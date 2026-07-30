ΠΑΣΟΚ: Το νερό δεν περιμένει – Η χώρα χρειάζεται σχέδιο, έργα και λογοδοσία τώρα

Με πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας, Γιώργου Α. Παπανδρέου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα την ανάγκη άμεσης παρέμβασης του κράτους για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην νησιωτική και ηπειρωτική χώρα.

Με την Ερώτησή τους οι συνυπογράφοντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν ότι το φαινόμενο της λειψυδρίας αποκτά μόνιμο, αλλά και επείγοντα χαρακτήρα, η οποία πλήττει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, όπως προκύπτει από τις αλλεπάλληλες αποφάσεις κήρυξης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης λόγω λειψυδρίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μόνο από τα τέλη του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026, δέκα δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας ή παρέτειναν το σχετικό καθεστώς.

Παράλληλα, τα απαρχαιωμένα δίκτυα χάνουν πολύτιμο νερό. Δήμοι και ΔΕΥΑ λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Η κλιματική κρίση, η παρατεταμένη ανομβρία, η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα και οι νέες υδροβόρες επενδύσεις εντείνουν συνεχώς την πίεση.

Το πρόβλημα της λειψυδρίας εντείνεται καθοριστικά από αλλεπάλληλες και αποσπασματικές κυβερνητικές εξαγγελίες μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, χωρίς επαρκή συντονισμό και σαφή στόχευση, δυσχεραίνοντας κάθε προσπάθεια παρακολούθησης και λογοδοσίας. Ειδικότερα, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει:

200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης για έργα αφαλάτωσης, αντλησιοταμίευσης, φράγματα και ταμιευτήρες.

42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, ύψους 75 εκατ. ευρώ.

103 δράσεις επάρκειας νερού και αφαλάτωσης σε 61 νησιωτικούς δήμους και ΔΕΥΑ, ύψους 9 εκατ. ευρώ.

Πρόσθετη χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ για περιοχές με άμεσες ανάγκες.

Την ίδια στιγμή, σημαντικά έργα ύδρευσης και άρδευσης απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς καμία εξήγηση. Ο αρχικός στόχος για την ολοκλήρωση έργων αντικαταστάθηκε από την αόριστη αναφορά σε «εκτέλεση έργων». Καταργήθηκε η πρόβλεψη ανεξάρτητης πιστοποίησης της ολοκλήρωσής τους και εξαφανίστηκαν οι συγκεκριμένοι στόχοι εξοικονόμησης νερού για τουλάχιστον 45.000 νοικοκυριά και 10.000 επιχειρήσεις.

Το ΠΑΣΟΚ, παραμονές συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το οποίο ανοίγει ο δρόμος της ιδιωτικοποίησης του νερού, μέσω της επιβολής μίας συγκεντρωτικής διαχείρισης που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και έχοντας ήδη διατυπώσει δημόσια τις προτάσεις του για ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των υδάτων, ζητά από την κυβέρνηση:

Πλήρη δημόσιο απολογισμό όλων των χρηματοδοτήσεων και των έργων.

Δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων, τη μείωση των διαρροών, την αφαλάτωση, την εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Στελέχωση των δήμων και των ΔΕΥΑ με το αναγκαίο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων.

Ανοιχτά υδατικά δεδομένα, ώστε να είναι δυνατός ο επιστημονικός και κοινωνικός έλεγχος.

Σύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης και των μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων με τις πραγματικές αντοχές των υδατικών πόρων κάθε περιοχής.

Προστασία των μόνιμων κατοίκων, των ευάλωτων νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων από νέες δυσανάλογες επιβαρύνσεις.

Μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, με συγκεκριμένους και ελέγξιμους στόχους.

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η καθαρή, φθηνή και συνεχής πρόσβαση σε αυτό αποτελεί δικαίωμα κάθε πολίτη και θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας.

Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη που εξαντλεί πρώτα το νερό των τοπικών κοινωνιών και μετά καλεί τους κατοίκους να πληρώσουν το κόστος.

Η χώρα δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες. Χρειάζεται ενιαίο σχέδιο, δημόσιες υποδομές, διαφάνεια και έργα που ολοκληρώνονται.