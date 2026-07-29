Φρ. Παρασύρης: Στη Βουλή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της διαρκούς θεσμικής παρέμβασης για θέματα ενεργειακής πολιτικής, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Ενέργειας, κατέθεσε στη Βουλή και διαβίβασε στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) επί του προτεινόμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο Βουλευτής Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του Χωροταξικού των ΑΠΕ αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Ωστόσο, η ανάπτυξη των έργων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ευκαιριακά ή ως απλή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος. Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα σέβεται τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και περιβαλλοντικά της χαρακτηριστικά, τη διαθεσιμότητα των δικτύων και την κοινωνική συνοχή.

Βασικά σημεία της παρέμβασης:

Διατήρηση της Κρήτης στον Νησιωτικό Χώρο: Εκφράζεται η έντονη αντίθεση στην αύξηση του ανώτατου ποσοστού κάλυψης για αιολικές εγκαταστάσεις (από 4% σε 5%) λόγω της τεχνητής επανακατηγοριοποίησης της Κρήτης από νησιωτικό σε ηπειρωτικό χώρο. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα δεν αναιρεί τη γεωγραφική έκταση, την περιβαλλοντική ευαισθησία και την τουριστική/αγροτική φυσιογνωμία του νησιού.

Σαφής Ενεργειακός Σχεδιασμός ανά Περιφερειακή Ενότητα: Απαιτείται η πλήρης καταγραφή των υφιστάμενων, αδειοδοτημένων και νέων έργων σε σχέση με τις πραγματικές τοπικές ανάγκες, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην τοπική ενεργειακή επάρκεια ή αποκλειστικά σε εμπορικές εξαγωγικές επενδύσεις.

Προτεραιότητα στην Αποθήκευση Ενέργειας και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά: Η αύξηση παραγωγής ΑΠΕ χωρίς επαρκείς υποδομές αποθήκευσης και μονάδες αντλησιοταμίευσης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα διαχείρισης και απορρίψεις πράσινης ενέργειας.

Ενίσχυση της Ενεργειακής Δημοκρατίας & Τοπικών Κοινοτήτων: Πρόταση για διακριτή χωροταξική αντιμετώπιση και εξαίρεση ή ειδικό όριο κάλυψης για έργα αυτοπαραγωγής, Ενεργειακών Κοινοτήτων και έργων ΟΤΑ (έως 1 MW) που καλύπτουν τοπικές καταναλώσεις, με παράλληλες δικλείδες ασφαλείας κατά της κατάτμησης εμπορικών έργων.

Προστασία Παράκτιας Ζώνης και Τοπίου: Αυστηροποίηση των κριτηρίων για τις ελάχιστες αποστάσεις υπεράκτιων αιολικών και πλωτών φωτοβολταϊκών από την ακτογραμμή, με βάση σύγχρονες μελέτες οπτικής επίπτωσης και φέρουσας ικανότητας, και όχι μόνο βάσει τυπικών εξαιρέσεων.

Βιώσιμη Διαχείριση Αγροτικής Γης & Κυκλική Οικονομία: Ευέλικτη και στοχευμένη αντιμετώπιση των μονάδων βιομάζας/βιοαερίου που αξιοποιούν τοπικά υπολείμματα της πρωτογενούς παραγωγής, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία χωρίς να υποβαθμίζεται η γεωγραφική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Δεσμευτικός Μηχανισμός Σωρευτικών Επιπτώσεων: Μετάβαση από στατικά αριθμητικά όρια σε δυναμικά εργαλεία πολυκριτηριακής αξιολόγησης και χαρτογράφησης ευαισθησίας (Περιοχές Επιτάχυνσης RED III).

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης δήλωσε σχετικά: «Οι θέσεις των μηχανικών της Ανατολικής Κρήτης θέτουν την ενεργειακή μετάβαση στις σωστές της βάσεις: επιστημονική τεκμηρίωση, προστασία του τοπίου και του περιβάλλοντος, χωρική δικαιοσύνη και ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Η Κρήτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο ανεξέλεγκτης τοποθέτησης ενεργειακών υποδομών χωρίς να υπολογίζονται οι τοπικές ανάγκες και η φέρουσα ικανότητα του τόπου μας. Καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ενστερνιστεί τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ και να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθώσεις στο τελικό Χωροταξικό Πλαίσιο».