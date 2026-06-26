Ποιες οικιακές συσκευές καταναλώνουν το περισσότερο ρεύμα;

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Αν αναρωτιέστε γιατί ο λογαριασμός του ρεύματος παραμένει υψηλός, η απάντηση κρύβεται στις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Μια μικρή ομάδα οικιακών συσκευών ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ρεύματος στο σπίτι.

Πρόκειται κυρίως για συσκευές που παράγουν θέρμανση ή ψύξη, καθώς και για εκείνες που λειτουργούν ασταμάτητα.

Η επιλογή ενεργειακά αποδοτικών μοντέλων και η σωστή χρήση τους μπορούν να μειώσουν αισθητά τους λογαριασμούς - σημειώνουν οι ειδικοί.

Δείτε τους πέντε πιο ενεργοβόρους τύπους συσκευών και πώς να εξοικονομήσετε χρήματα:

1. Πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και στεγνωτήρια (14% του λογαριασμού)

Είναι οι πιο «διψασμένες» συσκευές σε ένα σπίτι, καθώς απαιτούν τεράστια ποσότητα ενέργειας για να θερμάνουν το νερό ή τον αέρα στο εσωτερικό τους.

Ενδεικτικά, η λειτουργία ενός πλυντηρίου πιάτων υψηλής ενεργειακής κλάσης (Α) κοστίζει σχεδόν τα μισά χρήματα τον χρόνο σε σχέση με ένα μοντέλο χαμηλής κλάσης (G).

Για να μειώσετε το κόστος, πλένετε τα ρούχα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πλυντήριο μισογεμάτο.

Στο πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείτε πάντα την οικονομική ρύθμιση (Eco) ή σύντομα προγράμματα και ενεργοποιείτε το μόνο όταν έχει γεμίσει πλήρως.

2. Ψυγεία και καταψύκτες (13% του λογαριασμού)

Αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία καθώς λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο.

Με δεδομένο ότι η μέση διάρκεια ζωής ενός ψυγείου είναι τα 17 έτη, η ενεργειακή του κλάση είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για το μακροπρόθεσμο κόστος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ψυγείο με καλή ενεργειακή κλάση μπορεί να καίει λιγότερο ρεύμα από ένα μικρότερο αλλά παλαιότερο μοντέλο.

Όταν αγοράζετε νέα συσκευή, επιλέξτε το μικρότερο δυνατό μέγεθος που καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της οικογένειάς σας, με την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση.

3. Τηλεοράσεις, υπολογιστές και κονσόλες (6% του λογαριασμού)

Αν και μεμονωμένα καταναλώνουν λίγο, συνολικά επιβαρύνουν τον λογαριασμό.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το μέγεθος, καθώς μια μεγάλη τηλεόραση 60 ιντσών καταναλώνει υπερδιπλάσιο ρεύμα από μια τηλεόραση 40 ιντσών ίδιας κλάσης.

Η καλύτερη κίνηση για εξοικονόμηση είναι να μην αφήνετε τις συσκευές σε κατάσταση αναμονής (standby). Κλείνετέ τις εντελώς από τον κεντρικό διακόπτη ή χρησιμοποιήστε ένα πολύπριζο με διακόπτη.

4. Φωτισμός (5% του λογαριασμού)

Το προφανές βήμα για τη μείωση του κόστους είναι να σβήνετε τα φώτα όταν βγαίνετε από ένα δωμάτιο.;

Η πιο δραστική λύση, όμως, είναι η αντικατάσταση των παλιών λαμπτήρων αλογόνου με LED.

Παρόλο που η αλλαγή έχει ένα αρχικό κόστος αγοράς, η απόσβεση είναι ταχύτατη λόγω της εξαιρετικά χαμηλής τους κατανάλωσης, ενώ σας επιτρέπουν να επιλέξετε και την απόχρωση φωτός που επιθυμείτε.

5. Φούρνοι, μικροκύματα και βραστήρες (4% του λογαριασμού)

Για το ζέσταμα ή το μαγείρεμα μικρών ποσοτήτων φαγητού, προτιμήστε τον φούρνο μικροκυμάτων.

Είναι πολύ πιο αποδοτικός από τον συμβατικό φούρνο, καθώς θερμαίνει απευθείας το φαγητό και όχι τον αέρα γύρω του.

Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα, φροντίζετε να βάζετε πάντα μόνο την ποσότητα νερού που χρειάζεστε εκείνη τη στιγμή, ώστε να μην ξοδεύετε άσκοπα ρεύμα για να ζεσταθεί το πλεονάζον νερό.

Πηγή: energysavingtrust.org.uk