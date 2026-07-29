ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 15:50
Γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές και βιώσιμες πρακτικές κινηματογράφησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 15:44
Χρ. Γιαννούλης: Το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό – Σοβαρά ερωτήματα για την υπερσυγκέντρωση χωρίς σχέδιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 15:28
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 15:05
Συνεργασία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. με τον Δήμο Μεγαρέων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/07/2026 - 14:33
Σταύρος Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση. Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 13:56
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ μηχανισμού παροχής αδράνειας και ισχύος βραχυκύκλωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/07/2026 - 13:49
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΡΑΑΕΥ και της αντίστοιχης Αρχής της Αρμενίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/07/2026 - 13:15
Η Κίνα σε επαφή με τους Χούθι της Υεμένης προκειμένου τα δεξαμενόπλοιά της να μπορούν να περνούν από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας
ΚΟΣΜΟΣ
29/07/2026 - 12:21
ElvalHalcor: Έναρξη Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/07/2026 - 12:10
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για την εξαγγελία επενδύσεων στην περιοχή και την ανάγκη υλοποίησής τους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 11:13
Φρ. Παρασύρης: Στη Βουλή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 10:18
ElvalHalcor: Πωλήσεις 2,197 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενισχυμένες κατά 18%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
29/07/2026 - 09:23
Η METLEN υπογράφει εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/07/2026 - 09:13
Κ. Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 09:02
Παπασταύρου: Με το “παρών” στα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να είναι “απών” από τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/07/2026 - 08:47
Γιάννης Τριήρης: Οι «μειώσεις» που δεν μειώνουν την ακρίβεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/07/2026 - 08:41
Enaon: Πώς το επενδυτικό πρόγραμμα 1 δισ ευρώ έως το 2032 μπορεί να μειώσει τα τέλη χρήσης δικτύου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 08:37
Gastrade προς ΔΕΣΦΑ: Ζητά μεγαλύτερη δυναμικότητα για το FSRU Αλεξανδρούπολης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/07/2026 - 08:33
6 λάθη που δεν θα έκανε ποτέ ένας ειδικός σε θέματα ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/07/2026 - 07:01
Τα καλύτερα και τα χειρότερα σημεία στο σπίτι για να βάλεις κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/07/2026 - 07:01
Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για την τιμολόγηση Ιουνίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/07/2026 - 15:45
Κάτω από τα 80 δολάρια έφθασε η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου (αργού αναφοράς)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/07/2026 - 15:32
Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:46
Αφαίρεση του βραβείου "Γαλάζια Σημαία" από εννέα (9) ελληνικές ακτές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/07/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/07/2026 - 13:57
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sultan Al Jaber
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 13:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/07/2026 - 13:10
Π. Κουκουλόπουλος: Έναντι καλωσορίσματος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του κλιμακίου Υπουργών στο Ν.Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 12:52
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Γ. Μανιάτη: Να αξιολογήσει η Ελλάδα τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Γρεβενά, Δεσκάτη, Σέρβια, Κοζάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/07/2026 - 11:44

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φρ. Παρασύρης: Στη Βουλή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ

Φρ. Παρασύρης: Στη Βουλή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
Newsroom
Τετάρτη, 29/07/2026 - 10:18
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της διαρκούς θεσμικής παρέμβασης για θέματα ενεργειακής πολιτικής, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Ενέργειας, κατέθεσε στη Βουλή και διαβίβασε στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) επί του προτεινόμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο Βουλευτής Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του Χωροταξικού των ΑΠΕ αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Ωστόσο, η ανάπτυξη των έργων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ευκαιριακά ή ως απλή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος. Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα σέβεται τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και περιβαλλοντικά της χαρακτηριστικά, τη διαθεσιμότητα των δικτύων και την κοινωνική συνοχή.

Βασικά σημεία της παρέμβασης:

  • Διατήρηση της Κρήτης στον Νησιωτικό Χώρο: Εκφράζεται η έντονη αντίθεση στην αύξηση του ανώτατου ποσοστού κάλυψης για αιολικές εγκαταστάσεις (από 4% σε 5%) λόγω της τεχνητής επανακατηγοριοποίησης της Κρήτης από νησιωτικό σε ηπειρωτικό χώρο. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα δεν αναιρεί τη γεωγραφική έκταση, την περιβαλλοντική ευαισθησία και την τουριστική/αγροτική φυσιογνωμία του νησιού.
  • Σαφής Ενεργειακός Σχεδιασμός ανά Περιφερειακή Ενότητα: Απαιτείται η πλήρης καταγραφή των υφιστάμενων, αδειοδοτημένων και νέων έργων σε σχέση με τις πραγματικές τοπικές ανάγκες, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην τοπική ενεργειακή επάρκεια ή αποκλειστικά σε εμπορικές εξαγωγικές επενδύσεις.
  • Προτεραιότητα στην Αποθήκευση Ενέργειας και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά: Η αύξηση παραγωγής ΑΠΕ χωρίς επαρκείς υποδομές αποθήκευσης και μονάδες αντλησιοταμίευσης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα διαχείρισης και απορρίψεις πράσινης ενέργειας.
  • Ενίσχυση της Ενεργειακής Δημοκρατίας & Τοπικών Κοινοτήτων: Πρόταση για διακριτή χωροταξική αντιμετώπιση και εξαίρεση ή ειδικό όριο κάλυψης για έργα αυτοπαραγωγής, Ενεργειακών Κοινοτήτων και έργων ΟΤΑ (έως 1 MW) που καλύπτουν τοπικές καταναλώσεις, με παράλληλες δικλείδες ασφαλείας κατά της κατάτμησης εμπορικών έργων.
  • Προστασία Παράκτιας Ζώνης και Τοπίου: Αυστηροποίηση των κριτηρίων για τις ελάχιστες αποστάσεις υπεράκτιων αιολικών και πλωτών φωτοβολταϊκών από την ακτογραμμή, με βάση σύγχρονες μελέτες οπτικής επίπτωσης και φέρουσας ικανότητας, και όχι μόνο βάσει τυπικών εξαιρέσεων.
  • Βιώσιμη Διαχείριση Αγροτικής Γης & Κυκλική Οικονομία: Ευέλικτη και στοχευμένη αντιμετώπιση των μονάδων βιομάζας/βιοαερίου που αξιοποιούν τοπικά υπολείμματα της πρωτογενούς παραγωγής, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία χωρίς να υποβαθμίζεται η γεωγραφική γη υψηλής παραγωγικότητας.
  • Δεσμευτικός Μηχανισμός Σωρευτικών Επιπτώσεων: Μετάβαση από στατικά αριθμητικά όρια σε δυναμικά εργαλεία πολυκριτηριακής αξιολόγησης και χαρτογράφησης ευαισθησίας (Περιοχές Επιτάχυνσης RED III).

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης δήλωσε σχετικά: «Οι θέσεις των μηχανικών της Ανατολικής Κρήτης θέτουν την ενεργειακή μετάβαση στις σωστές της βάσεις: επιστημονική τεκμηρίωση, προστασία του τοπίου και του περιβάλλοντος, χωρική δικαιοσύνη και ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Η Κρήτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο ανεξέλεγκτης τοποθέτησης ενεργειακών υποδομών χωρίς να υπολογίζονται οι τοπικές ανάγκες και η φέρουσα ικανότητα του τόπου μας. Καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ενστερνιστεί τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ και να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθώσεις στο τελικό Χωροταξικό Πλαίσιο».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κ. Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία
Κ. Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία 29 Ιουλίου 2026
Σταύρος Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση. Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό για όλους 29 Ιουλίου 2026
Σταύρος Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση. Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό για όλους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταύρος Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση. Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση. Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό για όλους

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΡΑΑΕΥ και της αντίστοιχης Αρχής της Αρμενίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΡΑΑΕΥ και της αντίστοιχης Αρχής της Αρμενίας

Παπασταύρου: Με το “παρών” στα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να είναι “απών” από τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Με το “παρών” στα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να είναι “απών” από τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για την τιμολόγηση Ιουνίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για την τιμολόγηση Ιουνίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Λιγότερο Ταμείο Ανάκαμψης, περισσότερη εθνική συμμετοχή - Τι αλλάζει με τη νέα τροποποίηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Λιγότερο Ταμείο Ανάκαμψης, περισσότερη εθνική συμμετοχή - Τι αλλάζει με τη νέα τροποποίηση