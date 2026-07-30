ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 16:04
Αίγυπτος: Σε πλήγμα με drone οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δύο πλοία αποθήκευσης LNG
ΚΟΣΜΟΣ
30/07/2026 - 15:58
Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/07/2026 - 15:57
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,8% παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιούνιου του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 13:42
Κυρ. Μητσοτάκης: Παρεμβάσεις για οδική ασφάλεια, νερό, πυρηνική ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/07/2026 - 13:39
ESET και ο Όμιλος EVC ξεκινούν στρατηγική συνεργασία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στους τομείς κυβερνοασφάλειας και ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 13:13
Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα που επεκτείνεται δυναμικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 12:33
EnEarth: Αποτίμηση της NSAI για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/07/2026 - 12:01
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/07/2026 - 11:13
Αύξηση σε υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Κίνα για το πρώτο εξάμηνο του 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 10:43
Titan SA: Ισχυρές πωλήσεις, συνεχιζόμενη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους και επιταχυνόμενη ενσωμάτωση των νέων εξαγορών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/07/2026 - 10:03
ΠΑΣΟΚ: Το νερό δεν περιμένει – Η χώρα χρειάζεται σχέδιο, έργα και λογοδοσία τώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/07/2026 - 09:37
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/07/2026 - 08:55
Μυτιληναίος: Η εξασφάλιση της εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 08:50
Η Hellenic Cables ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίηση των καλωδιακών συστημάτων 525 kV HVDC XLPE για υποβρύχιες και υπόγειες εφαρμογές
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/07/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Προφάσεις εν αμαρτίαις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/07/2026 - 08:05
Σχεδόν 70% πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα οι λιανικές τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/07/2026 - 08:03
ΑΔΜΗΕ: Τι αλλάζει στον μηχανισμό αδράνειας του συστήματος ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/07/2026 - 08:01
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 15:50
Γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές και βιώσιμες πρακτικές κινηματογράφησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 15:44
Χρ. Γιαννούλης: Το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό – Σοβαρά ερωτήματα για την υπερσυγκέντρωση χωρίς σχέδιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 15:28
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 15:05
Συνεργασία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. με τον Δήμο Μεγαρέων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 14:33
Σταύρος Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση. Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 13:56
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ μηχανισμού παροχής αδράνειας και ισχύος βραχυκύκλωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/07/2026 - 13:49
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΡΑΑΕΥ και της αντίστοιχης Αρχής της Αρμενίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/07/2026 - 13:15
Η Κίνα σε επαφή με τους Χούθι της Υεμένης προκειμένου τα δεξαμενόπλοιά της να μπορούν να περνούν από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας
ΚΟΣΜΟΣ
29/07/2026 - 12:21
ElvalHalcor: Έναρξη Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/07/2026 - 12:10
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για την εξαγγελία επενδύσεων στην περιοχή και την ανάγκη υλοποίησής τους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 11:13
Φρ. Παρασύρης: Στη Βουλή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 10:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μυτιληναίος: Η εξασφάλιση της εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών

Μυτιληναίος: Η εξασφάλιση της εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών
Newsroom
Πέμπτη, 30/07/2026 - 08:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

«Ορόσημο που ενισχύει την θέση της Metlen, αλλά και την ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», χαρακτήρισε ο Ευ. Μυτιληναίος, τη συμφωνία που υπέγραψε ο όμιλος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Metlen, ανέφερε:

«Σήμερα είναι μια περήφανη και σημαντική στιγμή καθώς ανακοινώσαμε την υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια γαλλίου σε κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας των ΗΠΑ από τις ιστορικές εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Από την αρχή, πίστευα ακράδαντα σε αυτό το έργο.
Η εξασφάλιση της πρώτης μεγάλης εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου μεταξύ ενός Ευρωπαίου παραγωγού και μιας κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας αποτελεί ορόσημο ιδιαίτερης σημασίας – όχι μόνο για Metlen, αλλά και για την ελληνική βιομηχανία, την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τις προσπάθειες της Ευρώπης να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών.

Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα για να βάλουμε την Ελλάδα και την Ευρώπη πιο σταθερά στον παγκόσμιο χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών και μια απόδειξη της τεχνογνωσίας και της αποφασιστικότητας των ομάδων μας σε όλη την εταιρεία.

Σε μια εποχή κατά την οποία η ανθεκτικότητα, η στρατηγική αυτονομία και η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις δικές της παραγωγικές ικανότητες σε υλικά που είναι απαραίτητα για το βιομηχανικό της μέλλον.
Γι' αυτό το γάλλιο έχει σημασία.

Είμαι υπερήφανος που η METLEN συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και ανθεκτικότερου βιομηχανικού μέλλοντος για την Ευρώπη – και αυτό είναι μόνο η αρχή. Επιπλέον, οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης και οι τεχνικές ομάδες μας συνεχίζουν τις προσπάθειές τους μέρα και νύχτα για να σημειώσουν περαιτέρω επιτυχίες στο τμήμα Metlen Critical & Rare Metals. Μείνετε συντονισμένοι φίλοι & συνεργάτες»!

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Hellenic Cables ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίηση των καλωδιακών συστημάτων 525 kV HVDC XLPE για υποβρύχιες και υπόγειες εφαρμογές
Η Hellenic Cables ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίηση των καλωδιακών συστημάτων 525 kV HVDC XLPE για υποβρύχιες και υπόγειες εφαρμογές 30 Ιουλίου 2026
Αύξηση σε υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Κίνα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 30 Ιουλίου 2026
Αύξηση σε υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Κίνα για το πρώτο εξάμηνο του 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχεδόν 70% πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα οι λιανικές τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σχεδόν 70% πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα οι λιανικές τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές και βιώσιμες πρακτικές κινηματογράφησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές και βιώσιμες πρακτικές κινηματογράφησης

Η METLEN υπογράφει εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η METLEN υπογράφει εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου

Γ. Μανιάτης: Για μια νέα ολοκληρωμένη εθνική Θαλάσσια Στρατηγική με την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Για μια νέα ολοκληρωμένη εθνική Θαλάσσια Στρατηγική με την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία στην Ευρώπη

Η METLEN και η HOUTRIS εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η METLEN και η HOUTRIS εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο