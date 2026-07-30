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ESET και ο Όμιλος EVC ξεκινούν στρατηγική συνεργασία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στους τομείς κυβερνοασφάλειας και ενέργειας

ESET και ο Όμιλος EVC ξεκινούν στρατηγική συνεργασία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στους τομείς κυβερνοασφάλειας και ενέργειας
Newsroom
Πέμπτη, 30/07/2026 - 13:13
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Η ESET, ο μεγαλύτερος πάροχος λύσεων κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη*, και ο Όμιλος EVC προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας στην Ευρώπη. Η συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy Storage Systems – BESS) εξελίσσονται σε βασικό στοιχείο της σύγχρονης ενεργειακής υποδομής.

Καθώς ο ρόλος των συστημάτων αποθήκευσης στη σταθερότητα των ηλεκτρικών δικτύων και των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών γίνεται ολοένα και σημαντικότερος, η κυβερνοασφάλεια αναδεικνύεται σε καθοριστική παράμετρο. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι δύο εταιρείες φιλοδοξούν να θέσουν τις βάσεις για μια νέα προσέγγιση στην ασφάλεια των ενεργειακών τεχνολογιών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), το οποίο θεσπίζει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη, την πιστοποίηση και την εμπορική αξιοποίηση μιας νέας γενιάς συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες που ενσωματώνουν προηγμένες δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, με την ονομασία CyberSec BESS. Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά, ανταποκρινόμενα στις αυξανόμενες απαιτήσεις για ασφαλείς και ανθεκτικές ενεργειακές υποδομές.

Η στρατηγική συνεργασία παρουσιάστηκε επίσημα στις 25 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της έκθεσης Intersolar Europe στο Μόναχο, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας και των ενεργειακών τεχνολογιών.

CyberSec BESS: Μια ευρωπαϊκή πρόταση για την κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας

Ο κοινός στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία μιας λύσης που απευθύνεται κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει σχεδιαστεί εξαρχής ώστε να συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας και τις ανάγκες μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των ενεργειακών υποδομών. Το CyberSec BESS ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη έμφαση που δίνεται στην ασφάλεια, τη διαφάνεια και τη συμβατότητα με τις απαιτήσεις των κανονισμών στον τομέα των κρίσιμων ενεργειακών τεχνολογιών. Έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις ισχύουσες, αλλά και τις μελλοντικές κανονιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, το έργο συνδυάζει την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία στους τομείς της ολοκλήρωσης συστημάτων, της κυβερνοασφάλειας και της πιστοποίησης στον τομέα των τεχνολογιών μπαταριών.

«Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο της ενεργειακής υποδομής και, ως εκ τούτου, πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα την ασφάλεια ήδη από το αρχικό στάδιο», δήλωσε ο Martin Talian, διευθυντής εταιρικών λύσεων της ESET. «Στην ESET, θεωρούμε την κυβερνοασφάλεια αναπόσπαστο μέρος αυτών των λύσεων και όχι ένα πρόσθετο στοιχείο. Το έργο CyberSec BESS αποτελεί για εμάς μια ευκαιρία να συνδυάσουμε τη μακρόχρονη εμπειρία μας στην προστασία κρίσιμων υποδομών με την ανάγκη να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ενεργειακού τομέα που θα είναι όχι μόνο υψηλής απόδοσης, αλλά και ανθεκτικός απέναντι στις σημερινές και τις μελλοντικές απειλές», πρόσθεσε ο Martin Talian.

«Μια ασφαλής και ανθεκτική ενεργειακή υποδομή δεν δημιουργείται με τη συναρμολόγηση μεμονωμένων στοιχείων, αλλά μέσω μιας καλά σχεδιασμένης συστημικής προσέγγισης», δήλωσε ο Oliver Garaj, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου EVC. «Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία: συνδυάζει τη σχεδίαση, τις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τα υψηλότερα πρότυπα κυβερνοασφάλειας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια λύση που ξεχωρίζει όχι μόνο για την απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλεια, τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη λειτουργική αξιοπιστία της», πρόσθεσε.

*Σύμφωνα με την έκθεση Frost Radar™: Endpoint Security, 2025 (Frost & Sullivan), η ESET είναι ο μεγαλύτερος διεθνής πάροχος υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας με έδρα στην Ευρώπη.

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