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«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Λιγότερο Ταμείο Ανάκαμψης, περισσότερη εθνική συμμετοχή - Τι αλλάζει με τη νέα τροποποίηση
Άννα Διανά
Τρίτη, 28/07/2026 - 08:13
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Το κράτος βάζει βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να κρατήσει «ζωντανό» το πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Επιχειρώ», που αφορά κυρίως τουριστικές επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, καθώς τα έργα που χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν προχώρησαν με τους απαιτούμενους ρυθμούς. Στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα τροποποίηση του προγράμματος, την τέταρτη κατά σειρά.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» μειώνεται κατά 111.377.319,58 ευρώ και διαμορφώνεται στα 40.230.927,84 ευρώ, ενώ η εθνική συμμετοχή αυξάνεται στα 138.204.210,37 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης στο πρόγραμμα ήταν 151.608.247,42 ευρώ και η αρχική εθνική συμμετοχή μόλις 26.826.890,79 ευρώ. Στην απόφαση αναφέρεται ότι η αλλαγή αυτή δεν δημιουργεί πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς πραγματοποιείται εντός των εγκεκριμένων δημοσιονομικών ορίων.

Επί της ουσίας πρόκειται για απόφαση με την οποία αφαιρούνται κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το μεγαλύτερο κόστος αναλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός καθώς τα έργα εξοικονόμησης των επιχειρήσεων του τουρισμού δεν προχωρήσαν ικανοποιητικά και μέσα στα σφιχτά πλαίσια που απαιτούσε το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η τροποποίηση δεν αλλάζει τη βασική φιλοσοφία και δομή του προγράμματος αλλά προσαρμόζει το χρηματοδοτικό μοντέλο. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης μεταφέρεται πλέον στον εθνικό προϋπολογισμό, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία ενίσχυσης της ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, του λειτουργικού κόστους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η απόφαση διατηρεί την πρόβλεψη ότι έως και το 90% του διαθέσιμου προϋπολογισμού μπορεί να κατευθυνθεί στις επιχειρήσεις του τουρισμού ή σε επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών.

Η απόφαση υπενθυμίζει ότι βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων μέσω παρεμβάσεων στο κτιριακό κέλυφος, στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, στον φωτισμό, στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και στην εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και αυτοματισμών.

Η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών για τις αιτήσεις που αξιολογούνται μέσω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου 2026 στις 17 Ιουλίου 2026.

Η τροποποίηση επικαιροποιεί επίσης το πλαίσιο των επιλέξιμων επενδύσεων, ώστε να εναρμονίζεται με τις νεότερες ευρωπαϊκές διατάξεις κρατικών ενισχύσεων. Επιλέξιμες θεωρούνται πλέον οι επενδύσεις που οδηγούν σε ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ενώ προβλέπεται δυνατότητα συνδυασμού των έργων με εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης, υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης κτιρίων, πράσινες στέγες και παρεμβάσεις διαχείρισης όμβριων υδάτων, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των βασικών επιλέξιμων παρεμβάσεων παραμένουν η θερμομόνωση, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, η αντικατάσταση φωτισμού με τεχνολογία LED, οι παρεμβάσεις σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και ζεστού νερού χρήσης, η εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων, η αντικατάσταση ενεργοβόρου παραγωγικού εξοπλισμού, η εγκατάσταση συστημάτων αντιστάθμισης και συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (BEMS και EMS). Αντίθετα, εξακολουθούν να εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση οι λέβητες ορυκτών καυσίμων, οι εργασίες συντήρησης, ο κινητός εξοπλισμός, οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την ενεργειακή αναβάθμιση και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

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