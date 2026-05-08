Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό

Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 08/05/2026 - 07:13
Το αυξημένο ενεργειακό κόστος ενός παλιού κλιματιστικού, σε συνδυασμό με τις ολοένα συχνότερες επισκευές που απαιτεί, καθιστά συχνά πιο ξεκάθαρη την απόφαση για αντικατάσταση.

Πότε είναι απαραίτητη η αντικατάσταση ενός κλιματιστικού; Η απάντηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, σχετίζεται κυρίως με την ηλικία της συσκευής αλλά και τη συνολική της κατάσταση, με βασικό οδηγό τον λεγόμενο «κανόνα των 5.000 δολαρίων».

Τα κλιματιστικά δεν είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν για πάντα. Η μέση διάρκεια ζωής ενός οικιακού A/C κυμαίνεται περίπου στα 10 έως 15 χρόνια. Μετά από αυτό το διάστημα, τα προβλήματα τείνουν να εμφανίζονται συχνότερα, οδηγώντας σε ολοένα και πιο ακριβές επισκευές.

Ένα σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι είναι όταν απαιτούνται σοβαρές επισκευές μόλις έναν χρόνο μετά από το προηγούμενο service. Αν ξοδέψατε αρκετά χρήματα την προηγούμενη σεζόν και η συσκευή παρουσιάζει ξανά βλάβες, είναι πιθανό το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι.

Τι προτείνουν οι ειδικοί:

Επισκευή: Αν το κλιματιστικό είναι κάτω των 10 ετών, συνήθως αξίζει η συντήρηση και η επισκευή.
Αντικατάσταση: Αν το σύστημα έχει ξεπεράσει τα 10 χρόνια, πιθανότατα πλησιάζει στο τέλος της ζωής του. Πάνω από τα 15 χρόνια, η αντικατάσταση θεωρείται συχνά πιο συμφέρουσα επιλογή.

Με απλά λόγια, αν το κλιματιστικό δεν έχει φτάσει ακόμη στο προσδόκιμο ζωής του, αξίζει να προσπαθήσετε να το διατηρήσετε σε καλή κατάσταση. Αν όμως το έχει ξεπεράσει, η αντικατάσταση είναι συνήθως η πιο «σοφή» λύση.

Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων»

Για να συγκρίνει κανείς το κόστος επισκευής με την αγορά νέου συστήματος, χρησιμοποιείται συχνά ο λεγόμενος «κανόνας των 5.000 δολαρίων».

Τι πρέπει να κάνετε:

  • Πολλαπλασιάστε το κόστος επισκευής με την ηλικία του κλιματιστικού.
  • Αν το αποτέλεσμα ξεπερνά τα 5.000 δολάρια (ενδεικτικό κόστος νέου συστήματος), συμφέρει η αντικατάσταση.
  • Αν είναι χαμηλότερο, προτιμάται η επισκευή.

Παράδειγμα:

Ένα κλιματιστικό 10 ετών χρειάζεται επισκευή αξίας 450 ευρώ. Τα 450 αντιστοιχούν σε περίπου 530 δολάρια.
530 × 10 = 5.300 → άρα δεν συμφέρει η επισκευή.

Συνολικά, όταν το κόστος επισκευών πλησιάζει ή ξεπερνά την αξία ενός νέου συστήματος, η απάντηση είναι απλή. Το παλιό κλιματιστικό, άλλωστε, είναι πιθανό να συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα και επιπλέον έξοδα στο μέλλον, καθιστώντας την αντικατάσταση ακόμη πιο συμφέρουσα μακροπρόθεσμα.

Πηγή: Smart Touch Energy

