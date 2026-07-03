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Τι σημαίνει το σήμα EAC στα ηλεκτρονικά και σε άλλα προϊόντα;

Τι σημαίνει το σήμα EAC στα ηλεκτρονικά και σε άλλα προϊόντα;
Shawn Rain on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 03/07/2026 - 06:51
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Οι επίσημες σημάνσεις στις συσκευασίες των προϊόντων πιστοποιούν ότι αυτές πληρούν αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Αν αναποδογυρίσετε τη συσκευασία οποιουδήποτε προϊόντος, θα παρατηρήσετε μια σειρά από σύμβολα στο κάτω μέρος. Αυτά τα σήματα υποδηλώνουν τα απαραίτητα βήματα για την εισαγωγή ενός προϊόντος σε συγκεκριμένες αγορές βάσει προτύπων ασφάλειας και δοκιμών, όπως οι σημάνσεις ETL της Intertek ή το CE.

Ένα από αυτά είναι και το EAC. Το σήμα αυτό πιστοποιεί ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης της Τελωνειακής Ένωσης της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAEU) και επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση του προϊόντος σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης: Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν και Ρωσία.

Ανώνυμα, φθηνά ηλεκτρονικά είδη σε πλατφόρμες όπως το Amazon συχνά παρακάμπτουν αυτές τις πιστοποιήσεις και πρέπει να αποφεύγονται.

Τι σημαίνει η πιστοποίηση EAC

Όπως το ευρωπαϊκό CE, το σήμα EAC δηλώνει συμμόρφωση με τους τεχνικούς κανονισμούς της Ευρασιατικής Τελωνειακής Ένωσης. Η EAEU έχει υιοθετήσει 52 τεχνικούς κανονισμούς για διάφορες κατηγορίες προϊόντων, πολλοί από τους οποίους βασίζονται σε παλαιότερα εθνικά πρότυπα, όπως το ρωσικό GOST-R ή το καζακικό GOST-K, με στόχο την ασφάλεια των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Η σήμανση EAC αποκτάται μέσω τριών μεθόδων: το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, τη Δήλωση Συμμόρφωσης ή το Πιστοποιητικό Κρατικής Καταχώρισης. Η κύρια διαφορά μεταξύ Πιστοποιητικού και Δήλωσης έγκειται στις δοκιμές. Η Δήλωση επιτρέπει στον κατασκευαστή να προσκομίσει δικές του δοκιμές τεκμηρίωσης, ενώ το

Πιστοποιητικό απαιτεί πάντα ανεξάρτητο έλεγχο από εγκεκριμένο εργαστήριο και έκδοση από επίσημο φορέα πιστοποίησης. Το Πιστοποιητικό Κρατικής Καταχώρισης αφορά υγειονομικούς κανόνες για τρόφιμα, ποτά και εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με αυτά.

Διαφορές μεταξύ EAC και CE

Αν και τα σήματα EAC και CE έχουν τον ίδιο σκοπό, προορίζονται για διαφορετικές αγορές (το CE καλύπτει την ΕΕ και τον ΕΟΧ) και δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ τους.

Επιπλέον, στο σύστημα CE οι ξένοι κατασκευαστές μπορούν να προχωρήσουν σε αυτοπιστοποίηση χωρίς ανεξάρτητο αντιπρόσωπο. Δεν υπάρχει κεντρικός φορέας που εκδίδει το CE· η ευθύνη βαραίνει τον κατασκευαστή, γεγονός που οδηγεί συχνά σε παραποιήσεις του σήματος.

Οι κανονισμοί αυτοί, πάντως, επηρεάζουν παγκόσμιες αγορές, όπως συνέβη με την απόφαση της Ευρώπης που ανάγκασε την Apple να υιοθετήσει τη θύρα USB-C στα iPhone.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2026 - 06:51
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