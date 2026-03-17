Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
Σύμπραξη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Newsroom
Τρίτη, 17/03/2026 - 11:02

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), ένας από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της χώρας με πολυετή προσφορά στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης, και το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence), διεθνής ηγέτης στην εκπαίδευση και εξειδικευμένη συμβουλευτική στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU).

Την επίσημη συμφωνία υπέγραψαν ο Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΑ, και ο κ. Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του CSE, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεργασία των δύο φορέων.

Η σύμπραξη αυτή θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών μετεωρολογικής και κλιματικής πληροφόρησης, με στόχο την ενίσχυση της Κλιματικής Ανθεκτικότητας οργανισμών και επιχειρήσεων Μέσω της μονάδας ΜΕΤΕΟ και υπό τον συντονισμό του Γραφείου Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΚΜΤ) του ΕΑΑ, το Αστεροσκοπείο θα προσφέρει την επιστημονική του τεχνογνωσία, ενώ το Κέντρο Αειφορίας (CSE) θα συμβάλει με την εξειδίκευσή του στα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και τη στρατηγική Aειφορίας.

Στην τελετή υπογραφής και τη συζήτηση που ακολούθησε για τη χάραξη των επόμενων βημάτων, παρευρέθηκαν στελέχη και από τους δύο συμβαλλόμενους φορείς :

  • Ευάγγελος Γερασόπουλος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ).
  • Εμμανουήλ Ξυλούρης, Aναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ).
  • Κωνσταντίνος Τζιότζιου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ερευνητών ΕΑΑ.
  • Μαρία Ζιαζιά, Προϊσταμένη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΑΑ).
  • Φωτεινή Κουτραφόρη, Εκπρόσωπος προσωπικού ΕΑΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Κουκούλης Αθανάσιος, Γραφείο Καινοτομίας κ Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΑΑ
  • ΤζούληBασιλειάδου, Head of OperationsCSE

Με την συνεργασία αυτή, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Κέντρο Αειφορίας (CSE) δεσμεύονται να μετατρέψουν την κλιματική και περιβαλλοντική πληροφορία σε πολύτιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων, προωθώντας ένα νέο πρότυπο συνεργασίας ανάμεσα στην επιστήμη και την επιχειρηματική αριστεία με κοινό στόχο ένα βιώσιμο μέλλον.

