Αύξηση σε υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Κίνα για το πρώτο εξάμηνο του 2026

Ο συνολικός αριθμός των πυλώνων φόρτισης έφτασε τα 23,6 εκατομμύρια στα τέλη Ιουνίου

Ταχεία αύξηση κατέγραψαν οι υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με το συνολικό αριθμό των πυλώνων φόρτισης να έχει φτάσει τα 23,6 εκατομμύρια στα τέλη Ιουνίου, με ετήσια αύξηση 43,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Κίνας (ΝΕΑ).

Από τον αριθμό αυτό, οι δημόσιοι πυλώνες φόρτισης ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια, με ετήσια αύξηση 22,3%.

Οι ιδιωτικοί πυλώνες φόρτισης φτάνουν τα 18,05 εκατομμύρια με ετήσια αύξηση 50,4%.

Η ζήτηση για τη φόρτιση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη διάρκεια των διακοπών καταγράφει σταθερή αύξηση, όπως διαφάνηκε από τους φετινούς εορτασμούς των αργιών της Πρωτομαγιάς. Ο μέσος ημερήσιος όγκος φόρτισης του ηλεκτρικού φορτίου στο εθνικό δίκτυο καταγράφηκε στα 18,99 εκατομμύρια κιλοβατώρες, με αύξηση 14,09% σε σύγκριση με το ηλεκτρικό φορτίο φόρτισης οχημάτων κατά το φετινό Φεστιβάλ της Άνοιξης.