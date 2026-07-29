Τα καλύτερα και τα χειρότερα σημεία στο σπίτι για να βάλεις κλιματιστικό

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Τετάρτη, 29/07/2026 - 07:01
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Οι ειδικοί του κλάδου HVAC αποκαλύπτουν ποιοι χώροι επωφελούνται περισσότερο από την ψύξη και σε ποια σημεία του σπιτιού η εγκατάσταση αποτελεί καθαρή σπατάλη χρήματος και ενέργειας.

Αν ψάχνετε τον νούμερο ένα χώρο στο σπίτι που χρειάζεται κλιματιστικό, αυτός είναι σίγουρα το υπνοδωμάτιο.

Τα υπνοδωμάτια μπορούν να γίνουν ανυπόφορα το καλοκαίρι, ιδιαίτερα αυτά που έχουν νότιο προσανατολισμό ή βρίσκονται σε επάνω ορόφους, αλλά και όσα διαθέτουν ισχυρή μόνωση που εγκλωβίζει τη θερμότητα.

Ανάγκη ψύξης παρουσιάζουν και τα οικιακά γραφεία, όπου οι εργαζόμενοι περνούν πολλές ώρες, χρησιμοποιώντας συνήθως υπολογιστές και πλήθος άλλων συσκευών.

Αν το γραφείο σας δεν αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα ζέστης, μια φορητή μονάδα αποτελεί σαφώς πιο οικονομική εναλλακτική - αν και μόνο στο κομμάτι της εγκατάστασης.

Τα σημεία όπου το κλιματιστικό είναι σπατάλη

Η τοποθέτηση σταθερών μονάδων σε διαδρόμους, πλατύσκαλα και ανοιχτά κλιμακοστάσια θεωρείται λανθασμένη. Υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι μια μεγάλη μονάδα στην κορυφή της σκάλας μπορεί να ψύξει ολόκληρο το σπίτι. Στην πραγματικότητα, ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος και κατευθύνεται αμέσως προς τα κάτω, αφήνοντας τα επάνω υπνοδωμάτια ζεστά και τον κάτω διάδρομο παγωμένο.

Επιπλέον, η κουζίνα είναι ένα σημείο που πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά αν λειτουργούν συχνά ενεργοβόρες συσκευές που εκλύουν θερμότητα, όπως μεγάλοι φούρνοι, πλυντήρια πιάτων και στεγνωτήρια. Η θερμότητα των συσκευών αναγκάζει το κλιματιστικό να λειτουργεί ασταμάτητα, εκτοξεύοντας την κατανάλωση ρεύματος.

Παθητικά μέτρα πριν την αγορά κλιματιστικού

Πριν επενδύσετε σε ένα σύστημα ψύξης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς μπορείτε να μειώσετε το θερμικό φορτίο του σπιτιού. Οι σκούρες κουρτίνες και τα βαριά στόρια απορροφούν τη ζέστη και αυξάνουν τη θερμοκρασία.

Αντίθετα, οι λευκές κουρτίνες τοποθετημένες πολύ κοντά στο τζάμι ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία. Εξαιρετικά αποτελεσματική είναι και η χρήση ανακλαστικών μεμβρανών στα παράθυρα, οι οποίες περιορίζουν τη ζέστη προτού καν εισέλθει στο σπίτι.

Πηγή: idealhome.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 07:01
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