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Η Hellenic Cables ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίηση των καλωδιακών συστημάτων 525 kV HVDC XLPE για υποβρύχιες και υπόγειες εφαρμογές

Η Hellenic Cables ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίηση των καλωδιακών συστημάτων 525 kV HVDC XLPE για υποβρύχιες και υπόγειες εφαρμογές
Newsroom
Πέμπτη, 30/07/2026 - 08:18
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Διεύρυνση των τεχνολογικών της δυνατοτήτων στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης και ενίσχυση της θέση της στην παγκόσμια αγορά HVDC

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησης των καλωδιακών συστημάτων 525 kV HVDC XLPE για υποβρύχιες και υπόγειες εφαρμογές. Πρόκειται για ένα σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο, το οποίο ενισχύει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών καλωδιακών λύσεων υπερυψηλής τάσης παγκοσμίως.

Η πιστοποίηση αφορά υποβρύχια και υπόγεια καλωδιακά συστήματα, σχεδιασμένα για συνεχή λειτουργία σε θερμοκρασία 80°C χρησιμοποιώντας μόνωση τεχνολογίας XLPE.
Το υποβρύχιο σύστημα πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Τεχνικό Εγχειρίδιο 852 της CIGRE, ενώ το υπόγειο σύστημα πληροί τις απαιτήσεις τόσο του Τεχνικού Εγχειριδίου 852 της CIGRE όσο και του προτύπου IEC 62895, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία και την απόδοση των καλωδιακών συστημάτων της εταιρίας υπό τις πλέον απαιτητικές διεθνείς δοκιμές.
Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Hellenic Cables, καθώς διευρύνει τις δυνατότητές της να υποστηρίζει μεγάλα έργα διασυνδέσεων HVDC παγκοσμίως και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά καλωδίων υπερυψηλής τάσης.

Ο Κώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της πιστοποίησης αποδεικνύει τη διαρκή προσήλωσή μας στην καινοτομία και την τεχνική αρτιότητα. Διευρύνει το χαρτοφυλάκιό μας με προηγμένες καλωδιακές λύσεις HVDC, ενισχύει τη θέση μας στην παγκόσμια αγορά και μας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με αξιόπιστες τεχνολογίες για τη νέα γενιά έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

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