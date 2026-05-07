ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
Newsroom
Πέμπτη, 07/05/2026 - 09:22
Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποίησαν κλειστές διαβουλεύσεις κατόπιν αιτήματος του Μπαχρέιν που ζήτησε τη σύγκληση της συνεδρίασης μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν στις 4 Μαΐου κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), χαρακτηρίζοντας τις ως σοβαρές απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, τις κρίσιμες υποδομές, τη ναυτική ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα.

Το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλεσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας να αντιδράσει αποφασιστικά στις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά των ΗΑΕ, τις οποίες χαρακτήρισαν μέρος ενός «σκόπιμου και κλιμακούμενου μοτίβου αποσταθεροποιητικής συμπεριφοράς» που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής του Κόλπου.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετά το πέρας των διαβουλεύσεων ο Μόνιμος Αντιπρόσωποι των ΗΑΕ που συμμετείχε στη συνεδρίαση μιλώντας στους δημοσιογράφους δήλωσε ότι στις 4 Μαΐου το Ιράν εξαπέλυσε «12 βαλλιστικούς πυραύλους, 3 πυραύλους cruise και 4 UAVs» κατά της χώρας του, προκαλώντας πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζέιρα και τον τραυματισμό τριών αμάχων.

«Από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, τα ΗΑΕ έχουν αναχαιτίσει πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους, σχεδόν 30 πυραύλους cruise και περισσότερα από 2.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών είναι «όχι μόνο απαράδεκτες, αλλά παράνομες», ενώ προειδοποίησε ότι «ό,τι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ δεν μένει στα Στενά του Ορμούζ», καθώς επηρεάζει τις αγορές ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις τιμές τροφίμων και τη διεθνή οικονομική σταθερότητα.

Τα ΗΑΕ κάλεσαν το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει «όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεση του» ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του Ιράν, τονίζοντας ότι το ζήτημα αφορά όχι μόνο την ασφάλεια ενός κράτους μέλους, αλλά και «την αξιοπιστία του Συμβουλίου», την προστασία του διεθνούς εμπορίου και την αρχή ότι τα κράτη δεν μπορούν να επιτίθενται σε πολιτικές υποδομές και παγκόσμια ναυσιπλοΐα «χωρίς συνέπειες».

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Μπαχρέιν τόνισε μεταξύ άλλων ότι η στοχοποίηση των ΗΑΕ αποτελεί «άμεση και σοβαρή συλλογική ανησυχία» για την περιοχή, καταγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις συνιστούν σαφή παραβίαση της Απόφασης 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Αυτή η επικίνδυνη κλιμάκωση απειλεί να υπονομεύσει τις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες και τις διαπραγματευτικές διαδικασίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της περιφερειακής σταθερότητας. Το Βασίλειο του Μπαχρέιν επανέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις», τόνισε.

H Mόνιμη Αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ σε ανακοίνωση της ανέφερε ότι «η μόνη βιώσιμη λύση στα Στενά του Ορμούζ είναι σαφής: ο μόνιμος τερματισμός του πολέμου, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποκατάσταση της κανονικής διέλευσης».

Η ιρανική αντιπροσωπεία πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ προωθούν ένα ελαττωματικό, πολιτικά υποκινούμενο σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπό το πρόσχημα της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», για να προωθήσουν την πολιτική τους ατζέντα και να νομιμοποιήσουν παράνομες ενέργειες - όχι για να επιλύσουν την κρίση».

Το Ιράν καλεί τα κράτη μέλη να ενεργήσουν με βάση τη λογική, τη δικαιοσύνη και τις αρχές, και όχι την πίεση, να απορρίψουν το σχέδιο και να απόσχουν από την υποστήριξη ή τη συνυπογραφή του.

Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν

