Εκκίνηση σήμερα για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ εκκινεί συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,12 εκάστη, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή διάθεσης €4,17 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €530 εκατ. Ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εκκινεί συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας €2,12 εκάστη (οι «Nέες Μετοχές») σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €4,17 ανά Νέα Μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €530 εκατομμυρίων Ευρώ, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (συλλογικά από κοινού η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. δ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά την δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), δυνάμει ενημερωτικού εγγράφου που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4, στοιχ. βδ΄ και Άρθρο 1, παρ. 5, στοιχ. βα΄ του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με τον Κανόνα 144A υπό το U.S. Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος Περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Διεθνής Προσφορά», αναφερόμενη συλλογικά μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά ως η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχεται σε €4,17 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»). Η τελική τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε Νέα Μετοχή αναμένεται να οριστεί μετά το κλείσιμο της Περιόδου Βιβλίου Προσφορών (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»), νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο, έχει δεσμευτεί να εγγραφεί για τις Νέες Μετοχές και στην τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης»), αναλογικά (pro rata) με την υφιστάμενη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τις Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω) στην Τιμή Διάθεσης (οι «Νέες Μετοχές ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ»), ώστε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να εξακολουθεί να κατέχει κατ’ ελάχιστο το 51,12% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει επίσης ενημερώσει την Εταιρεία ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και έχει διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και έχει δεσμευτεί να εγγραφεί για όσες Νέες Μετοχές μείνουν αδιάθετες ώστε να διασφαλιστεί ότι τα καθαρά έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς δεν θα υπολείπονται του ποσού των €510.000.000 ευρώ και ότι τα έξοδα αυτής θα καλυφθούν ολοσχερώς.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει επίσης συνάψει σύμβαση με την Capital World Investors, έναν επενδυτικό βραχίονα της Capital Group (ο «Cornerstone Investor»), δυνάμει της οποίας ο Cornerstone Investor συμφώνησε να εγγραφεί, στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, για αριθμό Μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς (οι «Μετοχές Cornerstone») έναντι συνολικού τιμήματος €70.0 εκατομμυρίων (δίχως να υπερβαίνει το συνολικό τίμημα των €70.0 εκατομμυρίων).

Η κατανομή των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ), έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής: (i) ποσοστό 85% των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) θα κατανεμηθεί στην Διεθνή Προσφορά (μαζί με τις Νέες Μετοχές ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, οι «Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς») και (ii) ποσοστό 15% των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»).

Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Morgan Stanley Europe SE θα ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές»), η Τράπεζα Eurobank Α.Ε, η Alpha Bank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Optima Bank Α.Ε. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (από κοινού οι «Διαχειριστές»).

Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. θα ενεργεί ως Σύμβουλος Έκδοσης, η Eurobank Α.Ε, η Alpha Bank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., θα ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Optima Bank Α.Ε. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Τοποθετούντες.

Η περίοδος προσφοράς της Διεθνούς Προσφοράς (η «Διεθνής Περίοδος Βιβλίου Προσφορών») της Δημόσιας Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8:00 π.μ. ώρα Λονδίνου στις 16 Ιουνίου 20026 και θα λήξει στις 2:00 μ.μ. ώρα Λονδίνου στις 18 Ιουνίου 2026 και θα λάβει χώρα την ίδια χρονική περίοδο με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (η «Ελληνική Περίοδος Προσφοράς» και από κοινού με την Διεθνή Περίοδο Βιβλίου Προσφορών η «Περίοδος Βιβλίου Προσφορών»).

Η τελική τιμή διάθεσης, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών και ο τελικός επιμερισμός των Μετοχών Διεθνούς Προσφοράς Μετοχών και Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς , θα καθορισθούν, κατά την κρίση της Εταιρείας, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε επιμέρους σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη του μηχανισμού κατά προτεραιότητας κατανομής όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της Περιόδου Βιβλίου Προσφορών, η Εταιρεία δύναται να καθορίσει ένα εύρος τιμής ή καθοδήγηση τιμής (price guidance) (ή οποία δεν θα είναι υψηλότερη από την Ανώτερη Τιμή Διάθεσης), οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιστικής ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστότοπους της Εταιρείας και της Euronext Athens. Η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι κατώτερη ή ίση με την Ανώτερη Τιμή Διάθεσης αλλά όχι υψηλότερη.

Οι επιλέξιμοι κάτοχοι των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσής τους στις 15 Ιουνίου 2026, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens, θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή σε σχέση με τις Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς που διατίθενται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η οποία θα είναι ανάλογη με τη συμμετοχή του κάθε κατά προτεραιότητα επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»). H κατανομή των Νέων Μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συμπεριφορά των επενδυτών, τη συναλλακτική τους δραστηριότητα και την αφοσίωσή τους στην Εταιρεία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ανακοίνωση με ημερομηνία 21 Μαΐου 2026 «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για την χρηματοδότηση της κατ’ αναλογίαν (pro rata) συμμετοχής της στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ, με σκοπό να υποστηρίξει την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029 της ΑΔΜΗΕ» διαθέσιμη στην https://admieholding.gr/en/announcement-type/stock-market-news [και στην ανακοίνωση με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2026 «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» διαθέσιμη στο: https://admieholding.gr/en/share-capital-increase-2026/