Μυτιληναίος: Η εξασφάλιση της εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Metlen, ανέφερε:

«Σήμερα είναι μια περήφανη και σημαντική στιγμή καθώς ανακοινώσαμε την υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια γαλλίου σε κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας των ΗΠΑ από τις ιστορικές εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος.



Από την αρχή, πίστευα ακράδαντα σε αυτό το έργο.

Η εξασφάλιση της πρώτης μεγάλης εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου μεταξύ ενός Ευρωπαίου παραγωγού και μιας κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας αποτελεί ορόσημο ιδιαίτερης σημασίας – όχι μόνο για Metlen, αλλά και για την ελληνική βιομηχανία, την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τις προσπάθειες της Ευρώπης να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών.



Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα για να βάλουμε την Ελλάδα και την Ευρώπη πιο σταθερά στον παγκόσμιο χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών και μια απόδειξη της τεχνογνωσίας και της αποφασιστικότητας των ομάδων μας σε όλη την εταιρεία.



Σε μια εποχή κατά την οποία η ανθεκτικότητα, η στρατηγική αυτονομία και η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις δικές της παραγωγικές ικανότητες σε υλικά που είναι απαραίτητα για το βιομηχανικό της μέλλον.

Γι' αυτό το γάλλιο έχει σημασία.



Είμαι υπερήφανος που η METLEN συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και ανθεκτικότερου βιομηχανικού μέλλοντος για την Ευρώπη – και αυτό είναι μόνο η αρχή. Επιπλέον, οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης και οι τεχνικές ομάδες μας συνεχίζουν τις προσπάθειές τους μέρα και νύχτα για να σημειώσουν περαιτέρω επιτυχίες στο τμήμα Metlen Critical & Rare Metals. Μείνετε συντονισμένοι φίλοι & συνεργάτες»!