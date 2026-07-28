Πώς λειτουργεί και πότε συμφέρει το «εναλλακτικό» air condition

Αντλίες θερμότητας: Πώς μπορούν να δροσίσουν το σπίτι σας το καλοκαίρι

Καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο θερμά, η ανάγκη για διπλή θωράκιση των σπιτιών μας, τόσο για το κρύο όσο και για τη ζέστη, γίνεται πλέον επιτακτική.

Αν και οι περισσότεροι έχουν συνδέσει τις αντλίες θερμότητας με τη θέρμανση, ορισμένα μοντέλα λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά και… αντίστροφα, προσφέροντας αποτελεσματικό κλιματισμό κατά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες.

Το εναλλακτικό air condition

Η πιο αυτονόητη επιλογή για την ψύξη του σπιτιού είναι οι αντλίες αέρα-αέρα, οι οποίες στην πραγματικότητα λειτουργούν ακριβώς όπως τα γνωστά μας κλιματιστικά.

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά ανάμεσα σε ένα κλασικό σύστημα κλιματισμού και σε μια τέτοια αντλία. Εφόσον το μοντέλο είναι αναστρέψιμο, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τόσο θέρμανση όσο και ψύξη από την ίδια ακριβώς εσωτερική μονάδα.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η διαδικασία αντιστρέφεται, καθώς η αντλία απορροφά τη θερμότητα από το εσωτερικό του σπιτιού και την αποβάλλει στο περιβάλλον, μειώνοντας τη θερμοκρασία του δωματίου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργεί ένα οικιακό ψυγείο.

Ο ψυχρός αέρας διοχετεύεται στα δωμάτια μέσω μονάδων που τοποθετούνται στον τοίχο, στο δάπεδο ή κρύβονται στην οροφή.

Μάλιστα, μία μόνο εξωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί με έως και πέντε εσωτερικές συσκευές, προσφέροντας μια ιδανική και οικονομική λύση για μικρά ή μεσαία σπίτια.

Μπορούν οι αντλίες αέρα-νερού να δροσίσουν το σπίτι;

Οι αντλίες αέρα-νερού είναι οι πιο δημοφιλείς για την αντικατάσταση των παραδοσιακών καυστήρων, καθώς κυκλοφορούν ζεστό νερό στα καλοριφέρ ή στην ενδοδαπέδια θέρμανση. Ωστόσο, ορισμένα μοντέλα μπορούν επίσης να προσφέρουν ψύξη, κυκλοφορώντας αυτή τη φορά κρύο νερό στο σύστημα.

Για να αποδώσει η ψύξη σε ένα τέτοιο σύστημα, απαιτούνται τα κατάλληλα θερμαντικά και ψυκτικά σώματα, όπως τα Fan Coils, τα οποία αντικαθιστούν τα κλασικά καλοριφέρ. Αυτά διαθέτουν ενσωματωμένο ανεμιστήρα που αναρροφά τον αέρα του δωματίου, τον περνά μέσα από ένα στοιχείο κρύου νερού και δροσίζει αποτελεσματικά τον χώρο.

Μια άλλη επιλογή είναι η ενδοδαπέδια ψύξη, όπου η αντλία διοχετεύει κρύο νερό στους σωλήνες κάτω από το πάτωμα, το οποίο απορροφά τη θερμότητα του χώρου. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, απαιτείται προσεκτική μελέτη από τον εγκαταστάτη για την αποφυγή σχηματισμού υγρασίας πάνω στο πάτωμα.

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Αν το σπίτι σας δεν διαθέτει δίκτυο σωληνώσεων και καλοριφέρ, μια αντλία αέρα-αέρα είναι η πιο απλή, οικονομική και άμεση λύση για ψύξη και θέρμανση.

Αν αντίθετα επενδύσετε σε ένα κεντρικό σύστημα αέρα-νερού, βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι η αντλία υποστηρίζει τη λειτουργία ψύξης και ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα σώματα Fan Coils για να απολαμβάνετε ιδανικό κλίμα όλο τον χρόνο.

Πηγή: Which?