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8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν τις διακοπές

8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν τις διακοπές
Glenn Carstens-Peters on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 30/06/2026 - 06:42
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Δημιουργώντας μια απλή λίστα με τις βασικές συσκευές που πρέπει οπωσδήποτε να βγουν από την πρίζα, όχι μόνο προστατεύετε την περιουσία σας από πιθανές ζημιές, αλλά γλιτώνετε και από το λεγόμενα «ενεργειακά βαμπίρ».

Οι διακοπές είναι η ιδανική ευκαιρία για χαλάρωση, αλλά η προετοιμασία του σπιτιού πριν την αναχώρηση συχνά προκαλεί άγχος.

Η ιδέα ότι το σπίτι θα μείνει αφύλακτο για μέρες γεννά ανησυχίες για τυχόν βραχυκυκλώματα ή ζημιές στις ηλεκτρονικές συσκευές από υπερτάσεις του ρεύματος.

Αν και δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε τα πάντα, η δημιουργία μιας λίστας με τις βασικές συσκευές που πρέπει να βγουν από την πρίζα θα σας εξασφαλίσει απόλυτη ηρεμία.

1. Κοσνόλες παιχνιδιών

Οι κονσόλες ανήκουν στις συσκευές που καταναλώνουν σημαντική ενέργεια ακόμα και σε κατάσταση αναμονής (standby). Παράλληλα, είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε απότομες αυξομειώσεις της τάσης, οι οποίες μπορούν να καταστρέψουν το εσωτερικό τους λογισμικό.

2. Σταθεροί υπολογιστές (Desktop)

Ακόμα κι αν κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας στο cloud, μια υπέρταση του ρεύματος μπορεί να κάψει τον ακριβό εξοπλισμό ενός σταθερού υπολογιστή. Η αποσύνδεσή του από την πρίζα διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό και σας γλιτώνει από δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την επιστροφή.

3. Συσκευές με μπαταρίες ιόντων λιθίου

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα laptop, τα tablet, τα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα, τα power banks, καθώς και τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία ή ξυριστικές μηχανές. Η παρατεταμένη σύνδεσή τους στο ρεύμα χωρίς επίβλεψη αυξάνει το ρίσκο υπερθέρμανσης των μπαταριών.

4. Φορτιστές

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αφήνετε τους φορτιστές των κινητών ή των laptop στις πρίζες. Πέρα από το γεγονός ότι συνεχίζουν να απορροφούν μικρές ποσότητες ενέργειας, το πιθανότερο είναι ότι θα τους χρειαστείτε μαζί σας στο ταξίδι.

5. Συσκευές styling μαλλιών

Ισιωτικές, σίδερα για μπούκλες και πιστολάκια πρέπει να αποσυνδέονται και να αποθηκεύονται. Ακόμα κι αν διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης, δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτόν, καθώς μια πιθανή δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει από ζημιά στον πάγκο του μπάνιου μέχρι πυρκαγιά.

6. Μικρές συσκευές κουζίνας

Καφετιέρες, air fryers, μπλέντερ και πολυμάγειρες μένουν συνήθως μόνιμα στην πρίζα όταν είμαστε στο σπίτι. Πριν από ένα μεγάλο ταξίδι όμως, η αποσύνδεσή τους είναι επιβεβλημένη για λόγους πυρασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

7. Φούρνοι μικροκυμάτων

Ο φούρνος μικροκυμάτων καταναλώνει ενέργεια όλο το 24ωρο, έστω και μόνο για να τροφοδοτεί το ψηφιακό του ρολόι. Αν είναι εντοιχιζόμενος και η πρόσβαση στην πρίζα είναι δύσκολη, μπορείτε εναλλακτικά να κατεβάσετε τη σχετική ασφάλεια από τον ηλεκτρολογικό πίνακα.

8. Τηλεοράσεις

Οι σύγχρονες έξυπνες τηλεοράσεις είναι ευαίσθητες και ακριβές. Προστατέψτε τες βγάζοντάς τες από την πρίζα, ώστε να τις θωρακίσετε από ένα ενδεχόμενο ηλεκτρικό σοκ στο δίκτυο της περιοχής, μειώνοντας ταυτόχρονα και τον λογαριασμό του ρεύματος.

Πηγή: Real Simple

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 06:42
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