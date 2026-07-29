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Συνεργασία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. με τον Δήμο Μεγαρέων

Συνεργασία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. με τον Δήμο Μεγαρέων
Newsroom
Τετάρτη, 29/07/2026 - 14:33
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Επέκταση δικτύου συλλογής και επέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος της εταιρείας σε σχολεία του Δήμου

Ο εγκεκριμένος συλλογικός φορέας ανακύκλωσης ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Δήμο Μεγαρέων. Πρόκειται για μια συνεργασία που στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας, μέσω της ασφαλούς διαχείρισης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων του Δήμου, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους πολίτες.

Η συνεργασία αυτή, που γίνεται χωρίς κόστος για τον Δήμο, αναπτύσσεται σε δύο κομβικούς άξονες:

1. Εγκατάσταση Ειδικών Σημείων Συλλογής στον Δήμο Μεγαρέων

Με στόχο τη διευκόλυνση των δημοτών και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ προχωρά στην τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), λαμπτήρων και μικροσυσκευών σε καίρια σημεία της πόλης.

Μέσα από τη διεύρυνση του δικτύου, οι δημότες Μεγαρέων αποκτούν άμεση και εύκολη πρόσβαση στην ορθή απόρριψη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών τους, συμβάλλοντας ενεργά στην αποτροπή της περιβαλλοντικής ρύπανσης, στην αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

2. Εκπαιδευτική Δράση στα Σχολεία

Παράλληλα, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ θα συνεργαστεί με σχολεία της περιοχής προκειμένου να ενταχθούν και αυτά στο στο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, το οποίο από το 2011 υλοποιείται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από βιωματικές παρουσιάσεις, προβολή εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού και διαδραστικές δραστηριότητες, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δήμου Μεγάρων θα ενημερώνονται για την αξία της ανακύκλωσης και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων. Στόχος της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ είναι να εμπνεύσει τη νέα γενιά, ώστε να υιοθετήσει στάσεις και συμπεριφορές ενεργού πολίτη με σεβασμό στο περιβάλλον.

«Καλωσορίζουμε τη συνεργασία με τη ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., μια πρωτοβουλία που ενισχύει την οικολογική ταυτότητα του Δήμου μας και μας βοηθά στην πρέπουσα διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων. Με την τοποθέτηση των νέων κάδων συλλογής δίνουμε πρακτικές λύσεις στους δημότες μας, ενώ μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος στα σχολεία μας δίνουμε στα παιδιά τα εφόδια να γίνουν οι πρωταγωνιστές της προστασίας του περιβάλλοντος», τόνισε ο κ. Παναγιώτης Μαργέτης, Δήμαρχος Μεγαρέων.

«Η συνεργασία μας με τον Δήμο Μεγαρέων συνδυάζει δύο βασικές προτεραιότητες της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: την ανάπτυξη του δικτύου συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και την περιβαλλοντική εκπαίδευση της νέας γενιάς. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα σχολεία είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ενισχύσουμε την ανακύκλωση και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα κυκλικής οικονομίας στις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Χριστογιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας, καθώς με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ – Μαθαίνουμε την Ανακύκλωση» έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 900 ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδεύοντας περισσότερους από 50.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα.

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