ElvalHalcor: Έναρξη Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος, για την απόκτηση μέχρι και 2.899.380 μετοχών κατ’ ανώτατο όριο (που αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 0,67% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), με κατώτατη τιμή αγοράς €0,39 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €12,00 ανά μετοχή, για μέγιστο συνολικό ποσό μέχρι €12.000.000,00 και με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 03.08.2026.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την από 11.05.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σκοπός του Προγράμματος είναι η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, της διάθεσής τους στο προσωπικό ή και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή και εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας (και σύμφωνα και με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ημερομηνία λήξης του Προγράμματος είναι η 11.05.2028, και, όπως ανακοινώθηκε στις 12.06.2026, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 565.430 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,13% του συνόλου των μετοχών της.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηριακά μέσω του Μέλους του Euronext Athens, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, η οποία θα ενεργεί ως κύριος ανάδοχος του Προγράμματος και θα λαμβάνει τις αποφάσεις διαπραγμάτευσης σχετικά με τις αγορές μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή από την Εταιρεία και θα συμμορφώνεται πάντα με τις απαιτήσεις, τα όρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8 ης Μαρτίου 2016.