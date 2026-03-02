1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1 η διεθνής τηλεδιάσκεψη με θέμα «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» την Παρασκευή 27.2.2026 για την προώθηση του 7 ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG7), που αφορά την «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια».

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον SDG4 (Ποιότητα Εκπαίδευσης) και σε συνεργασία με τους i) UNAI SDG4 Chair Prof. Omar Suleiman ARABIAT (Ιορδανία) και ii) UNAI SDG4, Vice – Chir T/E Prof. Rajeev SUKUMARAN (Ινδία).

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν άνω των 35 ακαδημαϊκών από δεκαέξι (16) χώρες: Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Βραζιλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κύπρο, Ουζμπεκιστάν, Ουρουγουάη, Πολωνία, Σερβία, Τζαμάικα και Τουρκία και από την UNESCO.

Από την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι απεστάλησαν προσκλήσεις προς όλους τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ, δεν υπήρξε καμία συμμετοχή, πέραν του ΕΚΠΑ.

Η τηλεδιάσκεψη απασχόλησαν τα θέματα της ποιοτικής εκπαίδευσης, που παρουσιάσθηκαν από τους UNAI εκπροσώπους του SDG4 και των διαδικασιών χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων από τους UNAI εκπροσώπους του SDG7.

Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με πρόσκληση συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τη συγκρότηση ομάδων διατύπωσης και αναζήτησης χρηματοδότησης δραστηριοτήτων συναφών με τη θεματική της.

Στους μετέχοντες ανακοινώθηκε ότι στην επόμενη τηλεδιάσκεψη θα συζητηθεί ο βαθμός υλοποίησης των προτάσεων, που έγιναν.