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Η Κίνα σε επαφή με τους Χούθι της Υεμένης προκειμένου τα δεξαμενόπλοιά της να μπορούν να περνούν από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας

Η Κίνα σε επαφή με τους Χούθι της Υεμένης προκειμένου τα δεξαμενόπλοιά της να μπορούν να περνούν από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας
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Τετάρτη, 29/07/2026 - 12:21
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Η Κίνα είχε άμεσες συνομιλίες με τους Χούθι στην Υεμένη προκειμένου τα δεξαμενόπλοιά της να μπορούν να περνούν από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να δέχονται επιθέσεις, αφού το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν ανακοίνωσε ότι επιβάλλει αποκλεισμό στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσαν έξι πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό αυτόν στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Το Πεκίνο έχει ζητήσει από τους Χούθι να δεσμευθούν ότι θα επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιών του, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters, ανάμεσά τους ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

Η Κίνα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που επικοινώνησαν απευθείας με τους Χούθι για τις διελεύσεις των πλοίων τους από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, στις ανατολικές ακτές της Υεμένης, εξήγησαν οι πηγές, που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Το Πεκίνο επιδιώκει να συνεχιστούν οι εξαγωγές πετρελαίου από τους τερματικούς σταθμούς της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, κυρίως από το λιμάνι Γιανμπού, προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες που έχουν προκληθεί στις ενεργειακές εξαγωγές λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας, το γραφείο Τύπου των Χούθι και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν έχουν απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.

Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, χωρίς να επιβεβαιώσει τη διεξαγωγή συνομιλιών με τους Χούθι, ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία και η ασφάλεια των χωρών της περιοχής, αλλά παράλληλα να διατηρείται η ασφαλής και ελεύθερη διέλευση από τους διεθνείς θαλάσσιους διαύλους.

«Η Κίνα καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να συνεχίσουν να επιλύουν τις διαφορές και τις συγκρούσεις με τον προσήκοντα τρόπο, μέσω του διαλόγου και των διαβουλεύσεων, και να αποκλιμακώσουν την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ στη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου.

Τουλάχιστον τέσσερα δεξαμενόπλοια έχουν φορτώσει αργό πετρέλαιο σε σαουδαραβικά λιμάνια με προορισμό την Κίνα και έχουν διασχίσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ αφότου οι Χούθι ανακοίνωσαν τους περιορισμούς, σύμφωνα με την εταιρεία Kpler και στοιχεία του ιστοτόπου εντοπισμού πλοίων MarineTraffic.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν λάβει άδεια από τους Χούθι ξεχωριστά για κάθε πλοίο, εξήγησε μία από τις πηγές, με τις δύο πλευρές να έχουν ενημερώσει το Ιράν για τις ενέργειές τους, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της περιοχής που ενημερώθηκαν από την Τεχεράνη.

Οι Χούθι έχουν διαμηνύσει σε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες ότι τα πλοία τους μπορεί να δεχτούν επίθεση αν φορτώσουν ή ξεφορτώσουν σε σαουδαραβικά λιμάνια.

Ορισμένα τάνκερ που επιχείρησαν να μπουν στην Ερυθρά περνώντας από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ έκαναν αναστροφή για λόγους ασφαλείας, σχολίασαν δύο ξεχωριστές πηγές από την Κίνα.

Οι Χούθι διατηρούν καλές σχέσεις με το Πεκίνο και στο παρελθόν οι δύο πλευρές έχουν συντονιστεί, κυρίως σε ό,τι αφορά την εξαγωγή πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία προς την Κίνα, επεσήμαναν δύο πηγές που πρόσκεινται στους σιίτες αντάρτες της Υεμένης.

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