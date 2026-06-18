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Πόσες ώρες πρέπει να περιμένετε πριν βάλετε το ψυγείο στην πρίζα;

Πόσες ώρες πρέπει να περιμένετε πριν βάλετε το ψυγείο στην πρίζα;
Pexels
Newsroom
Πέμπτη, 18/06/2026 - 06:57
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Ο πραγματικός χρόνος αναμονής μπορεί να μειωθεί σημαντικά ανάλογα με τον τύπο της συσκευής και τον τρόπο μεταφοράς της.

Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας που οι περισσότεροι ακολουθούν χωρίς να τον αμφισβητούν: όταν μεταφέρετε ένα ψυγείο, πρέπει να περιμένετε 24 ώρες πριν το βάλετε στην πρίζα.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ανάλογα με την περίσταση, ο χρόνος αναμονής μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερος.

Η συμβουλή για αναμονή 24 ωρών δίνεται ώστε να επιτραπεί στο ψυκτικό υγρό και το λάδι του συμπιεστή να κατασταλάξουν σωστά, αποτρέποντας πιθανή ζημιά. Παρόλα αυτά, οι κατασκευαστές και οι ειδικοί διαφοροποιούνται:

  • Samsung: Αναφέρει ότι μπορείτε να συνδέσετε τα ψυγεία της μετά από μόλις 2 έως 3 ώρες αν μεταφέρθηκαν σε όρθια θέση, και μετά από τουλάχιστον 4 ώρες αν μεταφέρθηκαν στο πλάι.
  • Άλλες πηγές: Επισημαίνουν ότι ένα διάστημα 4 έως 6 ωρών είναι συνήθως υπεραρκετό.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τον χρόνο αναμονής

Το πόσο θα περιμένετε εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες:

1. Ο τύπος του ψυγείου

  • Μοντέλα με απλό συμπιεστή: Μπορούν να μπουν στην πρίζα έπειτα από 4 ώρες.
  • Ψυγεία Side-by-Side ή με γαλλικές πόρτες (French-door): Επειδή διαθέτουν διπλούς εξατμιστές και πολλαπλές ζώνες, ενδέχεται να απαιτήσουν αναμονή 24 ωρών.

2. Η διάρκεια της μεταφοράς

  • Τοπική μετακόμιση: Αν η διαδρομή ήταν σύντομη, οι 4 ώρες αρκούν.
  • Ταξίδι μεγάλης απόστασης: Μια μεταφορά πολλών χιλιομέτρων μπορεί να απαιτήσει 24 ώρες, καθώς οι κραδασμοί και οι κλίσεις κατά το ταξίδι ανακατεύουν το ψυκτικό υγρό και το λάδι.

3. Η θέση του ψυγείου κατά τη μεταφορά

Η μεταφορά του ψυγείου σε οριζόντια θέση (στο πλάι) αναγκάζει το λάδι να μετακινηθεί σε λάθος σημεία. Αν συμβεί αυτό, ο συμπιεστής θα ζοριστεί υπερβολικά όταν ανάψει.

Επομένως, η πλάγια μεταφορά απαιτεί πάντα περισσότερο χρόνο αναμονής σε σχέση με την όρθια.

Tip: Η σωστή φροντίδα κατά την πρώτη εγκατάσταση του ψυγείου διασφαλίζει την καλή λειτουργία του, η οποία μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 12 χρόνια.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 18/06/2026 - 06:57
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