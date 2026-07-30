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EnEarth: Αποτίμηση της NSAI για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου

EnEarth: Αποτίμηση της NSAI για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου
Newsroom
Πέμπτη, 30/07/2026 - 12:01
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Ένας από τους ελάχιστους αποθηκευτικούς χώρους διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) σε όλο τον κόσμο με δυναμικότητα που έχει αποτιμηθεί από Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα είναι πλέον ο Πρίνος της Καβάλας, όπου η EnEarth αναπτύσσει το Prinos CO2, το πρώτο αδειδοτημένο έργο αποθήκευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ειδικότερα, ο παγκοσμίου κύρους οίκος Netherland, Sewell & Associates Inc (NSAI) προχώρησε στη σύνταξη Έκθεσης Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα (Competent Persons Report – CPR), με την οποία επιβεβαιώνεται η αποθηκευτική δυναμικότητα (2P) του ταμιευτήρα του Πρίνου στους 51,5 εκατ. τόνους. CO₂. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο Πρίνος μπορεί να υποστηρίξει την πλήρη ετήσια αποθηκευτική δυναμικότητα των 2,8 εκατ. τόνων CO₂. για τουλάχιστον 15 χρόνια, ενώ σχετικές αναλύσεις υποδηλώνουν τη δυνατότητα να επεκταθεί η περίοδος λειτουργίας στα 18 με 20 χρόνια.

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Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Επικεφαλής του Τομέα Αποθήκευσης Άνθρακα της EnEarth κ. Νικόλας Ρήγας δήλωσε:

«Το Prinos CO2 πετυχαίνει ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, καθώς η NSAI, ένας κορυφαίος Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας, επιβεβαιώνει ότι ο ταμιευτήρας του Πρίνου είναι σε θέση να αποθηκεύσει μόνιμα και με ασφάλεια ποσότητες της τάξης των 2,8 εκατ. τόνων CO₂ επί τουλάχιστον 15 χρόνια. Η εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο βήμα ωρίμανσης του έργου, το οποίο είναι το μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, έχει λάβει άδεια αποθήκευσης αλλά και άδεια εγκατάστασης για τη νέα θαλάσσια εξέδρα Ωμέγα που θα εγκατασταθεί στο συγκρότημα του Πρίνου προς το τέλος του 2026, προκειμένου να εκτελεστούν οι προγραμματισμένες γεωτρήσεις.

Είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα βήματα, δηλαδή την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να προχωρήσουμε στο market test για την κατανομή της έγχυσης και της αποθηκευτικής δυναμικότητας, που θα πιστοποιήσει το μεγάλο ενδιαφέρον για αποθήκευση των εκπομπών CO₂ στον Πρίνο από βιομηχανικές μονάδες που είναι δύσκολο να αποανθρακοποιηθούν. Η μεγάλη αυτή επένδυση που θα υπερβεί το 1 δισεκ. ευρώ προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα ώστε να λειτουργήσει με την πλήρη δυναμικότητα των 2,8 εκατ. τόνων ετησίως από το 2030 και μετά».

Σημειώνεται ότι η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε με βάση τις οδηγίες και τους ορισμούς του Συστήματος Διαχείρισης Πόρων στην Αποθήκευση CO₂ (CO₂ Storage Resources Management System – SRMS) για το 2025 που εκπόνησε το Διεθνές Επιμελητήριο Μηχανικών Πετρελαίου (Society of Petroleum Engineers – SPE). Για την ολοκλήρωσή της χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από τις γεωτρήσεις που έχουν διανοιχθεί στον Πρίνο, γεωλογικοί χάρτες, στοιχεία από σεισμικές έρευνες, πληροφορίες για την παραγωγή υδρογονανθράκων και την έγχυση νερού καθώς και εκτιμήσεις για τα κόστη της επένδυσης και τους τρόπους απόσβεσής της.

Σχετικά με το Prinos CO2

Τοποθετημένο στον Κόλπο της Καβάλας στη Βόρεια Ελλάδα, το Prinos CO₂ αποτελεί τον πρώτο αδειοδοτημένο χώρο αποθήκευσης CO₂ στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναπτύσσεται από την EnEarth, η οποία μετατρέπει ένα ώριμο υπεράκτιο πετρελαϊκό πεδίο σε χώρο αποθήκευσης CO₂, προσφέροντας στις βιομηχανίες σε όλη την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή μια μόνιμη, ασφαλή και αξιόπιστη λύση για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Το Prinos CO2 έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύει έως και 2,8 εκατομμύρια τόνους CO₂ ετησίως επί περίπου 18 χρόνια (2Ρ), ενώ η δυνητική (2C) αποθηκευτική δυναμικότητά του εκτιμάται σε 66 εκατ. τόνους CO₂ ως το 2050. Με πλήρη αξιοποίηση, το έργο έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί ποσότητα άνθρακα ίση με περίπου το 30% των σημερινών βιομηχανικών εκπομπών CO₂ της Ελλάδας, καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της χώρας για την απανθρακοποίηση. Η EnEarth έχει ήδη υπογράψει 15 μη δεσμευτικά Μνημόνια Κατανόησης με βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου για συνολικές εκπομπές 6,12 εκατ. τόνων ετησίως.

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Το Prinos CO₂ έχει επίσης αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της ΕΕ και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους €270 εκατ. από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), από το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και από άλλους εθνικούς πόρους.

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