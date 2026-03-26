Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
26/03/2026 - 08:18
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
26/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
26/03/2026 - 08:05
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
26/03/2026 - 08:02
Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
26/03/2026 - 08:00
Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
24/03/2026 - 12:54

Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
Πέμπτη, 26/03/2026 - 12:50

Τη χρηματοδότηση της αγοράς φυσικού αερίου, ώστε να υποχωρήσει το αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει προκύψει λόγω του πολέμου, ζήτησε με επιστολή του προς τους Επιτρόπους Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και Οικονομικών, Πιορτ Σεράφιν και Βλάντις Ντομπρόβσκις, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Ο κ. Αυτιάς επισημαίνει ότι η παρέμβαση της Κομισιόν πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική εξαιτίας δύο βασικών οικονομικών παραμέτρων, που είναι:

1) Οι εκτεταμένες διακυμάνσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες από την έναρξη του πολέμου έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο άνω του 50%.

2) Η μη ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες να αναγκάζονται να πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα, ακόμη και σε διπλάσια τιμή, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα δύο αυτά δεδομένα συνθέτουν, όπως τονίζει ο κ. Αυτιάς, ένα εκρηκτικό οικονομικό κοκτέιλ για τους κρατικούς προϋπολογισμούς, δεδομένου ότι επηρεάζονται άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις, στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αυτιάς απευθύνει ερώτημα στους Επιτρόπους και τους καλεί να χρηματοδοτήσουν την αγορά φυσικού αερίου για τις χώρες, που δέχονται διπλή πίεση εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών.

Η επιστολή του, όπως κοινοποιείται με σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Αγαπητοί κ. Επίτροποι,

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει αλυσιδωτές οικονομικές επιπτώσεις στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στην Ελλάδα και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, επηρεάζοντας αρνητικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Από την πρώτη ημέρα του πολέμου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο άνω του 50%, παρουσιάζοντας συνεχή ανοδική πορεία. Επιπλέον, η μη ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα, συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα δεδομένα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό οικονομικό κοκτέιλ για τους κρατικούς προϋπολογισμούς, καθώς επηρεάζουν άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλώ να χρηματοδοτήσετε την αγορά φυσικού αερίου για τις χώρες που υφίστανται διπλή πίεση, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών στο φυσικό αέριο».

Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
Επτά πρακτικές λύσεις για οικον
