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Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Newsroom
Πέμπτη, 30/07/2026 - 15:57
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Με την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του «Πάρκου των Αισθήσεων» στον Δήμο Αμπελοκήπων -Μενεμένης, η HELLENiQ ENERGY ενισχύει το αστικό πράσινο και δημιουργεί ένα σημείο επαφής με τη φύση για κατοίκους και επισκέπτες. Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι της εταιρείας και οι οικογένειές τους συμμετείχαν εθελοντικά στη διαμόρφωση του πάρκου.

Έναν ανανεωμένο χώρο πρασίνου, αναψυχής και επαφής με τη φύση απέκτησε η Δυτική Θεσσαλονίκη, με τη δημιουργία του «Πάρκου των Αισθήσεων» στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, από την HELLENiQ ENERGY. Με την πρωτοβουλία αυτή αναβαθμίζεται ένας κοινόχρηστος χώρος και δημιουργείται ένα σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, ενισχύοντας, παράλληλα, την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQENERGY που υλοποιεί διαχρονικά για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, τη δημιουργία ανθεκτικών πόλεων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το «Πάρκο των Αισθήσεων» προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να ανακαλύψουν τη φύση μέσα από χρώματα, αρώματα και υφές. Δέντρα, αρωματικά φυτά και βότανα συνθέτουν ένα ζωντανό οικοσύστημα που ενισχύει τη βιοποικιλότητα της περιοχής και δημιουργεί μια ξεχωριστή εμπειρία για ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Πέρα από την αισθητική ανανέωση της περιοχής, η φύτευση αναμένεται να προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην απορρόφηση περίπου 225 κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του πάρκου, ενώ σε βάθος δεκαετίας η συνολική δέσμευση υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει τους 7,9 τόνους CO₂.

Παράλληλα, η ενισχυμένη βλάστηση αναμένεται να βελτιώσει το μικροκλίμα της περιοχής, περιορίζοντας τη θερμοκρασία κατά τους θερινούς μήνες έως και 3-6°C. Επιπλέον, θα λειτουργεί ως φυσικό φίλτρο για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, συμβάλλοντας στη διατήρηση καλύτερης ποιότητας αέρα.

Καθοριστική υπήρξε η συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρείας στη διαμόρφωση του πάρκου. Περισσότεροι από 100 εθελοντές - εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους συμμετείχαν στις εργασίες φύτευσης αρωματικών φυτών και βοτάνων, καθώς και σε παρεμβάσεις καλλωπισμού, βαψίματος και αισθητικής ανανέωσης.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, «το νέο πάρκο αποτελεί ένα σημαντικό έργο που αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων. Η ανακατασκευή του προσδίδει νέα πνοή σε έναν σημαντικό κοινόχρηστο χώρο, ενισχύοντας το πράσινο και την ποιότητα ζωής». Όπως επεσήμανε, «η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στη μακρόχρονη και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της HELLENiQENERGY».

Η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY, κα Γεωργία Λασανιάνου, δήλωσε σχετικά: «Η δημιουργία του «Πάρκου των Αισθήσεων» αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση με πολλαπλά και μετρήσιμα οφέλη για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Με τη συμμετοχή των ανθρώπων μας δημιουργούμε έναν χώρο με περιβαλλοντική αξία που ενισχύει την επαφή με τη φύση και αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της συλλογικής δράσης για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Η δημιουργία του «Πάρκου των Αισθήσεων» αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη της διαρκούς δέσμευσης της HELLENiQ ENERGY να επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, δημιουργώντας διαχρονική αξία για τις τοπικές κοινωνίες και ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο Όμιλος θα υλοποιήσει το φθινόπωρο αντίστοιχη δράση δημιουργίας νέου χώρου πρασίνου και στην Αττική, διευρύνοντας το θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό του αποτύπωμα.



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