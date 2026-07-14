6 ακριβές συσκευές και gadgets που θα σας γλυτώσουν χρήματα

Η επένδυση σε ποιοτικό εξοπλισμό μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο αρχικό κεφάλαιο, αλλά αποδεικνύεται η πιο έξυπνη κίνηση για το πορτοφόλι σας.

Το φθηνότερο δεν είναι πάντα το καλύτερο. Σε πολλές περιπτώσεις, η καταβολή μεγαλύτερου ποσού συμφέρει περισσότερο σε βάθος χρόνου.

Το Which? παρουσιάζει έξι επιλογές που συνδυάζουν ισχυρές επιδόσεις με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

1. Στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας

Αν και είναι πιο ακριβά στην αγορά, είναι μακράν τα πιο ενεργειακά αποδοτικά. Τα μοντέλα απαγωγής επιβαρύνουν τους ετήσιους λογαριασμούς πάνω από 100€, ποσό υπερδιπλάσιο από τα 45-50€ που απαιτούν τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας. Η εξοικονόμηση ενέργειας αξίζει με το παραπάνω την αναμονή για το στέγνωμα.

2. Καφετιέρες

Οι μηχανές με κάψουλες είναι φθηνότερες στην αγορά, αλλά οι κάψουλες κοστίζουν περισσότερο ανά φλιτζάνι σε σχέση με τον αλεσμένο καφέ ή τον καφέ σε κόκκους. Ορισμένες κορυφαίες μηχανές που αλέθουν τον κόκκο (bean-to-cup) κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ, αλλά φτιάχνουν καφέ σε κλάσμα της τιμής της κάψουλας, αποσβένοντας το κόστος.

3. Εκτυπωτές με δοχεία μελάνης (Tank Printers)

Οι κλασικοί εκτυπωτές με μελάνια (cartridges) έχουν εξωφρενικό κόστος λειτουργίας. Αντίθετα, ένας εκτυπωτής με ενσωματωμένα δοχεία μελάνης (tank printer) μπορεί να κοστίζει πάνω από 200€ για να αγοραστεί, αλλά το μελάνι του κοστίζει μόλις 2,5€ τον χρόνο. Η απόσβεση γίνεται σε μόλις δύο χρόνια.

4. Smartphone με μακροχρόνια υποστήριξη ασφαλείας

Τα φθηνά smartphone λαμβάνουν ενημερώσεις για μικρό χρονικό διάστημα και γίνονται γρήγορα ευάλωτα, αναγκάζοντάς σας να τα αντικαταστήσετε νωρίτερα. Εταιρείες όπως η Google, η Samsung και η Apple προσφέρουν πλέον από 5 έως 7 χρόνια υποστήριξης στις συσκευές τους, επιτρέποντας την ασφαλή χρήση τους για πολύ περισσότερο καιρό.

5. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Ένα μέσο νέο ηλεκτρικό όχημα (EV) κοστίζει περίπου 2.000€ περισσότερα από τα αυτοκίνητα βενζίνης ή ντίζελ. Ωστόσο, αν μπορείτε να το φορτίζετε στο σπίτι (ειδικά με νυχτερινό τιμολόγιο), η λειτουργία του είναι εξαιρετικά οικονομική. Αντίθετα, οι δημόσιοι φορτιστές μπορεί να είναι έως και 10 φορές ακριβότεροι.

6. Ενεργειακά αποδοτικοί ψυγειοκαταψύκτες

Καθώς λειτουργούν όλο το 24ωρο, η ενεργειακή τους κλάση παίζει τεράστιο ρόλο. Οι φθηνές συσκευές καταναλώνουν πολύ περισσότερο ρεύμα. Οι δοκιμές μας έδειξαν ότι ένα μη αποδοτικό μοντέλο μπορεί να κοστίσει πάνω από 190€ τον χρόνο σε ρεύμα, τη στιγμή που τα κορυφαία μοντέλα απαιτούν λιγότερα από 65€.