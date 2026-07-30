ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 16:04
Αίγυπτος: Σε πλήγμα με drone οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δύο πλοία αποθήκευσης LNG
ΚΟΣΜΟΣ
30/07/2026 - 15:58
Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/07/2026 - 15:57
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,8% παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιούνιου του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 13:42
Κυρ. Μητσοτάκης: Παρεμβάσεις για οδική ασφάλεια, νερό, πυρηνική ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/07/2026 - 13:39
ESET και ο Όμιλος EVC ξεκινούν στρατηγική συνεργασία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στους τομείς κυβερνοασφάλειας και ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 13:13
Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα που επεκτείνεται δυναμικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 12:33
EnEarth: Αποτίμηση της NSAI για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/07/2026 - 12:01
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 11:13
Αύξηση σε υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Κίνα για το πρώτο εξάμηνο του 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 10:43
Titan SA: Ισχυρές πωλήσεις, συνεχιζόμενη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους και επιταχυνόμενη ενσωμάτωση των νέων εξαγορών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/07/2026 - 10:03
ΠΑΣΟΚ: Το νερό δεν περιμένει – Η χώρα χρειάζεται σχέδιο, έργα και λογοδοσία τώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/07/2026 - 09:37
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/07/2026 - 08:55
Μυτιληναίος: Η εξασφάλιση της εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 08:50
Η Hellenic Cables ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίηση των καλωδιακών συστημάτων 525 kV HVDC XLPE για υποβρύχιες και υπόγειες εφαρμογές
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Προφάσεις εν αμαρτίαις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/07/2026 - 08:05
Σχεδόν 70% πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα οι λιανικές τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/07/2026 - 08:03
ΑΔΜΗΕ: Τι αλλάζει στον μηχανισμό αδράνειας του συστήματος ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/07/2026 - 08:01
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 15:50
Γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές και βιώσιμες πρακτικές κινηματογράφησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 15:44
Χρ. Γιαννούλης: Το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό – Σοβαρά ερωτήματα για την υπερσυγκέντρωση χωρίς σχέδιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 15:28
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 15:05
Συνεργασία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. με τον Δήμο Μεγαρέων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 14:33
Σταύρος Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση. Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 13:56
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ μηχανισμού παροχής αδράνειας και ισχύος βραχυκύκλωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/07/2026 - 13:49
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΡΑΑΕΥ και της αντίστοιχης Αρχής της Αρμενίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/07/2026 - 13:15
Η Κίνα σε επαφή με τους Χούθι της Υεμένης προκειμένου τα δεξαμενόπλοιά της να μπορούν να περνούν από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας
ΚΟΣΜΟΣ
29/07/2026 - 12:21
ElvalHalcor: Έναρξη Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/07/2026 - 12:10
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για την εξαγγελία επενδύσεων στην περιοχή και την ανάγκη υλοποίησής τους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 11:13
Φρ. Παρασύρης: Στη Βουλή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 10:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά
Newsroom
Πέμπτη, 30/07/2026 - 16:04
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Χάρης Δούκας: Στηρίζουμε έμπρακτα τους συμπολίτες μας απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια και τις ακραίες θερμοκρασίες

Σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας παραδόθηκαν τα vouchers για τη δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Τα ειδικά κουπόνια παρέδωσε στους ωφελούμενους ο Δήμαρχος Αθηναίων, στο πλαίσιο των δράσεων του δήμου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Σήμερα εκατό οικογένειες της Αθήνας αποκτούν πρόσβαση σε μια ουσιαστική παροχή που βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Με τα νέα κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, μεγαλύτερη προστασία απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Πρόκειται για μία ακόμη δράση της πολιτικής μας απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς ήδη μέσα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του δήμου έχουμε υποστηρίξει με διαφορετικούς τρόπους περισσότερα από 1.000 αθηναϊκά νοικοκυριά: είτε με απαλλαγές δημοτικών τελών, είτε με τη χορήγηση της Κάρτας Ενεργειακής Ωφέλειας, είτε με δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο ώστε η πράσινη μετάβαση να έχει πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα και να φτάνει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Με την παραλαβή του ειδικού κουπονιού, κάθε ωφελούμενος μπορεί πλέον να απευθυνθεί στο αντίστοιχο συνεργαζόμενο κατάστημα, προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός της διαδικασίας. Η δράση καλύπτει τη δωρεάν προμήθεια, τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής στην κατοικία του από πιστοποιημένο τεχνικό.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ, με την υποστήριξη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND.

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Βαγγέλης Μαρινάκης, σημείωσε: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι το αποτέλεσμα μιας στοχευμένης παρέμβασης που συνδέει την κοινωνική προστασία με την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Μέσα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποστήριξης, ώστε κάθε πολίτης που απευθύνεται σε εμάς να μπορεί να ενημερώνεται για τις παροχές και τις δυνατότητες που δικαιούται. Μετατρέπουμε ευρωπαϊκούς πόρους σε συγκεκριμένες λύσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ελισσαίος Σαρμάς, επισήμανε: «Η παράδοση των 100 vouchers αποτυπώνει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργεί το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Να εντοπίζει τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών και να τις συνδέει με συγκεκριμένες λύσεις. Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία και τις συνεργασίες μας, διευρύνουμε σταθερά τις παροχές του ΓΑΕΦ και δημιουργούμε ένα δίκτυο ουσιαστικής υποστήριξης για τους ενεργειακά ευάλωτους συμπολίτες μας».

Ολιστική υποστήριξη απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια
Η διάθεση των 100 κλιματιστικών αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Μέσω του ΓΑΕΦ, τα ευάλωτα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να αποκτούν πρόσβαση, ανάλογα με τις προϋποθέσεις κάθε δράσης, σε παροχές όπως η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και η Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας, η οποία εξασφαλίζει σημαντικές εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Η δυνατότητα υποστήριξης από το ΓΑΕΦ αφορά τόσο τους ωφελούμενους της συγκεκριμένης δράσης όσο και ευρύτερα τους δημότες της Αθήνας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νοικοκυριού τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους εξειδικευμένους συμβούλους του Γραφείου, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής, τις διαθέσιμες παροχές και τις δράσεις στις οποίες μπορούν να ενταχθούν, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις που πληρούν.

Σημειώνεται ότι η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του ΓΑΕΦ ή της γραμμής εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων 1595.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND (Accelerating poSitive Clean ENergy Districts), το οποίο συντονίζεται από τον Δήμο Αθηναίων και υλοποιείται με τη συμμετοχή της ΔΑΕΜ Α.Ε., ενισχύοντας τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση της πόλης.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,8% παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιούνιου του 2026
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,8% παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιούνιου του 2026 30 Ιουλίου 2026