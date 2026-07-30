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Αίγυπτος: Σε πλήγμα με drone οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δύο πλοία αποθήκευσης LNG

Αίγυπτος: Σε πλήγμα με drone οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δύο πλοία αποθήκευσης LNG
Newsroom
Πέμπτη, 30/07/2026 - 15:58
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Η κυβέρνηση της Αιγύπτου ανακοίνωσε σήμερα ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε δύο πλοία αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της Νταμιέτα (Δαμιέτη) προκλήθηκε από επίθεση με drone, αν και δεν διευκρίνισε ποιος ευθύνεται για αυτή.

Ένα αμερικανικό πλοίο αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με σημαία Βερμούδων, ιδιοκτησίας ελληνικών συμφερόντων, χτυπήθηκαν από τουλάχιστον ένα άγνωστο drone, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η βρετανική ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας Ambrey.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπουργικό συμβούλιο της Αιγύπτου επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι μετά τις πρώτες έρευνες για το περιστατικό «φαίνεται να είναι αποτέλεσμα επίθεσης με drone, για την οποία καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη».

Πρόσθεσε εξάλλου ότι «οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου».

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler, «έκρηξη» στον τερματικό σταθμό φυσικού αερίου της Νταμιέτα προκάλεσε ζημιές στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στο δεξαμενόπλοιο Gaslog Salem.

Τρεις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το drone έπληξε το αμερικανικών συμφερόντων τάνκερ αποθήκευσης LNG Energos Winter με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε αυτό πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε, όμως πρόλαβε να επεκταθεί στο πλοίο Gaslog Salem.
Όπως επεσήμανε το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου, από την πυρκαγιά δεν υπάρχουν θύματα.

Στο μεταξύ η εταιρεία διαχείρισης του λιμανιού της Νταμιέτα ανακοίνωσε σήμερα ότι αυτό συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

«Η αρχή του λιμανιού της Νταμιέτα επιβεβαιώνει ότι διατηρείται πλήρως η επιχειρησιακή ικανότητα του λιμανιού, με όλους τους τερματικούς σταθμούς και τις αποβάθρες να συνεχίζουν να καταγράφουν τακτικές αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων, καθώς και τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και χειρισμού όλων των ειδών εμπορευμάτων», ανέφερε.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2026 - 16:02
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