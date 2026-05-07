3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Ακαδημαϊκή Πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. (United Nations Academic Impact – UNAI) με 1900 συνεργαζόμενα πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον πλανήτη, διοργανώνει την 3η Διάσκεψη των Πανεπιστημίων για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο διάστημα 12-16 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα.

Την ευθύνη διοργάνωσης για τρίτο έτος έχει αναλάβει το ΚΕΠΑ του ΕΚΠΑ, με την ιδιότητα του επικεφαλής για την προώθηση του 7ου Στόχου της «2030 Αντζέντα» για την προώθηση της προσιτής και καθαρής ενέργειας.

Στη διάσκεψη θα κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 72 Πανεπιστήμια από όλες τις Ηπείρους με την ιδιότητα τους ως 1) επικεφαλής των 17 κόμβων, 2) υπεύθυνων σε θέματα: «Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας», «Έρευνας» και «Εξωστρέφειας και Συνεργασίας».

Η Διάσκεψη αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών του ΚΕΠΑ για την προώθηση της «2030 Αντζέντα» προς όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ολόκληρο τον πλανήτη με έμφαση σε χώρες με υποανάπτυκτες και υπο-ανάπτυξη οικονομίες.

Το ΚΕΠΑ απευθύνει πρόσκληση εθελοντικής εργασίας σε φοιτητές/τριες, που ενδιαφέρονται να μετάσχουν στις εργασίες προετοιμασίας και διεξαγωγής της ως άνω Διάσκεψης.