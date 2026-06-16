Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για το κλιματιστικό το καλοκαίρι, πότε θέλει αλλαγή

Ακολουθώντας μερικές απλές συμβουλές, μπορούμε να διατηρήσουμε το σπίτι μας απόλυτα άνετο χωρίς να επιβαρύνουμε άσκοπα το κλιματιστικό και το πορτοφόλι μας.

Η εύρεση της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική μας άνεση και σε έναν λογικό λογαριασμό ρεύματος αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση του καλοκαιριού.

Αν ρυθμίσουμε το κλιματιστικό πολύ χαμηλά, θα λειτουργεί ασταμάτητα εκτινάσσοντας το κόστος, ενώ αν το ρυθμίσουμε πολύ υψηλά, το σπίτι θα είναι ανυπόφορο.

Οι ειδικοί στον κλιματισμό μοιράζονται τις βασικές οδηγίες για σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας κάθε ώρα της ημέρας.

Η ιδανική θερμοκρασία ανάλογα την ώρα

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η ιδανική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας κυμαίνεται μεταξύ 22°C και 25°C. Αν δεν είστε σίγουροι, ξεκινήστε ρυθμίζοντας το κλιματιστικό στους 25°C και κατεβάστε το κατά έναν μόνο βαθμό αν ζεσταίνεστε, αφήνοντας χρόνο στον χώρο να προσαρμοστεί.

Όταν λείπετε από το σπίτι για δουλειά, είναι καθαρή σπατάλη ενέργειας να αφήνετε τη ψύξη να δουλεύει κανονικά. Ανεβάστε τον θερμοστάτη κατά περίπου 4°C υψηλότερα από το κανονικό. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα που προλαμβάνουν την υγρασία, αλλά η συσκευή θα λειτουργεί πολύ λιγότερο.

Να θυμάστε ότι αν επιστρέψετε και βάλετε το κλιματιστικό στους 16°C, το δωμάτιο δεν θα κρυώσει πιο γρήγορα· απλώς θα αναγκάσετε το μηχάνημα να δουλεύει «στο κόκκινο».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, επειδή η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει φυσικά, μπορείτε να ανεβάσετε τον θερμοστάτη κατά 2°C πριν ξαπλώσετε. Η διαφορά δεν γίνεται εύκολα αισθητή στον ύπνο, αλλά η μείωση στην κατανάλωση θα είναι σημαντική.

Στην εξίσωση η υγρασία, πώς βοηθά ένας έξυπνος θερμοστάτης

Πριν χαμηλώσετε τη θερμοκρασία επειδή νιώθετε δυσφορία, ελέγξτε τα επίπεδα υγρασίας.

Το ιδανικό επίπεδο εσωτερικής υγρασίας είναι μεταξύ 30% και 50%. Το κλιματιστικό αφαιρεί ένα μέρος της υγρασίας καθώς ψύχει τον αέρα, αλλά αν ζείτε σε περιοχή με έντονο πρόβλημα, η παράλληλη χρήση ενός αυτόνομου αφυγραντήρα είναι προτιμότερη και πιο οικονομική.

Για να μην διαχειρίζεστε τις αλλαγές χειροκίνητα, ένας προγραμματιζόμενος ή έξυπνος θερμοστάτης είναι η ιδανική λύση, καθώς προσαρμόζει τη θερμοκρασία αυτόματα βάσει του ωραρίου σας. Προσοχή, όμως, στην τοποθέτηση: αν ο θερμοστάτης βρίσκεται σε μια πολύ σκιερή ή δροσερή γωνιά, θα κάνει λάθος μετρήσεις και το υπόλοιπο σπίτι δεν θα ψύχεται σωστά.

5 απλά tips για φυσική δροσιά

Μπορείτε να βοηθήσετε το κλιματιστικό σας να λειτουργεί πιο ξεκούραστα με μερικές καθημερινές συνήθειες:

Κρατήστε τον ήλιο μακριά: Κρατήστε κουρτίνες και στόρια κλειστά τις ώρες που ο ήλιος «χτυπάει» τα παράθυρα, εμποδίζοντας τη θερμότητα να εισχωρήσει.

Εκμεταλλευτείτε τη νύχτα: Ανοίξτε τα παράθυρα αργά το βράδυ για να μπει δροσερός αέρας και κλείστε τα νωρίς το πρωί.

Μονώστε τις «τρύπες»: Σφραγίστε τυχόν κενά σε πόρτες και παράθυρα με αεροστόπ για να μην δραπετεύει η ψύξη.

Μην ανάβετε φούρνο: Αποφύγετε τη χρήση συσκευών που παράγουν μεγάλη θερμότητα (φούρνος, στεγνωτήριο) κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Ανάψτε ανεμιστήρα οροφής: Βοηθά στην καλύτερη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα, κάνοντας τον χώρο να δείχνει πιο δροσερός με ελάχιστο κόστος.

Πηγή: thespruce.com