film Festival (24 Ιουλίου-2 Αυγούστου 2026). Ο διευθυντής του Atlantida Mallorca Film Festival, Jaume Ripoll, καλωσόρισε διοργανωτές και συμμετέχοντες του εργαστηρίου στις δράσεις του φεστιβάλ, τονίζοντας τη σημασία του 3ου εργαστηρίου Green SCAP ως σημείου αναφοράς για τους φιλοξενούμενους επαγγελματίες της διοργάνωσης.

Το ευρωπαϊκό έργο Green SCAP θα ολοκληρωθεί στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο του 2026, όπου ο επικεφαλής εταίρος του έργου, το Veneto Film Commission, θα διοργανώσει εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου, στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων εταίρων και των καταρτιζόμενων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απολογιστική εκδήλωση του Green SCAP συμπίπτει χρονικά με το αφιέρωμα στην Ελλάδα, που θα είναι η τιμώμενη χώρα (country of focus), στο προσεχές κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας.

Το ευρωπαϊκό έργο Green SCAP υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής εταίρος είναι το Veneto Film Commission (Ιταλία), σε συνεργασία με το Film Office Κεντρικής Μακεδονίας, το Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ και το Power House Hub of Mallorca (Ισπανία), υπό την επιστημονική εποπτεία του ευρωπαϊκού δικτύου Green Film.

Στην Κεντρική Μακεδονία, το ευρωπαϊκό έργο GREEN SCAP υλοποιείται με τη συνεργασία του Film Office, της Διεύθυνσης Τουρισμού και του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.