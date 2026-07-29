Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΡΑΑΕΥ και της αντίστοιχης Αρχής της Αρμενίας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 στο Γερεβάν της Αρμενίας η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡAAEY) και η Επιτροπή Ρύθμισης Δημόσιων Υπηρεσιών της Αρμενίας (PSRC).

Εκ μέρους της ΡΑΑΕΥ το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρόεδρος της, Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας και εκ μέρους της PSRC ο Πρόεδρος της, Μερσόπ Μερσοπιάν.

Σκοπός της υπογραφής του Μνημονίου είναι η προώθηση, η ενίσχυση και η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο μερών στον τομέα της ρύθμισης της ενέργειας και των υδάτων.

Οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία και εμπειρίες για τη βελτιστοποίηση των πρακτικών στους δύο αυτούς τομείς, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη του ρυθμιστικού πλαισίου και των μεθοδολογιών στις αγορές ενέργειας και ύδατος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει διάρκεια πέντε ετών.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας δήλωσε μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας: «Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων επιδιώκει πάντα και υλοποιεί συνεργασίες και συνέργειες με ρυθμιστικές Αρχές και Οργανισμούς, με στόχο την ανάπτυξη των ενεργειακών αγορών, τη στήριξη των υπηρεσιών ύδατος και τη βελτίωση των υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Η υπογραφή του Μνημονίου με την Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών της Αρμενίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας-Αρμενίας, όπως και στη δημιουργία ενός πλαισίου ουσιαστικής ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ρύθμισης Δημόσιων Υπηρεσιών της Αρμενίας, Μερσόπ Μερσοπιάν δήλωσε: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Επιτροπής Δημόσιων Υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων και της διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Αρμενίας και της Ελλάδας. Είμαι βέβαιος ότι θα προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των δύο ρυθμιστικών αρχών, θα ενισχύσει τις επαγγελματικές τους δυνατότητες και θα συμβάλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας για την αποτελεσματική ρύθμιση των τομέων της ενέργειας και των υδάτων».