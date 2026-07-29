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6 λάθη που δεν θα έκανε ποτέ ένας ειδικός σε θέματα ενέργειας

6 λάθη που δεν θα έκανε ποτέ ένας ειδικός σε θέματα ενέργειας
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 29/07/2026 - 07:01
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Τα λάθη που σας κοστίζουν ακριβά και πώς να τα αποφύγετε.

Οι αυξημένοι λογαριασμοί ρεύματος και φυσικού αερίου έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα για τα περισσότερα νοικοκυριά.

Πέρα από τις διεθνείς τιμές, ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες παγίδες που μπορούν να εκτινάξουν το κόστος χωρίς λόγο.

Ακολουθούν οι έξι βασικές συμβουλές ενός ειδικού για να προστατεύσετε το πορτοφόλι σας και να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

1. Η παγίδα της αυτόματης ανανέωσης

Αν έχετε επιλέξει ένα σταθερό τιμολόγιο, μην αφήνετε τη λήξη του στην τύχη.

Μόλις ολοκληρωθεί η διάρκειά του, ενδέχεται να μεταφερθείτε αυτόματα στο κυμαινόμενο τιμολόγιο του παρόχου σας, το οποίο είναι εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις της αγοράς και συχνά πολύ ακριβότερο.

Οι πάροχοι υποχρεούνται να σας ενημερώσουν πριν τη λήξη του συμβολαίου

2. Η ψευδαίσθηση των «μέσων» εκτιμήσεων

Όταν αναζητάτε προσφορές, αποφύγετε να βασίζεστε σε υποθετικά σενάρια χαμηλής ή μέσης κατανάλωσης που προτείνουν οι πλατφόρμες σύγκρισης.

Οι εκτιμήσεις αυτές σπάνια ανταποκρίνονται στην πραγματική σας καθημερινότητα. Αν η κατανάλωσή σας αποδειχθεί μεγαλύτερη, η μηνιαία δόση σας θα αναπροσαρμοστεί απότομα προς τα πάνω.

Για να έχετε ακριβή εικόνα, εισάγετε πάντα την πραγματική ετήσια κατανάλωσή σας σε κιλοβατώρες, την οποία θα βρείτε εύκολα στον τελευταίο εκκαθαριστικό σας λογαριασμό.

3. Το μέγεθος του παρόχου δεν εγγυάται την ποιότητα

Μην υποθέτετε ότι οι μεγαλύτεροι και πιο αναγνωρίσιμοι πάροχοι προσφέρουν αυτόματα και την καλύτερη εξυπηρέτηση.

Η εμπειρία δείχνει ότι οι μικρότερες ή πιο ευέλικτες εταιρείες συχνά εξασφαλίζουν πολύ πιο ποιοτικές υπηρεσίες, ταχύτερη ανταπόκριση στα προβλήματα και πιο φιλική εξυπηρέτηση πελατών.

Πριν αποφασίσετε, κάντε μια σύντομη έρευνα με βάση τις πραγματικές αξιολογήσεις των ίδιων των καταναλωτών.

4. Προσοχή στα «δώρα» που δεν χρειάζεστε

Μην παρασύρεστε από επιπλέον παροχές, όπως δωρεάν ασφάλειες εξοπλισμού ή δωροεπιταγές. Συχνά αυτές οι προσφορές καλύπτουν υπηρεσίες που είτε έχετε ήδη είτε δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ποτέ.

Υπολογίστε αν η αγορά αυτών των υπηρεσιών ξεχωριστά είναι τελικά φθηνότερη και βεβαιωθείτε ότι οι ειδικές εκπτώσεις για χρήση ενέργειας σε ώρες εκτός αιχμής ταιριάζουν όντως στο καθημερινό σας πρόγραμμα.

5. Διαβάζετε πάντα τα ψιλά γράμματα

Πριν υπογράψετε οποιοδήποτε συμβόλαιο, είναι απαραίτητο να μελετήσετε τους όρους. Εστιάστε στη ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, στη συνολική διάρκεια της δέσμευσης και στον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων χρεώσεων.

Επίσης, αν δικαιούστε κάποιο κοινωνικό τιμολόγιο ή αν έχετε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά, βεβαιωθείτε ότι ο νέος πάροχος υποστηρίζει τις συγκεκριμένες ελαφρύνσεις και προσφέρει συμφέρουσες τιμές εξαγωγής ενέργειας.

6. Μην αμελείτε την καταγραφή των ενδείξεων

Οι έξυπνοι μετρητές στέλνουν αυτόματα τα δεδομένα, αλλά αν διαθέτετε παραδοσιακό ρολόι, πρέπει να καταχωρείτε τις ενδείξεις σας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε τους «έναντι» λογαριασμούς που βασίζονται σε υποθέσεις και εξασφαλίζετε ότι πληρώνετε μόνο την ενέργεια που πραγματικά καταναλώσατε.

Ελέγχετε τακτικά την εφαρμογή του παρόχου σας για να επιβεβαιώνετε ότι οι μετρήσεις καταγράφονται σωστά.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 07:01
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