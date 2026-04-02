ΚΕΠΑ:1η Τηλεδιάσκεψη για εξωστρεφείς δράσεις του UNAI SDG7 Hub

Ο UNAI SDG7 Hub Co-Chair και ο Vice Chair for Outreach and Partnerships σκοπεύουν να προχωρήσουν στη διοργάνωση της 1ης Τηλεδιάσκεψης για εξωστρεφείς δράσεις την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στις 12:00 GMT (καλύπτοντας την Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και τις χώρες του Δυτικού Ειρηνικού) με έμφαση στα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά.

Μια επιπλέον Τηλεδιάσκεψη ενδεχομένως να προγραμματισθεί κατόπιν αιτήματος χωρών της Αμερικής και του Ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού.

Η Ημερήσια Διάταξη θα αναπτυχθεί γύρω από τους ακόλουθους τρεις πυλώνες:

Α: Αναζήτηση και εγκατάσταση/δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με αυτές τις ομάδες, με τη συμβολή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Β: Ανάπτυξη αποτελεσματικών και εφικτών προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Γ: Ασφαλή κατανομή και καταγραφή των απαιτούμενων οικονομικών πόρων.

Προσκλήσεις συμμετοχής και συνεισφοράς της εμπειρίας τους θα αποσταλούν στους UNAI SDG Hub Chairs, Co-Chairs, Vice-Chairs και στην Ενεργειακή Κοινότητα του SDG7.

Σύντομα θα κυκλοφορήσει Σχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης ανοιχτό σε σχόλια και προτάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα λάβουν τον σχετικό σύνδεσμο κατόπιν αιτήματός τους.