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Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για την εξαγγελία επενδύσεων στην περιοχή και την ανάγκη υλοποίησής τους

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για την εξαγγελία επενδύσεων στην περιοχή και την ανάγκη υλοποίησής τους
Newsroom
Τετάρτη, 29/07/2026 - 11:13
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Δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ Γιάννη Σπανοδημητρίου για την εξαγγελία των μεγάλων επενδύσεων στην περιοχή, την ανάγκη να υλοποιηθούν με συνέπεια ώστε να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση και προοπτική στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι επενδύσεις είναι η ευκαιρία που χρειάζεται η Δυτική Μακεδονία.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις του Διευθυντή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Αλέκου Σομελίδη, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η περιοχή μας έχει ανάγκη από μεγάλες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, θα αξιοποιήσουν το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και θα δώσουν αναπτυξιακή προοπτική στη Δυτική Μακεδονία.

Ως εργαζόμενοι γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι η μετάβαση δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων. Πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές επενδύσεις, νέες υποδομές, σύγχρονα έργα και πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης για τους σημερινούς και τους αυριανούς εργαζόμενους.

Εφόσον οι εξαγγελίες αυτές υλοποιηθούν με συνέπεια και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό βήμα για την οικονομική αναγέννηση της περιοχής μας.

Η Δυτική Μακεδονία δεν ζητά προνόμια· ζητά το αυτονόητο: να συνεχίσει να παράγει, να δημιουργεί και να προσφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη της χώρας.

Η στήριξή μας στις επενδύσεις είναι δεδομένη. Το ίδιο δεδομένη, όμως, είναι και η απαίτησή μας να γίνουν πράξη. Οι πολίτες και οι εργαζόμενοι θα κρίνουν όλοι μας από το αποτέλεσμα και όχι από τις εξαγγελίες.

Η Δυτική Μακεδονία αξίζει ένα ισχυρό αναπτυξιακό μέλλον και είναι ευθύνη όλων να το διασφαλίσουμε.

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