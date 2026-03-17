Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
Newsroom
Τρίτη, 17/03/2026 - 11:46

Η πρώτη μονάδα παραγωγής του πρώτου κινεζικού προγράμματος πυρηνικών αντιδραστήρων με μειοψηφία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου στην επαρχία Τσετσιάνγκ συνδέθηκε στο ενεργειακό δίκτυο στις 12 Μαρτίου.

Το έργο κατασκευής πυρηνικών αντιδραστήρων Τσετσιάνγκ-Σανάο (CGN), είναι το πρώτο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας στην Κίνα, το οποίο ενσωματώνει ιδιωτικές επενδύσεις.

Ένας επενδυτικός βραχίονας της Geely Technology Group έχει ένα ποσοστό 2% στην πρώτη φάση του έργου που περιλαμβάνει την πρώτη και τη δεύτερη μονάδα παραγωγής.

Οι επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων στη δεύτερη φάση του προγράμματος για την κατασκευή άλλων δύο πυρηνικών μονάδων παραγωγής ενέργειας έχει αυξηθεί στο 10%, καθώς το Πεκίνο ενθαρρύνει την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

